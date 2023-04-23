https://sputnikarabic.ae/20230423/القوات-الروسية-تقضي-على-نحو-540-جنديا-أوكرانيا-على-محاور-مختلفة-1076196665.html
القوات الروسية تقضي على نحو 540 جنديا أوكرانيا على محاور مختلفة
القوات الروسية تقضي على نحو 540 جنديا أوكرانيا على محاور مختلفة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة التابعة لها قضت على نحو 540 عسكرياً أوكرانيا على مختلف محاور القتال في منطقة العملية العسكرية في... 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T11:20+0000
2023-04-23T11:20+0000
2023-04-23T11:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إن القوات الروسية حيدت ما يصل إلى 200 جندي أوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية على محور دونيتسك. وكذلك تم القضاء على حوالي 95 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك خلال 24 ساعة.وأضافت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بشرية وصل عددها إلى 70 جنديًا على محور كراسني ليمان. كما تم القضاء على أكثر من 130 عسكريًا أوكرانيًا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، فضلا عن خسائر بشرية أخرى تكبدتها كييف تقدر بـ 45 جنديا على محور خيرسون.كما أشارت الدفاع الروسية إلى أن الوحدات الهجومية الروسية تمكنت من تحرير أجزاء جديدة غربي مدينة أرتيوموفسك، مضيفة أن قوات الإنزال الجوي قدمت الدعم إلى الوحدات الهجومية للسيطرة على أطراف المدينة من ناحية الشمال والجنوب، فضلا عن تنفيذ طلعات جوية وضربات مدفعية على المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230422/ضابط-أوكراني-يكشف-عن-خطط-قوات-كييف-بعد-الخسارة-المحتملة-في-أرتيوموفسك-1076189801.html
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روسيا
القوات الروسية تقضي على نحو 540 جنديا أوكرانيا على محاور مختلفة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة التابعة لها قضت على نحو 540 عسكرياً أوكرانيا على مختلف محاور القتال في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إن القوات الروسية حيدت ما يصل إلى 200 جندي أوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية على محور دونيتسك. وكذلك تم القضاء على حوالي 95 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك خلال 24 ساعة.
وأضافت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بشرية وصل عددها إلى 70 جنديًا على محور كراسني ليمان. كما تم القضاء على أكثر من 130 عسكريًا أوكرانيًا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، فضلا عن خسائر بشرية أخرى تكبدتها كييف تقدر بـ 45 جنديا على محور خيرسون.
كما أشارت الدفاع الروسية إلى أن الوحدات الهجومية الروسية تمكنت من تحرير أجزاء جديدة غربي مدينة أرتيوموفسك، مضيفة أن قوات الإنزال الجوي قدمت الدعم إلى الوحدات الهجومية للسيطرة على أطراف المدينة من ناحية الشمال والجنوب، فضلا عن تنفيذ طلعات جوية وضربات مدفعية على المنطقة.