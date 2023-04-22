https://sputnikarabic.ae/20230422/متحور-أوميكرون-الجديد-ينتشر-في-الولايات-المتحدة-1076179204.html

متحور أوميكرون الجديد ينتشر في الولايات المتحدة

متحور أوميكرون الجديد ينتشر في الولايات المتحدة

ينتشر متحور جديد من أوميكرون في الولايات المتحدة ويشكل نحو 10 في المئة من حالات كوفيد-19 الأسبوعية الجديدة المبلغ عنها في جميع أنحاء البلاد، وفقا للبيانات التي... 22.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-22T05:57+0000

2023-04-22T05:57+0000

2023-04-22T05:57+0000

العالم

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وأُضيف المتحور الجديد، الذي يطلق عليه اسم "أركتوروس"، والمعروف أيضا باسم أكس بي بي.1.16 من السلالة الفرعية لمتحور "أوميكرون"، من قبل المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى متتبعه. وحذر الخبراء من أن النسبة من المتوقع أن ترتفع في الأسابيع المقبلة، وقد يصبح السلالة السائدة التالية في البلاد، حسب وكالة "شينخوا". وأظهرت بيانات الوكالة أن "أكس بي بي.1.5" المتحور الفرعي شديد الانتقال من أوميكرون، ولا يزال السلالة السائدة في الولايات المتحدة ويمثل حوالي 73.6 في المئة من حالات كوفيد-19 الجديدة هذا الأسبوع. وتراقب منظمة الصحة العالمية "أكس بي بي.1.16"، الذي أسهم في زيادة حالات كوفيد-19 أخيرًا في الهند.

https://sputnikarabic.ae/20230109/الصين-تطالب-أمريكا-بمشاركة-معلومات-عن-كورونا-بعد-انتشار-متحور-جديد-من-أوميكرون-لديها-1072085953.html

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