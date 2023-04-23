https://sputnikarabic.ae/20230423/بايدن-يؤكد-إجلاء-الدبلوماسيين-الأمريكيين-من-السودان-1076192881.html

بايدن يؤكد إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من السودان

بايدن يؤكد إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من السودان

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إجلاء جميع الدبلوماسيين الأمريكيين وعائلاتهم العاملين في السفارة الأمريكية في العاصمة السودانية، يوم أمس السبت من الخرطوم، وفقًا... 23.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-23T04:32+0000

2023-04-23T04:32+0000

2023-04-23T04:32+0000

جو بايدن

أخبار السودان اليوم

قوات الدعم السريع السودانية

عملية إجلاء

الجيش السوداني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075863959_0:29:3073:1757_1920x0_80_0_0_4241ca465df20a31fdd63d42737cf1db.jpg

موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان "اليوم (السبت)، بناء على أوامر مني، نفذ الجيش الأمريكي عملية لإخراج موظفي الحكومة الأمريكية من الخرطوم.. أنا ممتن لمهارة أفراد جيشنا غير المسبوقة الذين نجحوا في نقلهم إلى بر الأمان".أعلنت القوات المسلحة السودانية، يوم السبت، أن عملية إجلاء البعثات الدبلوماسية من السودان ستبدأ خلال الساعات المقبلة، وذكر البيان أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين ستقوم بإجلاء دبلوماسييها ومواطنيها على متن طائرات نقل عسكرية تابعة لقواتهم المسلحة من الخرطوم.يأتي ذلك بعدما أعلن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إنه ناقش مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الجنرال مايكل لانغلي، التزام قواته بالهدنة المعلنة ووقف إطلاق النار والتعاون لدعم جهود واشنطن بشأن إجلاء رعاياها من السودان.هذا وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر للجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.يذكر، أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ يوم الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب قوات الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه قادة الدعم السريع.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/أبريل الحالي إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 من أبريل/نيسان وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

https://sputnikarabic.ae/20230423/إجلاء-الدبلوماسيين-الأمريكيين-وأسرهم-من-السودان-1076191982.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جو بايدن, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, عملية إجلاء, الجيش السوداني