https://sputnikarabic.ae/20230422/بعد-اعتقال-الغنوشيألمانيا-تحذر-من-تراجع-تونس-عن-أسسها-الديموقراطية-1076188538.html
بعد اعتقال الغنوشي...ألمانيا تحذر من تراجع تونس عن أسسها الديموقراطية
بعد اعتقال الغنوشي...ألمانيا تحذر من تراجع تونس عن أسسها الديموقراطية
حذّرت ألمانيا من تراجع تونس عن أسسها الديموقراطية، وذلك عقب توقيف السلطات لزعيم المعارضة راشد الغنوشي. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T17:51+0000
2023-04-22T17:51+0000
2023-04-22T17:51+0000
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جاء هذا في تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، يوم الجمعة، أمام الصحفيين، بحسب "فرانس برس".وقالت الوزيرة الألمانية إن بلادها تشعر "بأكبر قدر من القلق" بسبب توقيف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.وحثت الوزيرة على عدم خسارة الإنجازات الديموقراطية التي شهدتها تونس منذ عام 2011.وأكدت أنّ وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي يراقبون عن كثب والأوضاع في تونس وينقلون مخاوفهم للسلطات.وأوقفت الشرطة التونسية، مساء الاثنين الماضي، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وقامت بتفتيش منزله.وأفاد عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مختار الجماعي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن "الوحدات الأمنية قامت بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومداهمة منزله".ونددت حركة النهضة، في بيان لها، "بهذا التطور الخطير جدا"، مطالبةً بإطلاق سراح الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين.كما دعت الحركة "كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين"، على حد قول البيان.
https://sputnikarabic.ae/20230420/الرئيس-التونسي-يلمح-إلى-أن-توقيف-الغنوشي-كان-بسبب-الدعوة-لـ-حرب-أهلية-1076135353.html
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سبوتنيك عربي
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تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ألمانيا, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ألمانيا, العالم العربي, الأخبار
بعد اعتقال الغنوشي...ألمانيا تحذر من تراجع تونس عن أسسها الديموقراطية
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حذّرت ألمانيا من تراجع تونس عن أسسها الديموقراطية، وذلك عقب توقيف السلطات لزعيم المعارضة راشد الغنوشي.
جاء هذا في تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، يوم الجمعة، أمام الصحفيين، بحسب "فرانس برس".
وقالت الوزيرة الألمانية إن بلادها تشعر "بأكبر قدر من القلق" بسبب توقيف رئيس حركة النهضة
راشد الغنوشي.
وحثت الوزيرة على عدم خسارة الإنجازات الديموقراطية التي شهدتها تونس منذ عام 2011.
وأكدت أنّ وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي يراقبون عن كثب والأوضاع في تونس وينقلون مخاوفهم للسلطات.
وأوقفت الشرطة التونسية
، مساء الاثنين الماضي، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وقامت بتفتيش منزله.
وأفاد عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مختار الجماعي، في تصريح لـ"سبوتنيك
"، بأن "الوحدات الأمنية قامت بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومداهمة منزله".
ونددت حركة النهضة، في بيان لها، "بهذا التطور الخطير جدا"، مطالبةً بإطلاق سراح الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين.
كما دعت الحركة "كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية
المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين"، على حد قول البيان.