https://sputnikarabic.ae/20230422/قائد-عسكري-إيراني-يهدد-بمعاقبة-أي-دولة-تمنح-قاعدة-عسكرية-لإسرائيل-في-أراضيها-1076182950.html
قائد عسكري إيراني يهدد بمعاقبة أي دولة تمنح قاعدة عسكرية لإسرائيل في أراضيها
قائد عسكري إيراني يهدد بمعاقبة أي دولة تمنح قاعدة عسكرية لإسرائيل في أراضيها
قال القائد العسكري في منطقة جنوب شرق إيران، العميد أمير غلام عليان، إن بلاده طهران ستعاقب أي دولة تمنح قاعدة عسكرية لإسرائيل في أراضيها. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T11:17+0000
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وصرح عليان بأن "العدو لا يجرؤ على وضع الخيار العسكري ضد إيران على الطاولة لعلمه بقدرات إيران العسكرية"، مشيرا إلى أن طهران لا تأخذ تهديدات تل أبيب على محمل الجد، لأنهم لا يعتبرون هذا النظام موجودا، على حد قوله.وأوضح أن الجيش الإيراني قادر على مواجهة تهديدات الجيش الأمريكي، وفقا لوسائل إعلام محلية.من جهته، قال المرشد آية الله علي خامنئي: "بحمد الله نشهد زوال الكيان الصهيوني بشكل تدريجي وكل العالم يرى ذلك، وسرعة هذا الزوال تزداد يوما بعد آخر. متى ما انتهت قوتهم الرادعة سينتهون، وهذه القوة قد انتهت الآن أو أوشكت على النهاية بفضل المقاومة".جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، افتتح سفارة دائمة لبلاده في تركمانستان الواقعة في آسيا الوسطى، يوم الخميس الماضي، ليؤسس بذلك الحضور الدبلوماسي الإسرائيلي الأقرب إلى إيران، وسط مساع لتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة للجمهورية الإسلامية.وعلى الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وتركمانستان قبل 30 عاما، فإنه لم يكن هناك سوى بعثة إسرائيلية مؤقتة في عشق أباد، ولم يكن لإسرائيل سفارة في البلاد ذات الأغلبية المسلمة.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران
قائد عسكري إيراني يهدد بمعاقبة أي دولة تمنح قاعدة عسكرية لإسرائيل في أراضيها
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قال القائد العسكري في منطقة جنوب شرق إيران، العميد أمير غلام عليان، إن بلاده طهران ستعاقب أي دولة تمنح قاعدة عسكرية لإسرائيل في أراضيها.
وصرح عليان بأن "العدو لا يجرؤ على وضع الخيار العسكري ضد إيران على الطاولة لعلمه بقدرات إيران العسكرية"، مشيرا إلى أن طهران لا تأخذ تهديدات تل أبيب على محمل الجد، لأنهم لا يعتبرون هذا النظام موجودا، على حد قوله.
وأفاد بأن السياسة العسكرية الإيرانية تتمتع اليوم بطابع هجومي، وأي دولة تمنح قاعدة عسكرية لإسرائيل في أراضيها ستعاقب.
وأوضح أن الجيش الإيراني قادر على مواجهة تهديدات الجيش الأمريكي، وفقا لوسائل إعلام محلية
.
من جهته، قال المرشد آية الله علي خامنئي: "بحمد الله نشهد زوال الكيان الصهيوني بشكل تدريجي وكل العالم يرى ذلك، وسرعة هذا الزوال تزداد يوما بعد آخر. متى ما انتهت قوتهم الرادعة سينتهون، وهذه القوة قد انتهت الآن أو أوشكت على النهاية بفضل المقاومة".
جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، افتتح سفارة دائمة لبلاده في تركمانستان
الواقعة في آسيا الوسطى، يوم الخميس الماضي، ليؤسس بذلك الحضور الدبلوماسي الإسرائيلي الأقرب إلى إيران، وسط مساع لتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة للجمهورية الإسلامية.
وعلى الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وتركمانستان قبل 30 عاما، فإنه لم يكن هناك سوى بعثة إسرائيلية مؤقتة في عشق أباد، ولم يكن لإسرائيل سفارة في البلاد ذات الأغلبية المسلمة.