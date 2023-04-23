https://sputnikarabic.ae/20230423/القوات-الأوكرانية-تقصف-نوفا-كاخوفكا-في-مقاطعة-خيرسون-1076196551.html
القوات الأوكرانية تقصف نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون
القوات الأوكرانية تقصف نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون
أعلنت الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية منطقة نوفا كاخوفكا. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T10:41+0000
2023-04-23T10:41+0000
2023-04-23T10:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الإدارة على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "قامت القوات المدفعية الأوكرانية بقصف منازل المدنيين في منطقة كاخوفكا الواقعة في مقاطعة خيرسون".وبحسب الإدارة، أصابت إحدى القذائف مبنى سكنيا أسفرت عن ضحايا وجرحى، حيث ولت سلطات الطوارئ في المدينة إلى المكان على الفور.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230419/المدفعية-الروسية-تدمرمدفع-هاوتزر-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-1076085071.html
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روسيا
القوات الأوكرانية تقصف نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون
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أعلنت الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية منطقة نوفا كاخوفكا.
وذكرت الإدارة على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "قامت القوات المدفعية الأوكرانية بقصف منازل المدنيين في منطقة كاخوفكا الواقعة في مقاطعة خيرسون".
وبحسب الإدارة، أصابت إحدى القذائف مبنى سكنيا أسفرت عن ضحايا وجرحى، حيث ولت سلطات الطوارئ في المدينة إلى المكان على الفور.
وتواصل القوات الأوكرانية
قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.