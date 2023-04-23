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https://sputnikarabic.ae/20230423/البرلمان-الأوروبي-يدعو-لطرد-السفير-الصيني-لدى-فرنسا-بعد-تصريحه-بأن-القرم-أرض-روسية-1076206540.html
البرلمان الأوروبي يدعو لطرد السفير الصيني لدى فرنسا بعد تصريحه بأن القرم أرض روسية
البرلمان الأوروبي يدعو لطرد السفير الصيني لدى فرنسا بعد تصريحه بأن القرم أرض روسية
دعا نحو 80 برلمانيًا أوروبيًا في رسالة إلى وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إلى إعلان السفير الصيني لدى باريس، ليو شاي، شخصًا غير مرغوب فيه، بعد... 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T20:18+0000
2023-04-23T20:18+0000
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وجاء في الوثيقة المنشورة في صحيفة "موند": "السفير شاي أكد علنا ​​أن الجمهوريات السوفيتية السابقة ليس لها وضع قانوني في القانون الدولي، مشيرا إلى أنه لا توجد اتفاقية دولية يمكن أن تحدد وضعها. مثل هذه التعليقات تتجاوز الخطاب الدبلوماسي المقبول".وأضافت الوثيقة: "نطلب منكم إعلان أن السفير شاي شخص غير مرغوب فيه ردًا على سلوكه غير المقبول تمامًا".وفي وقت سابق، صرح السفير الصيني ليو شاي في مقابلة مع "إل سي سي"، أن القرم تنتمي في الأصل إلى روسيا، ولم تنتقل إلى جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية إلا بعد قرار نيكيتا خروتشوف. كما أشار إلى عدم وجود معاهدة دولية تحدد وضع دول ما بعد الاتحاد السوفيتي كدول ذات سيادة.
https://sputnikarabic.ae/20230423/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-إجلاء-بعثته-الدبلوماسية-لدى-السودان-1076205784.html
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روسيا, العالم, أخبار فرنسا , الصين
روسيا, العالم, أخبار فرنسا , الصين

البرلمان الأوروبي يدعو لطرد السفير الصيني لدى فرنسا بعد تصريحه بأن القرم أرض روسية

20:18 GMT 23.04.2023
© Sputnik . Vladimir Fedorenkoمبنى البرلمان الأوروبي
مبنى البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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دعا نحو 80 برلمانيًا أوروبيًا في رسالة إلى وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إلى إعلان السفير الصيني لدى باريس، ليو شاي، شخصًا غير مرغوب فيه، بعد تصريحاته بأن القرم أرض روسية.
وجاء في الوثيقة المنشورة في صحيفة "موند": "السفير شاي أكد علنا ​​أن الجمهوريات السوفيتية السابقة ليس لها وضع قانوني في القانون الدولي، مشيرا إلى أنه لا توجد اتفاقية دولية يمكن أن تحدد وضعها. مثل هذه التعليقات تتجاوز الخطاب الدبلوماسي المقبول".

ووفقًا لمقدمي الوثيقة، فإن تصريح الدبلوماسي الصيني ينتهك القانون الدولي ويجب اعتباره تهديدًا لأمن الدول الأوروبية.

السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
الاتحاد الأوروبي يعلن إجلاء بعثته الدبلوماسية لدى السودان
19:26 GMT
وأضافت الوثيقة: "نطلب منكم إعلان أن السفير شاي شخص غير مرغوب فيه ردًا على سلوكه غير المقبول تمامًا".
وفي وقت سابق، صرح السفير الصيني ليو شاي في مقابلة مع "إل سي سي"، أن القرم تنتمي في الأصل إلى روسيا، ولم تنتقل إلى جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية إلا بعد قرار نيكيتا خروتشوف. كما أشار إلى عدم وجود معاهدة دولية تحدد وضع دول ما بعد الاتحاد السوفيتي كدول ذات سيادة.
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