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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230423/القوات-الأوكرانية-تقصف-نوفا-كاخوفكا-في-مقاطعة-خيرسون-1076196551.html
القوات الأوكرانية تقصف نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون
القوات الأوكرانية تقصف نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون
أعلنت الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية منطقة نوفا كاخوفكا. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T10:41+0000
2023-04-23T10:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الإدارة على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "قامت القوات المدفعية الأوكرانية بقصف منازل المدنيين في منطقة كاخوفكا الواقعة في مقاطعة خيرسون".وبحسب الإدارة، أصابت إحدى القذائف مبنى سكنيا أسفرت عن ضحايا وجرحى، حيث ولت سلطات الطوارئ في المدينة إلى المكان على الفور.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230419/المدفعية-الروسية-تدمرمدفع-هاوتزر-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-1076085071.html
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روسيا

القوات الأوكرانية تقصف نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون

10:41 GMT 23.04.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمحطة كاخوفكا الكهرومائية في نوفابا كاخوفكا تحت سيطرة وإشراف الحرس الوطني الروسي، جنوب أوكرانيا 15 مارس 2022
محطة كاخوفكا الكهرومائية في نوفابا كاخوفكا تحت سيطرة وإشراف الحرس الوطني الروسي، جنوب أوكرانيا 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
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أعلنت الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية منطقة نوفا كاخوفكا.
وذكرت الإدارة على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "قامت القوات المدفعية الأوكرانية بقصف منازل المدنيين في منطقة كاخوفكا الواقعة في مقاطعة خيرسون".
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمرمدفع هاوتزر للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون
19 أبريل, 11:59 GMT
وبحسب الإدارة، أصابت إحدى القذائف مبنى سكنيا أسفرت عن ضحايا وجرحى، حيث ولت سلطات الطوارئ في المدينة إلى المكان على الفور.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:14 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة21 أبريل, 12:14 GMT
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