https://sputnikarabic.ae/20230422/نوفاك-روسيا-تواصل-نهج-الدفع-بالعملات-الوطنية-مقابل-موارد-الطاقة-1076182039.html
نوفاك: روسيا تواصل نهج الدفع بالعملات الوطنية مقابل موارد الطاقة
نوفاك: روسيا تواصل نهج الدفع بالعملات الوطنية مقابل موارد الطاقة
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، أن روسيا تنتقل الآن إلى العملات الوطنية في مدفوعات موارد الطاقة، وسوف يستمر هذا النهج. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T10:10+0000
2023-04-22T10:10+0000
2023-04-22T10:10+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101525/72/1015257208_0:129:3187:1921_1920x0_80_0_0_b00ed6b6cfe311806c04e9b9cbe4f849.jpg
وقال في مقابلة مع إعلامي روسي: "لقد تغير النهج كثيرًا من حيث استخدام أقل للدولار أو اليورو. نظرًا للمشاكل الحالية مع التسويات مع هذه العملات، نحن ننتقل فعليًا فقط إلى العملات الوطنية في حساباتنا. وهنا يوجد طلب على اليوان وعلى الروبل. هذا النهج سيستمر".وضرب نوفاك مثالا على ذلك أن هناك مدفوعات للغاز باليوان، وجزئيًا مقابل النفط. كما يتم الدفع أيضًا بالروبل.وأضاف نوفاك: "سنواصل تحسين هذه التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية".
https://sputnikarabic.ae/20230402/وزير-النقل-السريلانكي-ندرس-شراء-أسمدة-من-روسيا-بالعملات-الوطنية-1075429055.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101525/72/1015257208_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_b076da7b4cbb5ffb6880159206e863b3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
نوفاك: روسيا تواصل نهج الدفع بالعملات الوطنية مقابل موارد الطاقة
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، أن روسيا تنتقل الآن إلى العملات الوطنية في مدفوعات موارد الطاقة، وسوف يستمر هذا النهج.
وقال في مقابلة مع إعلامي روسي: "لقد تغير النهج كثيرًا من حيث استخدام أقل للدولار أو اليورو. نظرًا للمشاكل الحالية مع التسويات مع هذه العملات، نحن ننتقل فعليًا فقط إلى العملات الوطنية في حساباتنا. وهنا يوجد طلب على اليوان وعلى الروبل. هذا النهج سيستمر".
وضرب نوفاك مثالا على ذلك أن هناك مدفوعات للغاز باليوان، وجزئيًا مقابل النفط. كما يتم الدفع أيضًا بالروبل.
وأضاف نوفاك: "سنواصل تحسين هذه التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية".