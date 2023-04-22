https://sputnikarabic.ae/20230422/حاكم-بيلغورود-العثور-على-قنبلة-وسط-المدينة-وإجلاء-آلاف-السكان-من-محيطها-1076184470.html
حاكم بيلغورود: العثور على قنبلة وسط المدينة وإجلاء آلاف السكان من محيطها
حاكم بيلغورود: العثور على قنبلة وسط المدينة وإجلاء آلاف السكان من محيطها
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، أنه يجري إجلاء نحو ثلاثة آلاف شخص من المدينة بسبب قنبلة تم اكتشافها من قبل خبراء متفجرات. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T12:47+0000
2023-04-22T12:47+0000
2023-04-22T12:47+0000
روسيا
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وقال غلادكوف، في رسالة في الفيديو: "العمليات التي تم تنفيذها من قبل خبراء الألغام في إحدى شوارع المدينة كانت فعالة، حيث تم العثور على قنبلة جوية في المنطقة المجاورة لمباني سكنية".وبحسب المحافظ، قرر خبراء المتفجرات نزع فتيل القنبلة في موقع الاختبار، مضيفا أن "مقر العمليات قرر إخلاء 17 مبنىً سكنيا في دائرة نصف قطرها 200 متر وبحسب البيانات الأولية فإن هذا العدد يزيد عن ثلاثة آلاف شخص". وأوضح أنه سيتم نقل الناس إلى مراكز إيواء مؤقتة، حيث يتم تجهيز كل ما يحتاجون، وستبقى جميع المنازل التي سيتم إخراج السكان منها تحت حماية الشرطة.وفي سياق متصل، أعلن رئيس المكتب الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية، سيرغي بوتابوف، أن الذخيرة التي تم العثور عليها لم تكن متفجرة وبعد الانتهاء من إجراءات الإخلاء، سيتم رفعها وأخذها إلى ساحة تدريب خاصة في منطقة مدينة ياكوفليفسكي لتدميرها.
https://sputnikarabic.ae/20230420/رئيس-بلدية-بيلغورود-استعادة-حركة-المرور-في-موقع-حالة-الطوارئ-في-المدينة-بحلول-الصباح-1076137495.html
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روسيا
حاكم بيلغورود: العثور على قنبلة وسط المدينة وإجلاء آلاف السكان من محيطها
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، أنه يجري إجلاء نحو ثلاثة آلاف شخص من المدينة بسبب قنبلة تم اكتشافها من قبل خبراء متفجرات.
وقال غلادكوف، في رسالة في الفيديو: "العمليات التي تم تنفيذها من قبل خبراء الألغام في إحدى شوارع المدينة كانت فعالة، حيث تم العثور على قنبلة جوية في المنطقة المجاورة لمباني سكنية".
وبحسب المحافظ، قرر خبراء المتفجرات نزع فتيل القنبلة في موقع الاختبار، مضيفا أن "مقر العمليات قرر إخلاء 17 مبنىً سكنيا في دائرة نصف قطرها 200 متر وبحسب البيانات الأولية فإن هذا العدد يزيد عن ثلاثة آلاف شخص".
وأوضح أنه سيتم نقل الناس إلى مراكز إيواء مؤقتة، حيث يتم تجهيز كل ما يحتاجون، وستبقى جميع المنازل التي سيتم إخراج السكان منها تحت حماية الشرطة.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس المكتب الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية، سيرغي بوتابوف، أن الذخيرة التي تم العثور عليها لم تكن متفجرة وبعد الانتهاء من إجراءات الإخلاء، سيتم رفعها وأخذها إلى ساحة تدريب خاصة في منطقة مدينة ياكوفليفسكي لتدميرها.