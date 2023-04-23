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https://sputnikarabic.ae/20230423/التسامح-وتأثيره-الإيجابي-على-الصحة-النفسية-والجسدية-للإنسان-1076200329.html
التسامح وتأثيره الإيجابي على الصحة النفسية والجسدية للإنسان
التسامح وتأثيره الإيجابي على الصحة النفسية والجسدية للإنسان
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: التسامح بين الناس وأهميته في بناء المجتمعات السليمة وتأثيره الإيجابي على الصحة النفسية للإنسان، وما... 23.04.2023, سبوتنيك عربي
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راديو
صدى الحياة
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التسامح وتأثيره الإيجابي على الصحة النفسية والجسدية للإنسان
التسامح وتأثيره الإيجابي على الصحة النفسية والجسدية للإنسان
التسامح من أعلى وأفضل القيم الانسانية، يجعلنا نشعر بالتعاطف والرحمة والحنان، وهو الطريق إلى الشعور بالسلام الداخلى والسعادة ومن خلاله نتخلص من خوفنا وغضبنا وآلامنا لننسجم مع الآخرين.حول هذا الموضوع، قالت الدكتورة كارول سعادة الأستاذة الجامعية في علم النفس، لبرنامج "صدى الحياة":وتضيف الدكتور كارول سعادة قائلة:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
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صدى الحياة, аудио
صدى الحياة, аудио

التسامح وتأثيره الإيجابي على الصحة النفسية والجسدية للإنسان

14:02 GMT 23.04.2023
راديو
التسامح وتأثيره الإيجابي على الصحة النفسية والجسدية للإنسان
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عماد الطفيلي
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: التسامح بين الناس وأهميته في بناء المجتمعات السليمة وتأثيره الإيجابي على الصحة النفسية للإنسان، وما ينتج عنه من تصالح مع الذات والشعور بالسلام الداخلي، افتتِاح مهرجان موسكو السينمائي في دورته الـ45، مدينتان عربيتان في قائمة المدن الذكية الـ20 لعام 2023.
التسامح من أعلى وأفضل القيم الانسانية، يجعلنا نشعر بالتعاطف والرحمة والحنان، وهو الطريق إلى الشعور بالسلام الداخلى والسعادة ومن خلاله نتخلص من خوفنا وغضبنا وآلامنا لننسجم مع الآخرين.
حول هذا الموضوع، قالت الدكتورة كارول سعادة الأستاذة الجامعية في علم النفس، لبرنامج "صدى الحياة":

"عندما ينسى الإنسان الإساءة ويشتغل على المسامحة والغفران، فهو يتخلص بالتأكيد من المشاعر الثقيلة، كالكراهية والحقد والشعور بالغضب، والتي تؤثر بشكل مباشر على حياته النفسية والجسدية، وبالتالي هذه العملية الداخلية لتغيير المشاعر والدوافع والمواقف، ينتج عنها، تغيرات سلوكية، تجعل الإنسان يتحرر من المشاعر السلبية، وهذا ينعكس بفوائد مختلفة على مستوى الصحة النفسية والجسدية".

وتضيف الدكتور كارول سعادة قائلة:

"إن التخلص من المشاعر السلبية غير كاف، لأننا إذا تحدثنا عن تسامح حقيقي، وشغل عميق على النفس، من الضروري أن يتخذ الإنسان قرارات، وتحصل تغيرات فعلية، والدليل، أنه أحيانا مشاعر الغضب قد تكون كامنة عند الشخص، ومن ثم تظهر ويتكرر السلوك السلبي".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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