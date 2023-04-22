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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230422/المدفعية-الروسية-تضرب-نحو-130-هدفا-للمسلحين-على-محور-كراسنوليمانسكي-فيديو-1076179802.html
المدفعية الروسية تضرب نحو 130 هدفا للمسلحين على محور كراسنوليمانسكي... فيديو
المدفعية الروسية تضرب نحو 130 هدفا للمسلحين على محور كراسنوليمانسكي... فيديو
أصابت مدفعية مجموعة "المركز" أكثر من 130 هدفًا للقوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسكي. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T06:46+0000
2023-04-22T06:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تم كشف وتدمير نحو 30 موقعا لمدافع المسلحين خلال القتال المضاد للبطارية. أيضا ضربت القاذفات الروسية أهدافا حرجة للعدو، حسبما ذكر المركز الصحفي لمجموعة "المركز".بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الكشافة مواقع اللواء الميكانيكي 66 واللواء 81 المحمول الجوي، ومجموعة الهجوم التابعة للواء الهجوم 95 المحمول جوًا، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلوشانسكي ويامبولوفسكي وتشيرفونو- ديبروفسكي.وتكبد الأوكرانيون خسائر في القوى العاملة والمعدات نتيجة الضربات الجوية والقصف المدفعي، حسبما أفادت قناة "زفيزدا" الروسية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

المدفعية الروسية تضرب نحو 130 هدفا للمسلحين على محور كراسنوليمانسكي... فيديو

06:46 GMT 22.04.2023 (تم التحديث: 06:47 GMT 22.04.2023)
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورتحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation
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أصابت مدفعية مجموعة "المركز" أكثر من 130 هدفًا للقوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسكي.
تم كشف وتدمير نحو 30 موقعا لمدافع المسلحين خلال القتال المضاد للبطارية. أيضا ضربت القاذفات الروسية أهدافا حرجة للعدو، حسبما ذكر المركز الصحفي لمجموعة "المركز".
بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الكشافة مواقع اللواء الميكانيكي 66 واللواء 81 المحمول الجوي، ومجموعة الهجوم التابعة للواء الهجوم 95 المحمول جوًا، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلوشانسكي ويامبولوفسكي وتشيرفونو- ديبروفسكي.
وتكبد الأوكرانيون خسائر في القوى العاملة والمعدات نتيجة الضربات الجوية والقصف المدفعي، حسبما أفادت قناة "زفيزدا" الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:40 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:14 GMT
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