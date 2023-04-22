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https://sputnikarabic.ae/20230422/زاخاروفا-تعلق-على-قرار-ترحيل-موسكو-لدبلوماسيين-ألمان-1076186256.html
زاخاروفا تعلق على قرار ترحيل موسكو لدبلوماسيين ألمان
زاخاروفا تعلق على قرار ترحيل موسكو لدبلوماسيين ألمان
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن موسكو قررت ترحيل أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا من موسكو، وذلك ردا على طرد موظفين في البعثات... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T14:39+0000
2023-04-22T14:39+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "تم طرد أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا من روسيا"، وذلك ردا على إجراء مماثل من برلين.وفي وقت سابق اليوم، قررت الخارجية الروسية طرد عدد من الدبلوماسيين الألمان ردا على إجراء مماثل من برلين، مشيرةً إلى أن موسكو تدين قرار برلين طرد عدد من الدبلوماسيين الروس وتعتبره مدمرا للعلاقات بين البلدين.وذكرت الخارجية الروسية، في بيان: "قررت السلطات الألمانية إجراء طرد جماعي آخر لموظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا، إن روسيا تدين بشدة القرار الألماني بطرد الدبلوماسيين الروس، هذه الخطوات تدمر العلاقات الثنائية".وفي أبريل/نيسان 2022، أعلنت ألمانيا طرد 40 دبلوماسيًا روسيًا، بعد أسابيع من انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وردت موسكو بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الألمان.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230422/الخارجية-الروسية-موسكو-تقرر-طرد-عدد-من-الدبلوماسيين-الألمان-ردا-على-إجراء-مماثل-من-برلين-1076183799.html
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زاخاروفا تعلق على قرار ترحيل موسكو لدبلوماسيين ألمان

14:39 GMT 22.04.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن موسكو قررت ترحيل أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا من موسكو، وذلك ردا على طرد موظفين في البعثات الدبلوماسية الروسية من ألمانيا.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "تم طرد أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا من روسيا"، وذلك ردا على إجراء مماثل من برلين.
وفي وقت سابق اليوم، قررت الخارجية الروسية طرد عدد من الدبلوماسيين الألمان ردا على إجراء مماثل من برلين، مشيرةً إلى أن موسكو تدين قرار برلين طرد عدد من الدبلوماسيين الروس وتعتبره مدمرا للعلاقات بين البلدين.
وذكرت الخارجية الروسية، في بيان: "قررت السلطات الألمانية إجراء طرد جماعي آخر لموظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا، إن روسيا تدين بشدة القرار الألماني بطرد الدبلوماسيين الروس، هذه الخطوات تدمر العلاقات الثنائية".
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
الخارجية الروسية: موسكو تقرر طرد عدد من الدبلوماسيين الألمان ردا على إجراء مماثل من برلين
12:04 GMT
وفي أبريل/نيسان 2022، أعلنت ألمانيا طرد 40 دبلوماسيًا روسيًا، بعد أسابيع من انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وردت موسكو بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الألمان.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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