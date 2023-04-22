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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230422/مدفعية-القوات-المحمولة-جوا-تدمر-المواقع-المحصنة-للمسلحين-فيديو-1076180791.html
مدفعية القوات المحمولة جوا تدمر المواقع المحصنة للمسلحين... فيديو
مدفعية القوات المحمولة جوا تدمر المواقع المحصنة للمسلحين... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية عمل وحدات المدفعية التابعة للقوات المحمولة جوًا في منطقة العمليات الخاصة. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T08:39+0000
2023-04-22T08:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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عثرت أطقم الطائرات المسيرة على مواقع محصنة جيدًا للمسلحين في منطقة الغابات، وأرسلت الإحداثيات إلى مدفعية المظليين.دخلت أطقم مدافع "نونا-إس" الذاتية الحركة عيار 120 ملم مواقع إطلاق النار. وضربت معاقل وقوة بشرية للمسلحين الأوكرانيين في الغابة بالنيران الموجهة. قامت الطائرات المسيرة بضبط النيران ومراقبة إصابة الأهداف.غيرت الأطقم مواقعها لأداء مهام جديدة، بعد ضرب أهداف الأوكرانيين.
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رصد عسكري
رصد عسكري

مدفعية القوات المحمولة جوا تدمر المواقع المحصنة للمسلحين... فيديو

08:39 GMT 22.04.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
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عرضت وزارة الدفاع الروسية عمل وحدات المدفعية التابعة للقوات المحمولة جوًا في منطقة العمليات الخاصة.
عثرت أطقم الطائرات المسيرة على مواقع محصنة جيدًا للمسلحين في منطقة الغابات، وأرسلت الإحداثيات إلى مدفعية المظليين.
دخلت أطقم مدافع "نونا-إس" الذاتية الحركة عيار 120 ملم مواقع إطلاق النار. وضربت معاقل وقوة بشرية للمسلحين الأوكرانيين في الغابة بالنيران الموجهة. قامت الطائرات المسيرة بضبط النيران ومراقبة إصابة الأهداف.
غيرت الأطقم مواقعها لأداء مهام جديدة، بعد ضرب أهداف الأوكرانيين.
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