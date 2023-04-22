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حميدتي: القتال في السودان من أجل التحول إلى الديمقراطية
حميدتي: القتال في السودان من أجل التحول إلى الديمقراطية
قال قائد قوات الدعم السريع، حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم السبت، إن ما يحدث من قتال هو من أجل السودان والانتقال الديمقراطي. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T19:44+0000
2023-04-22T19:44+0000
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وتابع حميدتي حديثه، بأن قواته تسعى لإجراء تحول ديمقراطي حتى يختار الشعب من يمثله.ولا تزال المعارك مستمرة بين قوات الجيش السوداني الذي يرأسه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يرأسها حميدتي.وتدور منذ السبت الماضي 15 أبريل/نيسان الجاري، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.وبدأت دول عدة في إجلاء عدد من رعاياها، بعد احتدام المعارك في العاصمة الخرطوم، رغم إعلان هدنة خلال أيام العيد، إلا أن الطرفين أعلن كل منهما أن الطرف الآخر قام بخرقها.وأجلت السعودية 157 شخصا من رعاياها ودول أخرى، اليوم السبت.
https://sputnikarabic.ae/20230422/ارتفاع-ضحايا-المدنيين-جراء-الاشتباكات-في-السودان-إلى-256-قتيلا-و1454-مصابا-1076181238.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, اتفاق السودان, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, اتفاق السودان, العالم العربي

حميدتي: القتال في السودان من أجل التحول إلى الديمقراطية

19:44 GMT 22.04.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAقائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"
قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
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قال قائد قوات الدعم السريع، حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم السبت، إن ما يحدث من قتال هو من أجل السودان والانتقال الديمقراطي.
وتابع حميدتي حديثه، بأن قواته تسعى لإجراء تحول ديمقراطي حتى يختار الشعب من يمثله.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
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09:25 GMT
ولا تزال المعارك مستمرة بين قوات الجيش السوداني الذي يرأسه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يرأسها حميدتي.
وتدور منذ السبت الماضي 15 أبريل/نيسان الجاري، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
الكويت تعلن تنفيذ عملية إجلاء طارئة لمواطنيها العالقين في السودان
16:00 GMT
وبدأت دول عدة في إجلاء عدد من رعاياها، بعد احتدام المعارك في العاصمة الخرطوم، رغم إعلان هدنة خلال أيام العيد، إلا أن الطرفين أعلن كل منهما أن الطرف الآخر قام بخرقها.
وأجلت السعودية 157 شخصا من رعاياها ودول أخرى، اليوم السبت.
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