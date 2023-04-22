عربي
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230422/المدفعية-الروسية-تضلل-العدو-بإطلاق-النار-من-عدة-اتجاهات-فيديو-1076180259.html
المدفعية الروسية تضلل العدو بإطلاق النار من عدة اتجاهات... فيديو
المدفعية الروسية تضلل العدو بإطلاق النار من عدة اتجاهات... فيديو
يستخدم طاقم قذائف الهاون الأوتوماتيكية عيار 82 ملم من طراز "فاسيليك"، للمنطقة العسكرية الغربية، طريقة تضليل العدو بإطلاق النار من عدة اتجاهات في العمل. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T07:39+0000
2023-04-22T07:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/16/1065409512_0:92:2594:1551_1920x0_80_0_0_3e357160bcfeac546bd8d766a36241b4.jpg
يتم تثبيت المدفع على جرار نقل متعدد الأغراض مدرع خفيف. يسمح الهيكل المجنزر للطاقم بتغيير الموقع بسرعة.يسمح الجرار على الهيكل المجنزر بالتحرك على الأسطح الصلبة والخروج على الطرق الوعرة. لذا فإن الورقة الرابحة الرئيسية للطاقم هي الظهور المفاجئ والتغيير السريع للمكان بعد الإطلاق، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.وقال أحد أفراد الطاقم الملقب بـ "غروم": "المفهوم هو: لدينا مدفع هاون مركب على الجرار. جيد التنقل. اتضح أننا نقضي وقتًا أقل بكثير في نشر وتنفيذ مهمة إطلاق النار. وبناءً على ذلك، فإن هذا يحسن أدائنا ودقتنا. يمكننا أن نتقدم على العدو، ونتوقع أفعاله، واتضح أن لدينا فرصًا أكبر للابتعاد بسرعة عن موقع إطلاق النار".يتم تحديد أهداف المدفعية ونقلها بواسطة طائرة مسيرة. يستغرق الأمر بضع دقائق للوصول إلى الموقع وبدء إطلاق النار. ثم يطلق الطاقم النار ويغادر موقعه بسرعة. هكذا ضربت المدفعية العدو على طرق مختلفة، على طول خط التماس على عمق 5 كيلومترات.ويقوم مسلحون من مجموعة القوات "الغربية" بتغطية هجوم وحدات المدافع الآلية، التي تغطي نقاط إطلاق النار للمسلحين. إنهم يهاجمون مشاة العدو في المناطق المفتوحة وفي الملاجئ الميدانية، ويدمرون مدافع الهاون ويقضون على أطقم المدافع للعدو.يمكن لمدفع الهاون الأوتوماتيكي عيار 82 ملم إطلاق ما يصل إلى 120 قذيفة في الدقيقة وإطلاقها في مسار مسطح. يمتلك "فاسيليك" دقة إطلاق عالية حتى عند إطلاق نيران بشكل أوتوماتيكي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/16/1065409512_203:0:2392:1642_1920x0_80_0_0_93b426f45641fc037178e86a41a5ba07.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

المدفعية الروسية تضلل العدو بإطلاق النار من عدة اتجاهات... فيديو

07:39 GMT 22.04.2023
© Sputnik . Иван Родионов / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا
مدفعية القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© Sputnik . Иван Родионов
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يستخدم طاقم قذائف الهاون الأوتوماتيكية عيار 82 ملم من طراز "فاسيليك"، للمنطقة العسكرية الغربية، طريقة تضليل العدو بإطلاق النار من عدة اتجاهات في العمل.
يتم تثبيت المدفع على جرار نقل متعدد الأغراض مدرع خفيف. يسمح الهيكل المجنزر للطاقم بتغيير الموقع بسرعة.
يسمح الجرار على الهيكل المجنزر بالتحرك على الأسطح الصلبة والخروج على الطرق الوعرة. لذا فإن الورقة الرابحة الرئيسية للطاقم هي الظهور المفاجئ والتغيير السريع للمكان بعد الإطلاق، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.
وقال أحد أفراد الطاقم الملقب بـ "غروم": "المفهوم هو: لدينا مدفع هاون مركب على الجرار. جيد التنقل. اتضح أننا نقضي وقتًا أقل بكثير في نشر وتنفيذ مهمة إطلاق النار. وبناءً على ذلك، فإن هذا يحسن أدائنا ودقتنا. يمكننا أن نتقدم على العدو، ونتوقع أفعاله، واتضح أن لدينا فرصًا أكبر للابتعاد بسرعة عن موقع إطلاق النار".
يتم تحديد أهداف المدفعية ونقلها بواسطة طائرة مسيرة. يستغرق الأمر بضع دقائق للوصول إلى الموقع وبدء إطلاق النار. ثم يطلق الطاقم النار ويغادر موقعه بسرعة. هكذا ضربت المدفعية العدو على طرق مختلفة، على طول خط التماس على عمق 5 كيلومترات.
ويقوم مسلحون من مجموعة القوات "الغربية" بتغطية هجوم وحدات المدافع الآلية، التي تغطي نقاط إطلاق النار للمسلحين. إنهم يهاجمون مشاة العدو في المناطق المفتوحة وفي الملاجئ الميدانية، ويدمرون مدافع الهاون ويقضون على أطقم المدافع للعدو.
يمكن لمدفع الهاون الأوتوماتيكي عيار 82 ملم إطلاق ما يصل إلى 120 قذيفة في الدقيقة وإطلاقها في مسار مسطح. يمتلك "فاسيليك" دقة إطلاق عالية حتى عند إطلاق نيران بشكل أوتوماتيكي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:00 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала