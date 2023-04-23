https://sputnikarabic.ae/20230423/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يختار-وزير-الخارجية-الإيطالي-الأسبق-مبعوثا-خاصا-لدول-الخليج-1076200448.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي يختار وزير الخارجية الإيطالي الأسبق مبعوثا خاصا لدول الخليج
إعلام: الاتحاد الأوروبي يختار وزير الخارجية الإيطالي الأسبق مبعوثا خاصا لدول الخليج
قالت تقارير إعلامية إن الاتحاد الأوروبي اختار وزير الخارجية الإيطالي الأسبق ليكون مبعوثه الخاص للاتحاد الأوروبي إلى الخليج العربي. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T14:05+0000
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روما- سبوتنيك. ووفق صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، نقلت عن مصادر في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي اختار وزير الخارجية الإيطالي الأسبق لويجي دي مايو سيعين مبعوثًا خاصًا له إلى دول الخليج.ولفتت إلى أن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بادر بإنشاء منصب المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج في يوليو 2022.ودعا الدول الأعضاء إلى تسمية مرشحيها للمنصب الجديد، مشددًا على ضرورة بقاء الكتلة على اتصال مع دول الخليج بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي الحد من اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية.يشار إلى أن دي مايو شغل منصب وزير الخارجية الإيطالي في الفترة من 2019 إلى 2022، وفي يونيو 2022، أعلن دي مايو أنه قرر ترك حزب حركة النجوم الخمسة بسبب خلافات مع قيادة الحزب بشأن أزمة أوكرانيا.طالع أيضا: المجلس المشترك للاتحاد الأوروبي ودول التعاون الخليجي ينطلق غدا في بروكسل
https://sputnikarabic.ae/20220221/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-يريد-الحصول-على-المزيد-من-غاز-دول-الخليج-العربي-1058935317.html
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, إيطاليا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, إيطاليا, أخبار الاتحاد الأوروبي
إعلام: الاتحاد الأوروبي يختار وزير الخارجية الإيطالي الأسبق مبعوثا خاصا لدول الخليج
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قالت تقارير إعلامية إن الاتحاد الأوروبي اختار وزير الخارجية الإيطالي الأسبق ليكون مبعوثه الخاص للاتحاد الأوروبي إلى الخليج العربي.
روما- سبوتنيك. ووفق صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، نقلت عن مصادر في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي
اختار وزير الخارجية الإيطالي الأسبق لويجي دي مايو سيعين مبعوثًا خاصًا له إلى دول الخليج.
21 فبراير 2022, 08:13 GMT
ولفتت إلى أن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي
، جوزيب بوريل، بادر بإنشاء منصب المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج في يوليو 2022.
ودعا الدول الأعضاء إلى تسمية مرشحيها للمنصب الجديد، مشددًا على ضرورة بقاء الكتلة على اتصال مع دول الخليج بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي الحد من اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية.
وقال التقرير، نقلا عن خطاب أرسله بوريل إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي السياسي واللجنة الأمنية يوم الجمعة، إن دي مايو "يتمتع بالشخصية السياسية اللازمة على المستوى الدولي لهذا الدور" وأن "اتصالاته المكثفة مع دول الخليج العربي ستسمح له بالتفاعل مع الأطراف المعنية على المستوى المناسب".
يشار إلى أن دي مايو شغل منصب وزير الخارجية الإيطالي في الفترة من 2019 إلى 2022، وفي يونيو 2022، أعلن دي مايو أنه قرر ترك حزب حركة النجوم الخمسة بسبب خلافات مع قيادة الحزب بشأن أزمة أوكرانيا.