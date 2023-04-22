https://sputnikarabic.ae/20230422/روسيا-تهدد-ألمانيا-وأعضاء-في-الكونغرس-يضغطون-لوقف-مساعدات-أوكرانيا-1076185591.html

روسيا تهدد ألمانيا... وأعضاء في الكونغرس يضغطون لوقف "مساعدات أوكرانيا"

روسيا تهدد ألمانيا... وأعضاء في الكونغرس يضغطون لوقف "مساعدات أوكرانيا"

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن الألمان الذين ينوون مهاجمة روسيا عليهم الاستعداد لاستعراض الجيش الروسي في برلين. 22.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-22T14:25+0000

2023-04-22T14:25+0000

2023-04-22T14:25+0000

راديو

عالم سبوتنيك

أخبار السودان اليوم

أخبار سوريا اليوم

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

الناتو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/16/1076185298_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_58ff1e083641e61b20b5dff00b1804a8.png

روسيا تهدد ألمانيا وأعضاء بالكونغرس يضغطون لوقف "مساعدات أوكرانيا".. وآخر تطورات السودان روسيا تهدد ألمانيا وأعضاء بالكونغرس يضغطون لوقف "مساعدات أوكرانيا".. وآخر تطورات السودان

ميدفيديف يهدد وزير الدفاع الألماني "باستعراض" الجيش الروسي في برلينجاء ذلك تعليقا على تصريحات وزيرالدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الذي دعا كييف لتنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الروسية.وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أمس الجمعة، أن الناتو سيواصل دعم أوكرانيا حتى تفوز في حربها ضد روسيا، مشيرًا إلى أن دول الحلف سيعززون وسينوعون من دعمهم إلى أوكرانيا وتسريع إيصال الأسلحة المتعهد بها إلى كييف.و أضاف أن "الحلف واثق من فوز أوكرانيا بالحرب، وأنها ستكون عضوا في الناتو"، منوهًا إلى أن "دول الحلف توافق على أن أوكرانيا يجب أن تصبح عضوًا في الحلف مستقبلا، ولكن الأولوية الآن دعمها للفوز بالحرب"، على حد زعمه.من جهتها، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن حلف الناتو يضع لنفسه هدف "هزيمة" روسيا في أوكرانيا، ولتحفيز كييف، فإنه يعد بأنه بعد انتهاء الصراع، يمكن قبول كييف في الحلف، مؤكدة أن "ذلك يؤدي إلى الانهيار النهائي لنظام الأمن الأوروبي".وأكد أن المشكلة تكمن في أن الغرب مستمر في دعم أوكرانيا، مشيرًا إلى أن التخطيط الاستراتيجي في هذه المعركة يتم في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.أضاف أنه "لا يبقى أمام روسيا سوى حل وحيد وهو ضرب الناتو بشكل مباشر لأنهم سيستمرون بالدعم قدر الإمكان وهذا نوع من الابتزاز والاستفزاز لروسيا"، على حد قوله.19 عضوا جمهوريا في الكونغرس الأمريكي يدعون بايدن للتوقف عن "مساعدة أوكرانيا بلا سقف"ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن 19 عضوا جمهوريا في الكونغرس الأمريكي كتبوا للرئيس الأمريكي أنهم "قلقون للغاية من أن دعم الجيش الأوكراني يهدد بمزيد من تصعيد الصراع"، ودعوا إلى إنهاء المساعدة الأمريكية "بلا سقف" لكييف.ووعدوا بأنهم سيعارضون بشكل قاطع جميع حزم المساعدة المستقبلية ما لم تكن مرتبطة باستراتيجية دبلوماسية واضحة تهدف إلى إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن.ووفقا لأعضاء الكونغرس، فإن الاستراتيجية الحالية لإدارة بايدن المتمثلة في المساعدة والعقوبات المستمرة، تؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع ومزيد من العنف، ما يزيد من خطر الصدام المباشر مع روسيا.