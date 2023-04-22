https://sputnikarabic.ae/20230422/القوات-الأوكرانية-ترسل-دبابات-وآليات-عسكرية-إلى-الجزء-الواقع-تحت-سيطرتها-في-مقاطعة-زابوروجيه-1076188697.html
القوات الأوكرانية ترسل دبابات وآليات عسكرية إلى الجزء الواقع تحت سيطرتها في مقاطعة زابوروجيه
القوات الأوكرانية ترسل دبابات وآليات عسكرية إلى الجزء الواقع تحت سيطرتها في مقاطعة زابوروجيه
أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية تعمل على إرسال وتجميع الدبابات والمركبات في مصانع ومخازن... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T17:55+0000
2023-04-22T17:55+0000
2023-04-22T17:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "استولى مسلحو القوات المسلحة لأوكرانيا على جميع المنشآت المدنية الكبيرة تقريبًا لتجميع معداتهم العسكرية هناك، وبينها مخازن الحبوب والخضار في منطقتي أوريكوفسكي وبوغوفسكي".وأضاف، قائلا: "النباتات تستخدم بالقرب من مدينة زابوروجيه للتمويه عن التحركات، حيث يتم إخفاء عدد كبير من المعدات العسكرية الأوكرانية في متاجر ومصانع في المقاطعة.تواصل روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230421/روغوف-القوات-الأوكرانية-تحاول-استخدام-أسلحة-كيميائية-على-محور-زابوروجيه-1076158353.html
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روسيا
القوات الأوكرانية ترسل دبابات وآليات عسكرية إلى الجزء الواقع تحت سيطرتها في مقاطعة زابوروجيه
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أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية تعمل على إرسال وتجميع الدبابات والمركبات في مصانع ومخازن الحبوب في الجزء الخاضع لسيطرتهم في مقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "استولى مسلحو القوات المسلحة لأوكرانيا على جميع المنشآت المدنية الكبيرة تقريبًا لتجميع معداتهم العسكرية هناك، وبينها مخازن الحبوب والخضار في منطقتي أوريكوفسكي وبوغوفسكي".
وأضاف، قائلا: "النباتات تستخدم بالقرب من مدينة زابوروجيه للتمويه عن التحركات، حيث يتم إخفاء عدد كبير من المعدات العسكرية الأوكرانية في متاجر ومصانع في المقاطعة.
تواصل روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.