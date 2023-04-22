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https://sputnikarabic.ae/20230422/روسيا-تطور-بدلة-تخفي-للقناصين-1076178528.html
روسيا تطور "بدلة تخفي" للقناصين
روسيا تطور "بدلة تخفي" للقناصين
تم عرض بدلة القناصة "بوغومول-زيد" الخفية لأجهزة التصوير الحرارية، التي تتفوق على نظائرها الأجنبية في بعض الجوانب، في موسكو في المعرض المتخصص الثاني للمعدات. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T05:03+0000
2023-04-22T05:03+0000
رصد عسكري
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وقال فيكتور كونستانتينوبولسكي، ممثل شركة التصنيع "ألفا كي" لوكالة "سبوتنيك": "في هذا المعرض، قدمنا ​​أحدث التقنيات - معدنة النسيج، والتي تتيح تطوير "بدلة خفية" أطلقنا عليها اسم"بوغومول-زيد". تم تقديمها لأول مرة هذا العام، وميزتها هي العمل في نطاق الأشعة تحت الحمراء، والتي تحمي من التصوير الحراري".وفقا له، بفضل البدلة، لا يمكن حماية المقاتل فحسب، بل المعدات أيضًا. علاوة على ذلك، فهي تقلل من الرؤية الحرارية عند الشفق والليل. ميزة أخرى هي خفة وزنها من 1 إلى 3 كيلوغرامات. في الأساس، تم تصميم هذه البدلة للقناصة.وأضاف: "هذا هو أحدث ابتكار، نواصل تحسين بدلتنا، ولكن الآن يتم اختبارها من قبل وزارة الدفاع الروسية، والمقاتلين في منطقة العملية الخاصة".
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رصد عسكري
رصد عسكري

روسيا تطور "بدلة تخفي" للقناصين

05:03 GMT 22.04.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي
جندي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский
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تم عرض بدلة القناصة "بوغومول-زيد" الخفية لأجهزة التصوير الحرارية، التي تتفوق على نظائرها الأجنبية في بعض الجوانب، في موسكو في المعرض المتخصص الثاني للمعدات.
وقال فيكتور كونستانتينوبولسكي، ممثل شركة التصنيع "ألفا كي" لوكالة "سبوتنيك": "في هذا المعرض، قدمنا ​​أحدث التقنيات - معدنة النسيج، والتي تتيح تطوير "بدلة خفية" أطلقنا عليها اسم"بوغومول-زيد". تم تقديمها لأول مرة هذا العام، وميزتها هي العمل في نطاق الأشعة تحت الحمراء، والتي تحمي من التصوير الحراري".
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وفقا له، بفضل البدلة، لا يمكن حماية المقاتل فحسب، بل المعدات أيضًا. علاوة على ذلك، فهي تقلل من الرؤية الحرارية عند الشفق والليل. ميزة أخرى هي خفة وزنها من 1 إلى 3 كيلوغرامات. في الأساس، تم تصميم هذه البدلة للقناصة.
وأضاف: "هذا هو أحدث ابتكار، نواصل تحسين بدلتنا، ولكن الآن يتم اختبارها من قبل وزارة الدفاع الروسية، والمقاتلين في منطقة العملية الخاصة".
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