https://sputnikarabic.ae/20230422/المدفعية-الروسية-تضرب-نحو-130-هدفا-للمسلحين-على-محور-كراسنوليمانسكي-فيديو-1076179802.html
المدفعية الروسية تضرب نحو 130 هدفا للمسلحين على محور كراسنوليمانسكي... فيديو
المدفعية الروسية تضرب نحو 130 هدفا للمسلحين على محور كراسنوليمانسكي... فيديو
أصابت مدفعية مجموعة "المركز" أكثر من 130 هدفًا للقوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسكي. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T06:46+0000
2023-04-22T06:46+0000
2023-04-22T06:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تم كشف وتدمير نحو 30 موقعا لمدافع المسلحين خلال القتال المضاد للبطارية. أيضا ضربت القاذفات الروسية أهدافا حرجة للعدو، حسبما ذكر المركز الصحفي لمجموعة "المركز".بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الكشافة مواقع اللواء الميكانيكي 66 واللواء 81 المحمول الجوي، ومجموعة الهجوم التابعة للواء الهجوم 95 المحمول جوًا، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلوشانسكي ويامبولوفسكي وتشيرفونو- ديبروفسكي.وتكبد الأوكرانيون خسائر في القوى العاملة والمعدات نتيجة الضربات الجوية والقصف المدفعي، حسبما أفادت قناة "زفيزدا" الروسية.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
المدفعية الروسية تضرب نحو 130 هدفا للمسلحين على محور كراسنوليمانسكي... فيديو
06:46 GMT 22.04.2023 (تم التحديث: 06:47 GMT 22.04.2023) تابعنا عبر
أصابت مدفعية مجموعة "المركز" أكثر من 130 هدفًا للقوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسكي.
تم كشف وتدمير نحو 30 موقعا لمدافع المسلحين
خلال القتال المضاد للبطارية. أيضا ضربت القاذفات الروسية أهدافا حرجة للعدو، حسبما ذكر المركز الصحفي لمجموعة "المركز".
بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الكشافة مواقع اللواء الميكانيكي 66 واللواء 81 المحمول الجوي، ومجموعة الهجوم التابعة للواء الهجوم 95 المحمول جوًا، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلوشانسكي ويامبولوفسكي وتشيرفونو- ديبروفسكي.
وتكبد الأوكرانيون خسائر في القوى العاملة والمعدات نتيجة الضربات الجوية والقصف المدفعي، حسبما أفادت قناة "زفيزدا" الروسية.