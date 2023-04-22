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متحور أوميكرون الجديد ينتشر في الولايات المتحدة
متحور أوميكرون الجديد ينتشر في الولايات المتحدة
ينتشر متحور جديد من أوميكرون في الولايات المتحدة ويشكل نحو 10 في المئة من حالات كوفيد-19 الأسبوعية الجديدة المبلغ عنها في جميع أنحاء البلاد، وفقا للبيانات التي... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T05:57+0000
2023-04-22T05:57+0000
العالم
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وأُضيف المتحور الجديد، الذي يطلق عليه اسم "أركتوروس"، والمعروف أيضا باسم أكس بي بي.1.16 من السلالة الفرعية لمتحور "أوميكرون"، من قبل المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى متتبعه. وحذر الخبراء من أن النسبة من المتوقع أن ترتفع في الأسابيع المقبلة، وقد يصبح السلالة السائدة التالية في البلاد، حسب وكالة "شينخوا". وأظهرت بيانات الوكالة أن "أكس بي بي.1.5" المتحور الفرعي شديد الانتقال من أوميكرون، ولا يزال السلالة السائدة في الولايات المتحدة ويمثل حوالي 73.6 في المئة من حالات كوفيد-19 الجديدة هذا الأسبوع. وتراقب منظمة الصحة العالمية "أكس بي بي.1.16"، الذي أسهم في زيادة حالات كوفيد-19 أخيرًا في الهند.
https://sputnikarabic.ae/20230109/الصين-تطالب-أمريكا-بمشاركة-معلومات-عن-كورونا-بعد-انتشار-متحور-جديد-من-أوميكرون-لديها-1072085953.html
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العالم
العالم

متحور أوميكرون الجديد ينتشر في الولايات المتحدة

05:57 GMT 22.04.2023
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
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ينتشر متحور جديد من أوميكرون في الولايات المتحدة ويشكل نحو 10 في المئة من حالات كوفيد-19 الأسبوعية الجديدة المبلغ عنها في جميع أنحاء البلاد، وفقا للبيانات التي تم تحديثها، أمس الجمعة، من قبل المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وأُضيف المتحور الجديد، الذي يطلق عليه اسم "أركتوروس"، والمعروف أيضا باسم أكس بي بي.1.16 من السلالة الفرعية لمتحور "أوميكرون"، من قبل المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى متتبعه.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
الصين تطالب أمريكا بمشاركة معلومات عن كورونا بعد انتشار متحور جديد من "أوميكرون" لديها
9 يناير, 14:01 GMT
وحذر الخبراء من أن النسبة من المتوقع أن ترتفع في الأسابيع المقبلة، وقد يصبح السلالة السائدة التالية في البلاد، حسب وكالة "شينخوا".
وأظهرت بيانات الوكالة أن "أكس بي بي.1.5" المتحور الفرعي شديد الانتقال من أوميكرون، ولا يزال السلالة السائدة في الولايات المتحدة ويمثل حوالي 73.6 في المئة من حالات كوفيد-19 الجديدة هذا الأسبوع.
وتراقب منظمة الصحة العالمية "أكس بي بي.1.16"، الذي أسهم في زيادة حالات كوفيد-19 أخيرًا في الهند.
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