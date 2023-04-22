https://sputnikarabic.ae/20230422/حميدتي-ناقشت-مع-غوتيريش-جميع-القضايا-المتعلقة-بأزمة-السودان-1076177883.html
حميدتي: ناقشت مع غوتيريش جميع القضايا المتعلقة بأزمة السودان
حميدتي: ناقشت مع غوتيريش جميع القضايا المتعلقة بأزمة السودان
قال قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم السبت، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للإمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ناقشا خلاله جميع... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T00:44+0000
2023-04-22T00:44+0000
2023-04-22T00:44+0000
حميدتي
أخبار السودان اليوم
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
الخرطوم
هدنة
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وأضاف حميدتي في تغريدة على تويتر، "أن ذلك يأتي في ضوء الهدنة الإنسانية، وأهمية فتح ممرات آمنة للمواطنين والمقيمين وتسهيل حركتهم من أجل الحصول على المساعدات الممكنة".وأضاف، "أكدنا على ضرورة الالتزام بالوقف الكامل لإطلاق النار وتوفير الحماية للعاملين في الحقل الإنساني والطبي، لا سيما موظفوا الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية".واختتم قائد قوات الدعم السريع، "نشكر السيد غوتيريش على حرصه واهتمامه بأمن واستقرار السودان، ونتطلع إلى المزيد من جهود الأمم المتحدة ومنظماتها في الجوانب الإنسانية وتقديم المساعدات بما يخفف الآثار السلبية على شعبنا".ويذكر، أن طرفي النزاع في السودان (الجيش وقوات الدعم السريع) أعلنا، يوم أمس الجمعة، عن موافقتهما على هدنة مدتها 3 أيام لأغراض إنسانية .لكن في يوم الجمعة ذاته، قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش، إن قوات الدعم السريع خرقت الهدنة حيث حاولت الهجوم على عدة مواقع بالخرطوم من ضمنها القيادة العامة وعمارة الذهب بالسوق العربي وسط الخرطوم.
https://sputnikarabic.ae/20230422/البنتاغون-قائد-الجيش-الأمريكي-مع-البرهان-بحث-تطورات-الوضع-في-السودان-1076177726.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حميدتي, أخبار السودان اليوم, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, الخرطوم, هدنة
حميدتي, أخبار السودان اليوم, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, الخرطوم, هدنة
حميدتي: ناقشت مع غوتيريش جميع القضايا المتعلقة بأزمة السودان
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قال قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم السبت، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للإمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ناقشا خلاله جميع القضايا المتعلقة بالأزمة الراهنة في البلاد.
وأضاف حميدتي في تغريدة على تويتر، "أن ذلك يأتي في ضوء الهدنة الإنسانية
، وأهمية فتح ممرات آمنة للمواطنين والمقيمين وتسهيل حركتهم من أجل الحصول على المساعدات الممكنة".
وأضاف، "أكدنا على ضرورة الالتزام بالوقف الكامل لإطلاق النار
وتوفير الحماية للعاملين في الحقل الإنساني والطبي، لا سيما موظفوا الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية".
واختتم قائد قوات الدعم السريع، "نشكر السيد غوتيريش على حرصه واهتمامه بأمن واستقرار السودان، ونتطلع إلى المزيد من جهود الأمم المتحدة ومنظماتها في الجوانب الإنسانية وتقديم المساعدات بما يخفف الآثار السلبية على شعبنا".
ويذكر، أن طرفي النزاع في السودان (الجيش وقوات الدعم السريع) أعلنا، يوم أمس الجمعة، عن موافقتهما على هدنة مدتها 3 أيام لأغراض إنسانية .
لكن في يوم الجمعة ذاته، قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش، إن قوات الدعم السريع خرقت الهدنة حيث حاولت الهجوم على عدة مواقع بالخرطوم من ضمنها القيادة العامة وعمارة الذهب بالسوق العربي وسط الخرطوم.