https://sputnikarabic.ae/20230423/السفير-الإيراني-العلاقات-بين-طهران-وموسكو-تصل-إلى-مستوى-جديد-1076196792.html
السفير الإيراني: العلاقات بين طهران وموسكو تصل إلى مستوى جديد
السفير الإيراني: العلاقات بين طهران وموسكو تصل إلى مستوى جديد
أعلن السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن العلاقات بين إيران وروسيا وصلت إلى مستوى جديد، حيث اتفق البلدان على نهج لحل المشكلات الإقليمية والدولية. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T11:34+0000
2023-04-23T11:34+0000
2023-04-23T11:34+0000
روسيا
إيران
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وقال جلالي خلال الدورة الخامسة عشرة للجامعات الروسية في اللغة الفارسية وآدابها، التي عقدت، أمس، في معهد الدول الآسيوية والأفريقية في جامعة موسكو الحكومية: "اليوم، وصلت العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وروسيا إلى مستوى جديد. نحن ندخل مجال التعاون الوثيق بين البلدين، واليوم لدينا مقاربات مماثلة لحل المشكلات الإقليمية والدولية".وبحسب جلالي، فمنذ الثورة الإسلامية عام 1979، التي كانت رسالتها الأساسية للمجتمع هي الاستقلال، كانت إيران تقاتل تلك الدول التي تتدخل في شؤون الآخرين.شارك في هذه الدورة 27 طالبًا من السنة الثالثة والرابعة والخامسة من 11 جامعة، تم اختيارهم من بين أكثر من 450 طالبًا يدرسون اللغة الفارسية في روسيا، الذي يعود تاريخه إلى 20 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20230420/وزيرا-خارجية-الأردن-وإيران-يبحثان-العلاقات-الثنائية-وقضايا-إقليمية-1076133604.html
إيران
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روسيا, إيران
السفير الإيراني: العلاقات بين طهران وموسكو تصل إلى مستوى جديد
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أعلن السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن العلاقات بين إيران وروسيا وصلت إلى مستوى جديد، حيث اتفق البلدان على نهج لحل المشكلات الإقليمية والدولية.
وقال جلالي خلال الدورة الخامسة عشرة للجامعات الروسية في اللغة الفارسية وآدابها، التي عقدت، أمس، في معهد الدول الآسيوية والأفريقية في جامعة موسكو الحكومية: "اليوم، وصلت العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وروسيا إلى مستوى جديد. نحن ندخل مجال التعاون الوثيق بين البلدين، واليوم لدينا مقاربات مماثلة لحل المشكلات الإقليمية والدولية".
وأشار السفير في كلمته إلى أهمية دور المتخصصين من إيران وروسيا الذين يتحدثون الروسية والفارسية، كما أكد على الجوار والإمكانيات الهائلة للبلدين كشرط أساسي لتطوير العلاقات الجيدة بينهما.
وبحسب جلالي، فمنذ الثورة الإسلامية عام 1979، التي كانت رسالتها الأساسية للمجتمع هي الاستقلال، كانت إيران تقاتل تلك الدول التي تتدخل في شؤون الآخرين.
وأشار إلى أن روسيا اليوم، ممثلة بشعبها وقيادتها، توصلت إلى نفس النتيجة، إنها تريد أن تكون "دولة قوية ومستقلة ذات وزن على الساحة الدولية".
شارك في هذه الدورة 27 طالبًا من السنة الثالثة والرابعة والخامسة من 11 جامعة، تم اختيارهم من بين أكثر من 450 طالبًا يدرسون اللغة الفارسية في روسيا، الذي يعود تاريخه إلى 20 عاما.