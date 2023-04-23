https://sputnikarabic.ae/20230423/الجيش-السوداني-يعلن-نجاح-عمليات-إجلاء-عدد-من-البعثات-الدبلوماسية-ورعايا-عدة-دول-1076206974.html

الجيش السوداني يعلن نجاح عمليات إجلاء عدد من البعثات الدبلوماسية ورعايا عدة دول

الجيش السوداني يعلن نجاح عمليات إجلاء عدد من البعثات الدبلوماسية ورعايا عدة دول

أعلنت القوات المسلحة السودانية، مساء اليوم الأحد، "إخلاء البعثتين القطرية والأردنية عن طريق البر وبعثات أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا عن طريق الجو". 23.04.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت القوات السوادينة، في بيان لها، إنه "سيجري تنفيذ بقية عمليات الإخلاء تباعا حسب الطلبات التي تم تقديمها لبقية الدول"، متهمة "مليشيا الدعم السريع بالتعدي على دار الهاتف وقطع الإنترنت بشبكة سوداني".كما اتهم البيان قوت الدعم السريع بمحاولة الاستيلاء على مصفاة الجيلي بالخرطوم، واقتحام بعض السجون بالإضافة إلى إجبار الشرطة على إطلاق سراح النزلاء وبينهم محكومون بجرائم خطيرة، حسب قول البيان.وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه الأخيرة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

https://sputnikarabic.ae/20230423/مصر-تعلن-إجلاء-436-مواطنا-من-السودان-بريا-1076205999.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, الأخبار, العالم العربي