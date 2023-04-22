عربي
https://sputnikarabic.ae/20230422/حميدتي-ناقشت-مع-غوتيريش-جميع-القضايا-المتعلقة-بأزمة-السودان-1076177883.html
حميدتي: ناقشت مع غوتيريش جميع القضايا المتعلقة بأزمة السودان
حميدتي: ناقشت مع غوتيريش جميع القضايا المتعلقة بأزمة السودان
قال قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم السبت، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للإمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ناقشا خلاله جميع... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T00:44+0000
2023-04-22T00:44+0000
حميدتي
أخبار السودان اليوم
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
الخرطوم
هدنة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076006719_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_1a5d630b174a4413c68d7c33ff69ead0.jpg
وأضاف حميدتي في تغريدة على تويتر، "أن ذلك يأتي في ضوء الهدنة الإنسانية، وأهمية فتح ممرات آمنة للمواطنين والمقيمين وتسهيل حركتهم من أجل الحصول على المساعدات الممكنة".وأضاف، "أكدنا على ضرورة الالتزام بالوقف الكامل لإطلاق النار وتوفير الحماية للعاملين في الحقل الإنساني والطبي، لا سيما موظفوا الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية".واختتم قائد قوات الدعم السريع، "نشكر السيد غوتيريش على حرصه واهتمامه بأمن واستقرار السودان، ونتطلع إلى المزيد من جهود الأمم المتحدة ومنظماتها في الجوانب الإنسانية وتقديم المساعدات بما يخفف الآثار السلبية على شعبنا".ويذكر، أن طرفي النزاع في السودان (الجيش وقوات الدعم السريع) أعلنا، يوم أمس الجمعة، عن موافقتهما على هدنة مدتها 3 أيام لأغراض إنسانية .لكن في يوم الجمعة ذاته، قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش، إن قوات الدعم السريع خرقت الهدنة حيث حاولت الهجوم على عدة مواقع بالخرطوم من ضمنها القيادة العامة وعمارة الذهب بالسوق العربي وسط الخرطوم.
https://sputnikarabic.ae/20230422/البنتاغون-قائد-الجيش-الأمريكي-مع-البرهان-بحث-تطورات-الوضع-في-السودان-1076177726.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076006719_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_dbdc26c746bc3db96d792ec801bd71b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حميدتي, أخبار السودان اليوم, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, الخرطوم, هدنة
حميدتي, أخبار السودان اليوم, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, الخرطوم, هدنة

حميدتي: ناقشت مع غوتيريش جميع القضايا المتعلقة بأزمة السودان

00:44 GMT 22.04.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAقائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"
قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
تابعنا عبرTelegram
قال قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم السبت، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للإمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ناقشا خلاله جميع القضايا المتعلقة بالأزمة الراهنة في البلاد.
وأضاف حميدتي في تغريدة على تويتر، "أن ذلك يأتي في ضوء الهدنة الإنسانية، وأهمية فتح ممرات آمنة للمواطنين والمقيمين وتسهيل حركتهم من أجل الحصول على المساعدات الممكنة".
وأضاف، "أكدنا على ضرورة الالتزام بالوقف الكامل لإطلاق النار وتوفير الحماية للعاملين في الحقل الإنساني والطبي، لا سيما موظفوا الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية".
واختتم قائد قوات الدعم السريع، "نشكر السيد غوتيريش على حرصه واهتمامه بأمن واستقرار السودان، ونتطلع إلى المزيد من جهود الأمم المتحدة ومنظماتها في الجوانب الإنسانية وتقديم المساعدات بما يخفف الآثار السلبية على شعبنا".
رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
البنتاغون: قائد الجيش الأمريكي بحث مع البرهان تطورات الوضع في السودان
00:01 GMT
ويذكر، أن طرفي النزاع في السودان (الجيش وقوات الدعم السريع) أعلنا، يوم أمس الجمعة، عن موافقتهما على هدنة مدتها 3 أيام لأغراض إنسانية .
لكن في يوم الجمعة ذاته، قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش، إن قوات الدعم السريع خرقت الهدنة حيث حاولت الهجوم على عدة مواقع بالخرطوم من ضمنها القيادة العامة وعمارة الذهب بالسوق العربي وسط الخرطوم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала