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https://sputnikarabic.ae/20230422/سوريا-تطالب-الولايات-المتحدة-بالانسحاب-من-أراضيها-ووقف-دعم-الإرهاب-والانفصاليين-1076187199.html
سوريا تطالب أمريكا بالانسحاب من أراضيها ووقف دعم الإرهاب والانفصاليين
سوريا تطالب أمريكا بالانسحاب من أراضيها ووقف دعم الإرهاب والانفصاليين
طالبت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية بوقف دعم الإرهاب والجماعات الانفصالية ومغادرة الأراضي السورية على الفور. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T15:40+0000
2023-04-22T15:41+0000
العالم العربي
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وأصدرت الخارجية السورية بيانا جاء فيه: "تدين سوريا نهب القوات الأمريكية للنفط والثروات السورية وتؤكد أن التصرفات الأمريكية التي تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنساني الدولي"، مضيفةً أنها تطالب الولايات المتحدة بوقف دعمها الإرهاب والميليشيات الانفصالية والانسحاب من الأراضي السورية.وتابع بيان الخارجية السورية، بالقول: "تواصل قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأسابيع الماضية نهبها النفط والثروات السورية الأخرى، وذلك عبر شمال العراق إلى تركيا"، لافتةً إلى أن هذه التصرفات الأمريكية التي تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنساني الدولي، وتؤدي إلى إفقار الشعب السوري وإطالة معاناته.وأشارت الخارجية السورية إلى أنها تدين هذه التصرفات وتطالب الإدارة الأمريكية بوقفها ودفع التعويضات للشعب السوري، لأنه لا يجوز للولايات المتحدة الأمريكية القيام بدور القراصنة وقطاع الطرق.
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العالم العربي
العالم العربي

سوريا تطالب أمريكا بالانسحاب من أراضيها ووقف دعم الإرهاب والانفصاليين

15:40 GMT 22.04.2023 (تم التحديث: 15:41 GMT 22.04.2023)
© Photo / SANA / وزارة الخارجية السورية
وزارة الخارجية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© Photo / SANA /
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طالبت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية بوقف دعم الإرهاب والجماعات الانفصالية ومغادرة الأراضي السورية على الفور.
وأصدرت الخارجية السورية بيانا جاء فيه: "تدين سوريا نهب القوات الأمريكية للنفط والثروات السورية وتؤكد أن التصرفات الأمريكية التي تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنساني الدولي"، مضيفةً أنها تطالب الولايات المتحدة بوقف دعمها الإرهاب والميليشيات الانفصالية والانسحاب من الأراضي السورية.
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وتابع بيان الخارجية السورية، بالقول: "تواصل قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأسابيع الماضية نهبها النفط والثروات السورية الأخرى، وذلك عبر شمال العراق إلى تركيا"، لافتةً إلى أن هذه التصرفات الأمريكية التي تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنساني الدولي، وتؤدي إلى إفقار الشعب السوري وإطالة معاناته.
وأشارت الخارجية السورية إلى أنها تدين هذه التصرفات وتطالب الإدارة الأمريكية بوقفها ودفع التعويضات للشعب السوري، لأنه لا يجوز للولايات المتحدة الأمريكية القيام بدور القراصنة وقطاع الطرق.
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