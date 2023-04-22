https://sputnikarabic.ae/20230422/خبير-الوقت-ليس-مناسبا-الآن-للغرب-لفرض-مزيد-من-العقوبات-على-روسيا-1076182661.html
خبير: الوقت ليس مناسبا الآن للغرب لفرض مزيد من العقوبات على روسيا
خبير: الوقت ليس مناسبا الآن للغرب لفرض مزيد من العقوبات على روسيا
قال الخبير الاقتصادي، مصطفى البزركان، إن التوقيت الآن ليس مناسبا على الإطلاق بالنسبة للغرب من أجل فرض مزيد من العقوبات على روسيا، لأن ذلك سيكون له تأثير سلبي... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T11:14+0000
2023-04-22T11:14+0000
2023-04-22T11:14+0000
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وأضاف البزركان، في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن الغرب والولايات المتحدة متجهين باستراتيجية محددة وواضحة تماما بهدف خنق الاقتصاد الروسي، بسبب الأزمة في أوكرانيا.وأكد الخبير الاقتصادي أن العقوبات المفروضة على روسيا هي الأشد في تاريخ العالم، لكن كان لها تداعيات على الاقتصاد الأوروبي.وأشار إلى أنه من المفترض، بناءً على كل تلك المخاطر والتحذيرات، أن يفكر الغرب جديا فيما إذا تم فرض مزيد من العقوبات وحظر كامل على روسيا.وأوضح أن "ذلك سيؤدي إلى زيادة التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي، ومن ضمنه الغربي والاقتصاد الأمريكي تحديدا، الذي يحمل مؤشرات حقيقية على الركود".
https://sputnikarabic.ae/20230417/الخزانة-الأمريكية-العقوبات-الاقتصادية-التي-فرضناها-على-روسيا-ودول-أخرى-تعرض-هيمنة-الدولار-للخطر-1076008955.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, روسيا, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو
حصري, روسيا, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو
خبير: الوقت ليس مناسبا الآن للغرب لفرض مزيد من العقوبات على روسيا
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حصري
قال الخبير الاقتصادي، مصطفى البزركان، إن التوقيت الآن ليس مناسبا على الإطلاق بالنسبة للغرب من أجل فرض مزيد من العقوبات على روسيا، لأن ذلك سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.
وأضاف البزركان، في حديثه لـ"راديو سبوتنيك
"، أن الغرب والولايات المتحدة متجهين باستراتيجية محددة وواضحة تماما بهدف خنق الاقتصاد الروسي، بسبب الأزمة في أوكرانيا.
وأكد الخبير الاقتصادي أن العقوبات المفروضة على روسيا
هي الأشد في تاريخ العالم، لكن كان لها تداعيات على الاقتصاد الأوروبي.
وأشار إلى أنه من المفترض، بناءً على كل تلك المخاطر والتحذيرات، أن يفكر الغرب جديا فيما إذا تم فرض مزيد من العقوبات وحظر كامل على روسيا.
وأوضح أن "ذلك سيؤدي إلى زيادة التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي، ومن ضمنه الغربي والاقتصاد الأمريكي
تحديدا، الذي يحمل مؤشرات حقيقية على الركود".