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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230422/القوات-الأوكرانية-ترسل-دبابات-وآليات-عسكرية-إلى-الجزء-الواقع-تحت-سيطرتها-في-مقاطعة-زابوروجيه-1076188697.html
القوات الأوكرانية ترسل دبابات وآليات عسكرية إلى الجزء الواقع تحت سيطرتها في مقاطعة زابوروجيه
القوات الأوكرانية ترسل دبابات وآليات عسكرية إلى الجزء الواقع تحت سيطرتها في مقاطعة زابوروجيه
أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية تعمل على إرسال وتجميع الدبابات والمركبات في مصانع ومخازن... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T17:55+0000
2023-04-22T17:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "استولى مسلحو القوات المسلحة لأوكرانيا على جميع المنشآت المدنية الكبيرة تقريبًا لتجميع معداتهم العسكرية هناك، وبينها مخازن الحبوب والخضار في منطقتي أوريكوفسكي وبوغوفسكي".وأضاف، قائلا: "النباتات تستخدم بالقرب من مدينة زابوروجيه للتمويه عن التحركات، حيث يتم إخفاء عدد كبير من المعدات العسكرية الأوكرانية في متاجر ومصانع في المقاطعة.تواصل روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230421/روغوف-القوات-الأوكرانية-تحاول-استخدام-أسلحة-كيميائية-على-محور-زابوروجيه-1076158353.html
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القوات الأوكرانية ترسل دبابات وآليات عسكرية إلى الجزء الواقع تحت سيطرتها في مقاطعة زابوروجيه

17:55 GMT 22.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية تعمل على إرسال وتجميع الدبابات والمركبات في مصانع ومخازن الحبوب في الجزء الخاضع لسيطرتهم في مقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "استولى مسلحو القوات المسلحة لأوكرانيا على جميع المنشآت المدنية الكبيرة تقريبًا لتجميع معداتهم العسكرية هناك، وبينها مخازن الحبوب والخضار في منطقتي أوريكوفسكي وبوغوفسكي".
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روغوف: القوات الأوكرانية تحاول استخدام أسلحة كيميائية على محور زابوروجيه
أمس, 11:36 GMT
وأضاف، قائلا: "النباتات تستخدم بالقرب من مدينة زابوروجيه للتمويه عن التحركات، حيث يتم إخفاء عدد كبير من المعدات العسكرية الأوكرانية في متاجر ومصانع في المقاطعة.
تواصل روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.

وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:05 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:14 GMT
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