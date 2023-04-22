https://sputnikarabic.ae/20230422/حادث-تصادم-بين-قطار-وبقرة-يودي-بحياة-مواطن-في-الهند-1076188065.html
حادث تصادم بين قطار وبقرة يودي بحياة مواطن في الهند
حادث تصادم بين قطار وبقرة يودي بحياة مواطن في الهند
أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم السبت، أن قطارا سريعا صدم بقرة على خط سكك الحديد في منطقة شيفدايال شارما، ما أدى إلى مقتل مواطن بفعل ضربة القذف القوية التي حصلت... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T16:48+0000
2023-04-22T16:48+0000
2023-04-22T16:48+0000
العالم
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وذكرت صحيفة " India Today" أن "البقرة سدت مسار القطار الذي انطلق من بوابة كالي موري الهندية حوالي الساعة 8:30 صباحًا و كان تأثير الاصطدام كبيراً بحيث طار جزء من جسد البقرة 30 مترًا على المواطن الذي كان في المكان.وأشارت الصحيفة إلى أن المواطن الهندي قضى على الفور بسبب الاصطدام القوي مع البقرة.ولفتت الصحيفة أن المتوفى تقاعد من وظيفة كهربائي على السكة الحديدية قبل 23 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20221106/القمح-الأوكراني-للبقر-قبل-البشر-باحث-عربي-يكشف-قضية-خطيرة-1069879271.html
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العالم
حادث تصادم بين قطار وبقرة يودي بحياة مواطن في الهند
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أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم السبت، أن قطارا سريعا صدم بقرة على خط سكك الحديد في منطقة شيفدايال شارما، ما أدى إلى مقتل مواطن بفعل ضربة القذف القوية التي حصلت للبقرة التي ارتطمت بالمواطن.
وذكرت صحيفة " India Today" أن "البقرة سدت مسار القطار الذي انطلق من بوابة كالي موري الهندية حوالي الساعة 8:30 صباحًا و كان تأثير الاصطدام كبيراً بحيث طار جزء من جسد البقرة 30 مترًا على المواطن الذي كان في المكان.
وأشارت
الصحيفة إلى أن المواطن الهندي قضى على الفور بسبب الاصطدام القوي مع البقرة.
ولفتت الصحيفة أن المتوفى تقاعد من وظيفة كهربائي على السكة الحديدية قبل 23 عاما.