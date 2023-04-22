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https://sputnikarabic.ae/20230422/تركي-آل-الشيخ-يبحث-عن-عجوز-أثار-جدلا-واسعا-في-الحرم-المكي-1076181101.html
تركي آل الشيخ يبحث عن عجوز أثار جدلا واسعا في الحرم المكي
تركي آل الشيخ يبحث عن عجوز أثار جدلا واسعا في الحرم المكي
أثار عجوز يسير داخل الحرم المكي جدلا واسعا بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ملامحه وملابسه وطريقة سيره. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T08:59+0000
2023-04-22T08:59+0000
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من جهته علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، على مقطع الفيديو قائلا: "يبشر... من يدلني عليه؟".وبرز مقطع فيديو نشره صاحب حساب محمد الفيصل على "تويتر"، يظهر فيه الرجل المسن جالسا حيث كتب بتعليق: "هذا صاحب المقطع الشهير اسمه الحاج عبدالقادر باكستاني الجنسية"، ويسمع صوت لشخص يعرف بالمسن قائلا إنه "مسافر اليوم وأنه يريد الحج".وكتب أحد المعلقين: "معتمر أفغاني أو باكستاني صوروه وتخيلوا أنه من زمن الصحابة ونفس الشخصية جاءت في مسلسل عمر بن الخطاب وهو أبوبكر ومسلسل الحجاج وهو ابن الزبير، وهذا لبسهم الحقيقي في ديارهم وهو مسلم مشغول بأداء عمرته ولايدري عن مسلسلات ولا عن تفاهات".
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نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم
نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم

تركي آل الشيخ يبحث عن عجوز أثار جدلا واسعا في الحرم المكي

08:59 GMT 22.04.2023
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashirصلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
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أثار عجوز يسير داخل الحرم المكي جدلا واسعا بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ملامحه وملابسه وطريقة سيره.
من جهته علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، على مقطع الفيديو قائلا: "يبشر... من يدلني عليه؟".
وبرز مقطع فيديو نشره صاحب حساب محمد الفيصل على "تويتر"، يظهر فيه الرجل المسن جالسا حيث كتب بتعليق: "هذا صاحب المقطع الشهير اسمه الحاج عبدالقادر باكستاني الجنسية"، ويسمع صوت لشخص يعرف بالمسن قائلا إنه "مسافر اليوم وأنه يريد الحج".
وكتب أحد المعلقين: "معتمر أفغاني أو باكستاني صوروه وتخيلوا أنه من زمن الصحابة ونفس الشخصية جاءت في مسلسل عمر بن الخطاب وهو أبوبكر ومسلسل الحجاج وهو ابن الزبير، وهذا لبسهم الحقيقي في ديارهم وهو مسلم مشغول بأداء عمرته ولايدري عن مسلسلات ولا عن تفاهات".
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