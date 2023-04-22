https://sputnikarabic.ae/20230422/مدفعية-القوات-المحمولة-جوا-تدمر-المواقع-المحصنة-للمسلحين-فيديو-1076180791.html
مدفعية القوات المحمولة جوا تدمر المواقع المحصنة للمسلحين... فيديو
مدفعية القوات المحمولة جوا تدمر المواقع المحصنة للمسلحين... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية عمل وحدات المدفعية التابعة للقوات المحمولة جوًا في منطقة العمليات الخاصة. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T08:39+0000
2023-04-22T08:39+0000
2023-04-22T08:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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عثرت أطقم الطائرات المسيرة على مواقع محصنة جيدًا للمسلحين في منطقة الغابات، وأرسلت الإحداثيات إلى مدفعية المظليين.دخلت أطقم مدافع "نونا-إس" الذاتية الحركة عيار 120 ملم مواقع إطلاق النار. وضربت معاقل وقوة بشرية للمسلحين الأوكرانيين في الغابة بالنيران الموجهة. قامت الطائرات المسيرة بضبط النيران ومراقبة إصابة الأهداف.غيرت الأطقم مواقعها لأداء مهام جديدة، بعد ضرب أهداف الأوكرانيين.
سبوتنيك عربي
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2023
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073584739_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_de5e32181e642df8a1dd598e67fe73b4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مدفعية القوات المحمولة جوا تدمر المواقع المحصنة للمسلحين... فيديو
تابعنا عبر
عرضت وزارة الدفاع الروسية عمل وحدات المدفعية التابعة للقوات المحمولة جوًا في منطقة العمليات الخاصة.
عثرت أطقم الطائرات المسيرة على مواقع محصنة جيدًا للمسلحين في منطقة الغابات، وأرسلت الإحداثيات إلى مدفعية المظليين.
دخلت أطقم مدافع "نونا-إس" الذاتية الحركة عيار 120 ملم مواقع إطلاق النار. وضربت معاقل وقوة بشرية للمسلحين الأوكرانيين في الغابة بالنيران الموجهة. قامت الطائرات المسيرة بضبط النيران ومراقبة إصابة الأهداف.
غيرت الأطقم مواقعها لأداء مهام جديدة، بعد ضرب أهداف الأوكرانيين.