عربي
https://sputnikarabic.ae/20230423/السفير-الإيراني-العلاقات-بين-طهران-وموسكو-تصل-إلى-مستوى-جديد-1076196792.html
السفير الإيراني: العلاقات بين طهران وموسكو تصل إلى مستوى جديد
السفير الإيراني: العلاقات بين طهران وموسكو تصل إلى مستوى جديد
أعلن السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن العلاقات بين إيران وروسيا وصلت إلى مستوى جديد، حيث اتفق البلدان على نهج لحل المشكلات الإقليمية والدولية. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T11:34+0000
2023-04-23T11:34+0000
روسيا
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/15/1046065565_0:2:3637:2047_1920x0_80_0_0_6f8eabf4bc3c9256fd00d51ac126caa3.jpg
وقال جلالي خلال الدورة الخامسة عشرة للجامعات الروسية في اللغة الفارسية وآدابها، التي عقدت، أمس، في معهد الدول الآسيوية والأفريقية في جامعة موسكو الحكومية: "اليوم، وصلت العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وروسيا إلى مستوى جديد. نحن ندخل مجال التعاون الوثيق بين البلدين، واليوم لدينا مقاربات مماثلة لحل المشكلات الإقليمية والدولية".وبحسب جلالي، فمنذ الثورة الإسلامية عام 1979، التي كانت رسالتها الأساسية للمجتمع هي الاستقلال، كانت إيران تقاتل تلك الدول التي تتدخل في شؤون الآخرين.شارك في هذه الدورة 27 طالبًا من السنة الثالثة والرابعة والخامسة من 11 جامعة، تم اختيارهم من بين أكثر من 450 طالبًا يدرسون اللغة الفارسية في روسيا، الذي يعود تاريخه إلى 20 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20230420/وزيرا-خارجية-الأردن-وإيران-يبحثان-العلاقات-الثنائية-وقضايا-إقليمية-1076133604.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/15/1046065565_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_277ae3b5e83fa46c95e01ff92adaae0f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, إيران
روسيا, إيران

السفير الإيراني: العلاقات بين طهران وموسكو تصل إلى مستوى جديد

11:34 GMT 23.04.2023
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي
السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© Sputnik . Nina Zotina
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن العلاقات بين إيران وروسيا وصلت إلى مستوى جديد، حيث اتفق البلدان على نهج لحل المشكلات الإقليمية والدولية.
وقال جلالي خلال الدورة الخامسة عشرة للجامعات الروسية في اللغة الفارسية وآدابها، التي عقدت، أمس، في معهد الدول الآسيوية والأفريقية في جامعة موسكو الحكومية: "اليوم، وصلت العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وروسيا إلى مستوى جديد. نحن ندخل مجال التعاون الوثيق بين البلدين، واليوم لدينا مقاربات مماثلة لحل المشكلات الإقليمية والدولية".

وأشار السفير في كلمته إلى أهمية دور المتخصصين من إيران وروسيا الذين يتحدثون الروسية والفارسية، كما أكد على الجوار والإمكانيات الهائلة للبلدين كشرط أساسي لتطوير العلاقات الجيدة بينهما.

وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
وزيرا خارجية الأردن وإيران يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية
20 أبريل, 17:54 GMT
وبحسب جلالي، فمنذ الثورة الإسلامية عام 1979، التي كانت رسالتها الأساسية للمجتمع هي الاستقلال، كانت إيران تقاتل تلك الدول التي تتدخل في شؤون الآخرين.

وأشار إلى أن روسيا اليوم، ممثلة بشعبها وقيادتها، توصلت إلى نفس النتيجة، إنها تريد أن تكون "دولة قوية ومستقلة ذات وزن على الساحة الدولية".

شارك في هذه الدورة 27 طالبًا من السنة الثالثة والرابعة والخامسة من 11 جامعة، تم اختيارهم من بين أكثر من 450 طالبًا يدرسون اللغة الفارسية في روسيا، الذي يعود تاريخه إلى 20 عاما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:14 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة21 أبريل, 12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала