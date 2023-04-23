عربي
مراسل سبوتنيك: قصف إسرائيلي على موقع (قرص النفل) غرب مدينة حضر بريف القنيطرة
https://sputnikarabic.ae/20230423/الجيش-السوداني-يعلن-نجاح-عمليات-إجلاء-عدد-من-البعثات-الدبلوماسية-ورعايا-عدة-دول-1076206974.html
الجيش السوداني يعلن نجاح عمليات إجلاء عدد من البعثات الدبلوماسية ورعايا عدة دول
الجيش السوداني يعلن نجاح عمليات إجلاء عدد من البعثات الدبلوماسية ورعايا عدة دول
أعلنت القوات المسلحة السودانية، مساء اليوم الأحد، "إخلاء البعثتين القطرية والأردنية عن طريق البر وبعثات أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا عن طريق الجو". 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T20:50+0000
2023-04-23T20:50+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الجيش السوداني
الأخبار
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155529_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_17b46b29cf7ba78df098513bd30967d8.jpg
وقالت القوات السوادينة، في بيان لها، إنه "سيجري تنفيذ بقية عمليات الإخلاء تباعا حسب الطلبات التي تم تقديمها لبقية الدول"، متهمة "مليشيا الدعم السريع بالتعدي على دار الهاتف وقطع الإنترنت بشبكة سوداني".كما اتهم البيان قوت الدعم السريع بمحاولة الاستيلاء على مصفاة الجيلي بالخرطوم، واقتحام بعض السجون بالإضافة إلى إجبار الشرطة على إطلاق سراح النزلاء وبينهم محكومون بجرائم خطيرة، حسب قول البيان.وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه الأخيرة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
https://sputnikarabic.ae/20230423/مصر-تعلن-إجلاء-436-مواطنا-من-السودان-بريا-1076205999.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155529_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_62deb235556276b450545a5ff338308e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, الأخبار, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, الأخبار, العالم العربي

الجيش السوداني يعلن نجاح عمليات إجلاء عدد من البعثات الدبلوماسية ورعايا عدة دول

20:50 GMT 23.04.2023
© AFP 2023جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
أعلنت القوات المسلحة السودانية، مساء اليوم الأحد، "إخلاء البعثتين القطرية والأردنية عن طريق البر وبعثات أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا عن طريق الجو".
وقالت القوات السوادينة، في بيان لها، إنه "سيجري تنفيذ بقية عمليات الإخلاء تباعا حسب الطلبات التي تم تقديمها لبقية الدول"، متهمة "مليشيا الدعم السريع بالتعدي على دار الهاتف وقطع الإنترنت بشبكة سوداني".
كما اتهم البيان قوت الدعم السريع بمحاولة الاستيلاء على مصفاة الجيلي بالخرطوم، واقتحام بعض السجون بالإضافة إلى إجبار الشرطة على إطلاق سراح النزلاء وبينهم محكومون بجرائم خطيرة، حسب قول البيان.
طائرة تابعة لشركة مصر للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
مصر تعلن إجلاء 436 مواطنا من السودان بريا
19:39 GMT
وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.
يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه الأخيرة.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:14 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة21 أبريل, 12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала