https://sputnikarabic.ae/20230422/حميدتي-القتال-في-السودان-من-أجل-التحول-إلى-الديمقراطية-1076189352.html
حميدتي: القتال في السودان من أجل التحول إلى الديمقراطية
حميدتي: القتال في السودان من أجل التحول إلى الديمقراطية
قال قائد قوات الدعم السريع، حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم السبت، إن ما يحدث من قتال هو من أجل السودان والانتقال الديمقراطي. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T19:44+0000
2023-04-22T19:44+0000
2023-04-22T19:44+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الفترة الانتقالية في السودان
اتفاق السودان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076006719_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_1a5d630b174a4413c68d7c33ff69ead0.jpg
وتابع حميدتي حديثه، بأن قواته تسعى لإجراء تحول ديمقراطي حتى يختار الشعب من يمثله.ولا تزال المعارك مستمرة بين قوات الجيش السوداني الذي يرأسه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يرأسها حميدتي.وتدور منذ السبت الماضي 15 أبريل/نيسان الجاري، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.وبدأت دول عدة في إجلاء عدد من رعاياها، بعد احتدام المعارك في العاصمة الخرطوم، رغم إعلان هدنة خلال أيام العيد، إلا أن الطرفين أعلن كل منهما أن الطرف الآخر قام بخرقها.وأجلت السعودية 157 شخصا من رعاياها ودول أخرى، اليوم السبت.
https://sputnikarabic.ae/20230422/ارتفاع-ضحايا-المدنيين-جراء-الاشتباكات-في-السودان-إلى-256-قتيلا-و1454-مصابا-1076181238.html
https://sputnikarabic.ae/20230422/الكويت-تعلن-تنفيذ-عملية-إجلاء-طارئة-لمواطنيها-العالقين-في-السودان-1076187386.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076006719_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_dbdc26c746bc3db96d792ec801bd71b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, اتفاق السودان, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, اتفاق السودان, العالم العربي
حميدتي: القتال في السودان من أجل التحول إلى الديمقراطية
تابعنا عبر
قال قائد قوات الدعم السريع، حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم السبت، إن ما يحدث من قتال هو من أجل السودان والانتقال الديمقراطي.
وتابع حميدتي حديثه، بأن قواته تسعى لإجراء تحول ديمقراطي حتى يختار الشعب من يمثله.
ولا تزال المعارك مستمرة بين قوات الجيش السوداني الذي يرأسه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يرأسها حميدتي.
وتدور
منذ السبت الماضي 15 أبريل/نيسان الجاري، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.
وبدأت دول عدة في إجلاء عدد من رعاياها، بعد احتدام المعارك في العاصمة الخرطوم، رغم إعلان هدنة خلال أيام العيد، إلا أن الطرفين أعلن كل منهما أن الطرف الآخر قام بخرقها.
وأجلت السعودية
157 شخصا من رعاياها ودول أخرى، اليوم السبت.