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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230423/القوات-الروسية-تقضي-على-نحو-540-جنديا-أوكرانيا-على-محاور-مختلفة-1076196665.html
القوات الروسية تقضي على نحو 540 جنديا أوكرانيا على محاور مختلفة
القوات الروسية تقضي على نحو 540 جنديا أوكرانيا على محاور مختلفة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة التابعة لها قضت على نحو 540 عسكرياً أوكرانيا على مختلف محاور القتال في منطقة العملية العسكرية في... 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T11:20+0000
2023-04-23T11:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إن القوات الروسية حيدت ما يصل إلى 200 جندي أوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية على محور دونيتسك. وكذلك تم القضاء على حوالي 95 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك خلال 24 ساعة.وأضافت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بشرية وصل عددها إلى 70 جنديًا على محور كراسني ليمان. كما تم القضاء على أكثر من 130 عسكريًا أوكرانيًا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، فضلا عن خسائر بشرية أخرى تكبدتها كييف تقدر بـ 45 جنديا على محور خيرسون.كما أشارت الدفاع الروسية إلى أن الوحدات الهجومية الروسية تمكنت من تحرير أجزاء جديدة غربي مدينة أرتيوموفسك، مضيفة أن قوات الإنزال الجوي قدمت الدعم إلى الوحدات الهجومية للسيطرة على أطراف المدينة من ناحية الشمال والجنوب، فضلا عن تنفيذ طلعات جوية وضربات مدفعية على المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230422/ضابط-أوكراني-يكشف-عن-خطط-قوات-كييف-بعد-الخسارة-المحتملة-في-أرتيوموفسك-1076189801.html
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روسيا

القوات الروسية تقضي على نحو 540 جنديا أوكرانيا على محاور مختلفة

11:20 GMT 23.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة التابعة لها قضت على نحو 540 عسكرياً أوكرانيا على مختلف محاور القتال في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إن القوات الروسية حيدت ما يصل إلى 200 جندي أوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية على محور دونيتسك. وكذلك تم القضاء على حوالي 95 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك خلال 24 ساعة.
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أوكراني يكشف عن خطط قوات كييف بعد الخسارة المحتملة في أرتيوموفسك
أمس, 20:20 GMT
وأضافت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بشرية وصل عددها إلى 70 جنديًا على محور كراسني ليمان. كما تم القضاء على أكثر من 130 عسكريًا أوكرانيًا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، فضلا عن خسائر بشرية أخرى تكبدتها كييف تقدر بـ 45 جنديا على محور خيرسون.
كما أشارت الدفاع الروسية إلى أن الوحدات الهجومية الروسية تمكنت من تحرير أجزاء جديدة غربي مدينة أرتيوموفسك، مضيفة أن قوات الإنزال الجوي قدمت الدعم إلى الوحدات الهجومية للسيطرة على أطراف المدينة من ناحية الشمال والجنوب، فضلا عن تنفيذ طلعات جوية وضربات مدفعية على المنطقة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:14 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة21 أبريل, 12:14 GMT
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