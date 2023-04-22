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https://sputnikarabic.ae/20230422/نوفاك-روسيا-تواصل-نهج-الدفع-بالعملات-الوطنية-مقابل-موارد-الطاقة-1076182039.html
نوفاك: روسيا تواصل نهج الدفع بالعملات الوطنية مقابل موارد الطاقة
نوفاك: روسيا تواصل نهج الدفع بالعملات الوطنية مقابل موارد الطاقة
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، أن روسيا تنتقل الآن إلى العملات الوطنية في مدفوعات موارد الطاقة، وسوف يستمر هذا النهج. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
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اقتصاد
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وقال في مقابلة مع إعلامي روسي: "لقد تغير النهج كثيرًا من حيث استخدام أقل للدولار أو اليورو. نظرًا للمشاكل الحالية مع التسويات مع هذه العملات، نحن ننتقل فعليًا فقط إلى العملات الوطنية في حساباتنا. وهنا يوجد طلب على اليوان وعلى الروبل. هذا النهج سيستمر".وضرب نوفاك مثالا على ذلك أن هناك مدفوعات للغاز باليوان، وجزئيًا مقابل النفط. كما يتم الدفع أيضًا بالروبل.وأضاف نوفاك: "سنواصل تحسين هذه التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية".
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اقتصاد
اقتصاد

نوفاك: روسيا تواصل نهج الدفع بالعملات الوطنية مقابل موارد الطاقة

10:10 GMT 22.04.2023
© Sputnik . Alexander Demyanchuk / الانتقال إلى بنك الصورالروبل واليوان
الروبل واليوان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© Sputnik . Alexander Demyanchuk
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صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، أن روسيا تنتقل الآن إلى العملات الوطنية في مدفوعات موارد الطاقة، وسوف يستمر هذا النهج.
وقال في مقابلة مع إعلامي روسي: "لقد تغير النهج كثيرًا من حيث استخدام أقل للدولار أو اليورو. نظرًا للمشاكل الحالية مع التسويات مع هذه العملات، نحن ننتقل فعليًا فقط إلى العملات الوطنية في حساباتنا. وهنا يوجد طلب على اليوان وعلى الروبل. هذا النهج سيستمر".
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وضرب نوفاك مثالا على ذلك أن هناك مدفوعات للغاز باليوان، وجزئيًا مقابل النفط. كما يتم الدفع أيضًا بالروبل.
وأضاف نوفاك: "سنواصل تحسين هذه التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية".
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