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الخارجية الفرنسية تعلن البدء في إجلاء موظفي سفارتها من السودان
الخارجية الفرنسية تعلن البدء في إجلاء موظفي سفارتها من السودان
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الأحد، أنها بدأت "عملية إجلاء سريعة" للمواطنين والموظفين الدبلوماسيين من السودان. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T08:03+0000
2023-04-23T08:03+0000
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ووفقا لـ "سي إن إن"، قالت الوزارة إن ذلك سيشمل مواطني الدول "الأوروبية والشريكة والحليفة".يأتي ذلك وسط عمليات إجلاء لموظفي الحكومة الأمريكية والدبلوماسيين العراقيين والأتراك، من السفارات في العاصمة الخرطوم، وكذلك عمليات إجلاء أولى للمدنيين من دول مثل قطر ومصر وكندا والهند وبوركينا فاسو والإمارات العربية المتحدة من قبل مسؤولين سعوديين.ويستمر القتال بين فصيلين عسكريين متنافسين في البلاد، هما القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، على الرغم من الهدنة التي استمرت 72 ساعة في عطلة العيد.وقال شهود عيان لشبكة "CNN" إنهم سمعوا أصوات هجمات جوية وأسلحة ثقيلة تستخدم في الخرطوم بالإضافة إلى قاذفات صواريخ.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، مساء السبت، إن قوات الدعم السريع أفرجت عن سجناء من سجني الهدى، شمال غرب أم درمان، وسوبا.في بحري، وهي مدينة شمال الخرطوم، تظاهر مئات المدنيين في وقت متأخر من يوم السبت ضد القتال والعنف، وقال شهود عيان لمراسلي شبكة "سي إن إن" إنهم كانوا يستخدمون أضواء هواتفهم أثناء سيرهم. ومرت المظاهرة دون عنف أو اعتقالات.طالع أيضا: السودان.. ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ تدعو إلى إقامة هدنة 10 أيام بين الجيش والدعم السريع
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الخارجية الفرنسية تعلن البدء في إجلاء موظفي سفارتها من السودان

08:03 GMT 23.04.2023
© www.flickr.com Francois Schnell علم فرنسا
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© www.flickr.com Francois Schnell
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الأحد، أنها بدأت "عملية إجلاء سريعة" للمواطنين والموظفين الدبلوماسيين من السودان.
ووفقا لـ "سي إن إن"، قالت الوزارة إن ذلك سيشمل مواطني الدول "الأوروبية والشريكة والحليفة".
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يأتي ذلك وسط عمليات إجلاء لموظفي الحكومة الأمريكية والدبلوماسيين العراقيين والأتراك، من السفارات في العاصمة الخرطوم، وكذلك عمليات إجلاء أولى للمدنيين من دول مثل قطر ومصر وكندا والهند وبوركينا فاسو والإمارات العربية المتحدة من قبل مسؤولين سعوديين.
ويستمر القتال بين فصيلين عسكريين متنافسين في البلاد، هما القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، على الرغم من الهدنة التي استمرت 72 ساعة في عطلة العيد.

ووفقا للموقع الأمريكي، فقد وقعت انفجارات مدوية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد حول المقر العسكرى والقصر الرئاسي فى الخرطوم.

وقال شهود عيان لشبكة "CNN" إنهم سمعوا أصوات هجمات جوية وأسلحة ثقيلة تستخدم في الخرطوم بالإضافة إلى قاذفات صواريخ.
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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، مساء السبت، إن قوات الدعم السريع أفرجت عن سجناء من سجني الهدى، شمال غرب أم درمان، وسوبا.

وفيما أكد المتحدث أن من بين نزلاء الهدى أعضاء في الأجهزة الأمنية، وبعضهم حكم عليه بالإعدام، هناك أيضا عناصر من قوات الدعم السريع في السجنين، فقد نفت قوات الدعم السريع إطلاق سراح أي سجناء.

في بحري، وهي مدينة شمال الخرطوم، تظاهر مئات المدنيين في وقت متأخر من يوم السبت ضد القتال والعنف، وقال شهود عيان لمراسلي شبكة "سي إن إن" إنهم كانوا يستخدمون أضواء هواتفهم أثناء سيرهم. ومرت المظاهرة دون عنف أو اعتقالات.
طالع أيضا: السودان.. ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ تدعو إلى إقامة هدنة 10 أيام بين الجيش والدعم السريع
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