وبدلا من ذلك، يدعو الجمهوريون البيت الأبيض للتركيز على تعزيز الموارد الأمريكية العسكرية والاقتصادية.قال أستاذ العلاقات الدولية، د.جمال واكيم، إن دعوة 19 عضواً جمهورياً في الكونغرس لبايدن للتوقف عن مساعدة أوكرانيا "بلا سقف"، غير كافٍ من أجل تغيير مسار السياسات الآن.لكنه، أكد أن هذا قد يؤثر للتمهيد لإحداث تغيير في هذه السياسات مستقبلاً، خصوصاً وأن غالبية أعضاء الحزب الجمهوري لا يوافقون على سياسة الإدارة الأمريكية الديمقراطية أولاً لأنها تسببت في الأزمة الأوكرانية الروسية وثانياً لأنها تدعم النازية الجديدة في أوكرانيا في مواجهة روسيا.وأوضح أن ذلك يدل على حالة الانقسام داخل الولايات المتحدة الأمريكية حول التوجهات في السياسة الخارجية، في الوقت الذي كانت إدارة ترامب تفضل وجود علاقات طيبة مع روسيا، على العكس تفضل الإدارة الديمقرطية علاقة متوترة مع روسيا.قوات الدعم السريع تعلن استعدادها لفتح جميع مطارات الخرطرم لإجلاء رعايا الدول الأجانبأعلنت قوات الدعم السريع عن استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئيا، لتمكين الدول الشقيقة والصديقة، التي تود إجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام.وأكدت قوات الدعم السريع، في بيان، "استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة، التي تمكّن الجاليات والبعثات من مغادرة البلاد بأمان".وأعلن مكتب المتحدث باسم القيادة العامة للجيش السوداني، في وقت سابق الجمعة، أن قوات الدعم السريع خرقت الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها وتستمر 3 أيام.واتهمت قيادة الجيش السوداني، قوات الدعم السريع، بإطلاق سراح السجناء من سجن الهدى الواقع غربي أم درمان، الجمعة، وهو ما نفته قوات الدعم السريع.من جهته، قال قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم السبت، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ناقشا خلاله جميع القضايا المتعلقة بالأزمة الراهنة في البلاد.في هذا الإطار، قال أستاذ الدراسات الأفريقية، د.حسن مكي، إنه من الناحية الاستراتيجية هذه الحرب قد انتهت وليس هناك خطر على الدولة أو انقسام داخل الدولة.وأكد أن الجيش السوداني سيطر على الأوضاع وتعتبر الكفة راجحة لصالح الجيش، على حد قوله.الاتحاد الأوروبي يدعو لحل سياسي برعاية الأمم المتحدة يحفظ وحدة سوريادعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بيتر ستانو، لضرورة مضاعفة المجتمع الدولي لجهوده للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في سوريا بما يتفق معقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال متمسكا بشدة بإمكانية التوصل إلى عملية سياسية تسيرها الأمم المتحدة بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 2254.وأضاف أنه "بالنسبة للاتحاد من المهم أن يكون الحل سوريًا وبرعاية الأمم المتحدة".في هذا الصدد، قال غسان يوسف، الكاتب والمحلل السياسي السوري، إن هذا الموقف جديد وسببه ربما الانفتاح العربي على سوريا والاتفاق الإيراني السعودي وأيضا التقارب التركي تجاه سوريا.واعتبر الدعوة الأوروبية جيدة، ولكن تحتاج إلى تنسيق مع الحكومة السورية، لافتا إلى أن هذا سيكون محل شك، لأن الاتحاد الأوروبي حتى الآن لم يأخذ موقفا إيجابيا تجاه الدولة السورية.وأضاف يوسف أن هناك محاولة لأن يوجد حل سياسي برعاية أطراف عربية ودولية وبإشراف الأمم المتحدة، مؤكدًا اعتقاده بأن الحل السياسي في النهاية سيجري في دمشق.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عالم سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الناتو, аудио