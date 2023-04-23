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الخارجية اللبنانية تصدر تعليمات لرعاياها في السودان
الخارجية اللبنانية تصدر تعليمات لرعاياها في السودان
أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية تعليمات لرعاياها في السودان الراغبين في مغادرة البلاد على مسؤوليتهم الشخصية. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T08:16+0000
2023-04-23T08:16+0000
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ووفقا لبيان نقله موقع "النشرة" اللبناني، طالبت وزارة الخارجية اللبنانية رعاياها الراغبين في ترك السودان، عن طريق مصر، إيداع صور جوازاتهم في سفارتها في القاهرة.وقال البيان: "في إطار متابعة أوضاع اللّبنانيّين المتواجدين في السودان، والرّاغبين بالتّوجّه على مسؤوليّتهم الشّخصيّة برًّا إلى الحدود المصريّة، تأمل وزارة الخارجيّة والمغتربين إيداع صور عن جوازات سفرهم إلى سفارة لبنان في القاهرة، على رقم "الواتس آب" الآتي- القنصل إبراهيم شرارة: ٠٠٢٠١٢٢٠١١٣٢٢٢ +201220113222".وناشدت الوزارة الراغبين في ترك السودان بضرورة اتباع عدد من التعليمات حفاظا على أمنهم الشخصي، مثل استعمال وسائل نقل جماعية وعدم استعمال سياراتهم الخاصة.وطالب بيان الوزارة اللبنانية الرعايا "الرّاغبين بالمغادرة برًّا، تحديد النّقطة الحدوديّة المزمَع الدّخول منها إلى الأراضي المصريّة، الّتي تعود لها وحدها صلاحيّة إعطاء الأذونات"، لافتا إلى أن "السّفارة اللّبنانيّة في القاهرة ستبلغكم بها فور تبلّغها موافقة السّلطات المصريّة المختصّة".وتدور في السودان معارك بين الجيش النظامي، وقوات الدعم السريع التي يقودها "حميدتي"، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات المقدمة من الدولة.وفي الأساس تعاني مناطق كثيرة في السودان من نقص في الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، وهو ما أدى إلى خروج بعض المستشفيات عن الخدمة لعدم وجود تلك الخدمات وغيرها بداخلها.وفي تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أخيرا أكدت أن المعارك أدت إلى وفاة 413 شخصا وإصابة 3551 آخرين، لافتة إلى أن تلك الحصيلة تتضمن 5 على الأقل من عمال الإغاثة العاملين في البلاد.طالع أيضا: مؤسسة عالمية: شبكة الإنترنت تشهد انهيارا شبه كامل في السودان
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https://sputnikarabic.ae/20230422/حميدتي-يؤكد-لقائد-أفريكوم-دعم-جهود-واشنطن-بشأن-إجلاء-رعاياها-من-السودان-1076191268.html
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أخبار السودان اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الخارجية اللبنانية تصدر تعليمات لرعاياها في السودان

08:16 GMT 23.04.2023
© AFP 2023جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© AFP 2023
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أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية تعليمات لرعاياها في السودان الراغبين في مغادرة البلاد على مسؤوليتهم الشخصية.
ووفقا لبيان نقله موقع "النشرة" اللبناني، طالبت وزارة الخارجية اللبنانية رعاياها الراغبين في ترك السودان، عن طريق مصر، إيداع صور جوازاتهم في سفارتها في القاهرة.
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وقال البيان: "في إطار متابعة أوضاع اللّبنانيّين المتواجدين في السودان، والرّاغبين بالتّوجّه على مسؤوليّتهم الشّخصيّة برًّا إلى الحدود المصريّة، تأمل وزارة الخارجيّة والمغتربين إيداع صور عن جوازات سفرهم إلى سفارة لبنان في القاهرة، على رقم "الواتس آب" الآتي- القنصل إبراهيم شرارة: ٠٠٢٠١٢٢٠١١٣٢٢٢ +201220113222".
وناشدت الوزارة الراغبين في ترك السودان بضرورة اتباع عدد من التعليمات حفاظا على أمنهم الشخصي، مثل استعمال وسائل نقل جماعية وعدم استعمال سياراتهم الخاصة.

ودعا البيان إلى "عدم استعمال السّيّارات الخاصّة للتّوجّه إلى المراكز الحدوديّة، والاستعاضة عن ذلك بوسائل نقل جماعيّة، حرصًا على أمنهم وسلامتهم".

وطالب بيان الوزارة اللبنانية الرعايا "الرّاغبين بالمغادرة برًّا، تحديد النّقطة الحدوديّة المزمَع الدّخول منها إلى الأراضي المصريّة، الّتي تعود لها وحدها صلاحيّة إعطاء الأذونات"، لافتا إلى أن "السّفارة اللّبنانيّة في القاهرة ستبلغكم بها فور تبلّغها موافقة السّلطات المصريّة المختصّة".
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أمس, 23:27 GMT
وتدور في السودان معارك بين الجيش النظامي، وقوات الدعم السريع التي يقودها "حميدتي"، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات المقدمة من الدولة.
وفي الأساس تعاني مناطق كثيرة في السودان من نقص في الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، وهو ما أدى إلى خروج بعض المستشفيات عن الخدمة لعدم وجود تلك الخدمات وغيرها بداخلها.
وفي تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أخيرا أكدت أن المعارك أدت إلى وفاة 413 شخصا وإصابة 3551 آخرين، لافتة إلى أن تلك الحصيلة تتضمن 5 على الأقل من عمال الإغاثة العاملين في البلاد.
طالع أيضا: مؤسسة عالمية: شبكة الإنترنت تشهد انهيارا شبه كامل في السودان
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