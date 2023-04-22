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https://sputnikarabic.ae/20230422/سفن-أسطول-المحيط-الهادئ-تعود-إلى-قواعدها-بعد-الفحص-المفاجئ-فيديو-1076179328.html
سفن أسطول المحيط الهادئ تعود إلى قواعدها بعد الفحص المفاجئ... فيديو
سفن أسطول المحيط الهادئ تعود إلى قواعدها بعد الفحص المفاجئ... فيديو
عادت سفن أسطول المحيط الهادئ إلى قواعدها، بعد الفحص المفاجئ للجاهزية القتالية وأداء المهام في المحيط الهادئ وبحر اليابان وبحر أوخوتسك، حسبما ذكرت وزارة الدفاع... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T06:14+0000
2023-04-22T06:14+0000
رصد عسكري
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ستستمر السفن في أداء المهام وفقًا لخطة التدريب القتالي، بعد تجديد الإمدادات وأخذ الطاقم قسطا من الراحة.ترسو سفينة القيادة "مارشال كريلوف" والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" والطرادات "ألدار تسيدينجابوف" و"غرومكي" و"سوفيرشيني" والسفن المضادة للغواصات وكاسحات الألغام وسفن الإنزال وقوارب الصواريخ في مراسيها.أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، عن فحص مفاجئ لأسطول المحيط الهادئ، الذي تم رفع حالة تأهب قواته إلى أعلى درجة من الاستعداد القتالي.
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رصد عسكري
رصد عسكري

سفن أسطول المحيط الهادئ تعود إلى قواعدها بعد الفحص المفاجئ... فيديو

06:14 GMT 22.04.2023
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورالسفن الحربية لأسطول المحيط الهادئ أثناء الانتشار كجزء من تمارين القيادة والأركان الإستراتيجية فوستوك 2022 في خليج القرن الذهبي، روسيا 1 سبتمبر 2022
السفن الحربية لأسطول المحيط الهادئ أثناء الانتشار كجزء من تمارين القيادة والأركان الإستراتيجية فوستوك 2022 في خليج القرن الذهبي، روسيا 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry
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عادت سفن أسطول المحيط الهادئ إلى قواعدها، بعد الفحص المفاجئ للجاهزية القتالية وأداء المهام في المحيط الهادئ وبحر اليابان وبحر أوخوتسك، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
ستستمر السفن في أداء المهام وفقًا لخطة التدريب القتالي، بعد تجديد الإمدادات وأخذ الطاقم قسطا من الراحة.
ترسو سفينة القيادة "مارشال كريلوف" والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" والطرادات "ألدار تسيدينجابوف" و"غرومكي" و"سوفيرشيني" والسفن المضادة للغواصات وكاسحات الألغام وسفن الإنزال وقوارب الصواريخ في مراسيها.
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، عن فحص مفاجئ لأسطول المحيط الهادئ، الذي تم رفع حالة تأهب قواته إلى أعلى درجة من الاستعداد القتالي.
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