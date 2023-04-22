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خبير: حالة من الانقسام داخل أمريكا بشأن السياسة الخارجية للبلاد
خبير: حالة من الانقسام داخل أمريكا بشأن السياسة الخارجية للبلاد
قال أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور جمال واكيم، اليوم السبت، إن دعوة 19 عضوا جمهوريا في الكونغرس بايدن للتوقف عن مساعدة أوكرانيا "بلا سقف"، غير كافٍ من أجل... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T12:34+0000
2023-04-22T12:34+0000
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وأضاف واكيم، في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن هذا قد يؤثر للتمهيد لإحداث تغيير في هذه السياسات مستقبلًا.وأشار إلى أن غالبية أعضاء الحزب الجمهوري لا يوافقون على سياسة الإدارة الأمريكية الديمقراطية، أولا لأنها تسببت في الأزمة الأوكرانية الروسية، وثانيًا لأنها تدعم النازية الجديدة في أوكرانيا.وأردف: "في الوقت الذي كانت إدارة ترامب تفضل وجود علاقات طيبة مع روسيا، على العكس تفضل الإدارة الديمقراطية علاقة متوترة معها". ووفقا له، فإن هذا مؤشر على أنه في حال وصل الجمهوريون للحكم في الانتخابات المقبلة، سيتم تغيير السياسات في الإدارة المقبلة وليس الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230326/ترامب-أعظم-تهديد-لأمريكا-ليس-الصين-أو-روسيا-وإنما-أبرز-سياسييها-أمثال-بايدن-وبيلوسي-1075141194.html
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حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الكونغرس الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الكونغرس الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

خبير: حالة من الانقسام داخل أمريكا بشأن السياسة الخارجية للبلاد

12:34 GMT 22.04.2023
© AP Photoالكونغرس الأمريكي
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© AP Photo
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حصري
قال أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور جمال واكيم، اليوم السبت، إن دعوة 19 عضوا جمهوريا في الكونغرس بايدن للتوقف عن مساعدة أوكرانيا "بلا سقف"، غير كافٍ من أجل تغيير مسار السياسات الآن.
وأضاف واكيم، في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن هذا قد يؤثر للتمهيد لإحداث تغيير في هذه السياسات مستقبلًا.
وأشار إلى أن غالبية أعضاء الحزب الجمهوري لا يوافقون على سياسة الإدارة الأمريكية الديمقراطية، أولا لأنها تسببت في الأزمة الأوكرانية الروسية، وثانيًا لأنها تدعم النازية الجديدة في أوكرانيا.
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ويرى واكيم أن ذلك يدل على حالة الانقسام داخل الولايات المتحدة الأمريكية حول التوجهات في السياسة الخارجية.
وأردف: "في الوقت الذي كانت إدارة ترامب تفضل وجود علاقات طيبة مع روسيا، على العكس تفضل الإدارة الديمقراطية علاقة متوترة معها".
ووفقا له، فإن هذا مؤشر على أنه في حال وصل الجمهوريون للحكم في الانتخابات المقبلة، سيتم تغيير السياسات في الإدارة المقبلة وليس الآن.
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