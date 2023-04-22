https://sputnikarabic.ae/20230422/المرشد-الإيراني-سرعة-زوال-إسرائيل-تزداد-يوما-بعد-آخر-1076183321.html
المرشد الإيراني: سرعة زوال إسرائيل تزداد يوما بعد آخر
المرشد الإيراني: سرعة زوال إسرائيل تزداد يوما بعد آخر
قال المرشد الإيراني آية الله خامنئي، إن سرعة زوال إسرائيل تزداد يوما بعد آخر، لافتا إلى أن العالم بأسره يرى ذلك. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T11:35+0000
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جاء ذلك خلال كلمته لدى استقباله مسؤولي البلاد وسفراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر، اليوم السبت. وأضاف خامنئي: "نشهد زوال الكيان الصهيوني بشكل تدريجي وكل العالم يرى ذلك، وسرعة هذا الزوال تزداد يوما بعد آخر". وتابع: "متى ما انتهت قوتهم الرادعة سينتهون، وهذه القوة قد انتهت الآن أو أوشكت على النهاية بفضل المقاومة".وأقيمت صلاة عيد الفطر في إيران اليوم، بعد توقف دام 3 سنوات بسبب تفشي وباء كورونا.وتوافد مئات الآلاف من أهالي العاصمة طهران إلى مصلى الإمام الخميني وسط المدينة، لإقامة صلاة عيد الفطر، بإمامة المرشد الإيراني آية الله خامنئي.وخلال خطبة صلاة العيد، أشار خامنئي إلى أن "الأعداء فهموا أنهم لن يستطيعوا تحقيق شيء بالقوة العسكرية في مجتمعاتنا وبلداننا ولجأوا اليوم إلى التضليل".وأوضح أن "الأعداء قد غيروا نمطهم، والآن يلجأون إلى تدبير المؤامرات والدسائس وإذلال الشعوب، لمواصلة تنفيذ مؤامراتهم".
https://sputnikarabic.ae/20230404/خامنئي-الكيان-الصهيوني-يستعجل-المغادرة-1075530123.html
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إسرائيل, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
المرشد الإيراني: سرعة زوال إسرائيل تزداد يوما بعد آخر
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قال المرشد الإيراني آية الله خامنئي، إن سرعة زوال إسرائيل تزداد يوما بعد آخر، لافتا إلى أن العالم بأسره يرى ذلك.
جاء ذلك خلال كلمته لدى استقباله مسؤولي البلاد وسفراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر، اليوم السبت.
وأضاف خامنئي
: "نشهد زوال الكيان الصهيوني بشكل تدريجي وكل العالم يرى ذلك، وسرعة هذا الزوال تزداد يوما بعد آخر".
وتابع: "متى ما انتهت قوتهم الرادعة سينتهون، وهذه القوة قد انتهت الآن أو أوشكت على النهاية بفضل المقاومة".
وأقيمت صلاة عيد الفطر في إيران
اليوم، بعد توقف دام 3 سنوات بسبب تفشي وباء كورونا.
وتوافد مئات الآلاف من أهالي العاصمة طهران إلى مصلى الإمام الخميني وسط المدينة، لإقامة صلاة عيد الفطر
، بإمامة المرشد الإيراني آية الله خامنئي.
وخلال خطبة صلاة العيد، أشار خامنئي إلى أن "الأعداء فهموا أنهم لن يستطيعوا تحقيق شيء بالقوة العسكرية في مجتمعاتنا وبلداننا ولجأوا اليوم إلى التضليل".
وأوضح أن "الأعداء قد غيروا نمطهم، والآن يلجأون إلى تدبير المؤامرات والدسائس وإذلال الشعوب، لمواصلة تنفيذ مؤامراتهم".