https://sputnikarabic.ae/20230423/تقرير-للبنك-الدولي-يرصد-تكلفة-تحول-المغرب-نحو-الطاقة-النظيفة-26-مليار-دولار-سنويا-1076199300.html
تقرير للبنك الدولي يرصد تكلفة تحول المغرب نحو الطاقة النظيفة.. 2.6 مليار دولار سنويا
تقرير للبنك الدولي يرصد تكلفة تحول المغرب نحو الطاقة النظيفة.. 2.6 مليار دولار سنويا
قدر تقرير صادر عن البنك الدولي، القيمة الخاصة بتحول المغرب نحو الطاقة النظيفة، مؤكدا أنها تقارب الـ 2.6 مليار دولار سنويا. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
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ووفق التقرير الذي نشره موقع هسبريس المغربي، قال البنك الدولي: "التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء بالمغرب يتطلب حشد تمويلات إضافية تناهز 2.6 مليارات دولار سنوياً بحلول 2030".وتوقع البنك الدولي بلوغ "التكاليف السنوية الإضافية لدفع عملية التحويل في استخدام الطاقة بالمغرب 17.4 مليارات دولار سنوياً حتى عام 2050".يشار إلى أن البنك الدولي قدر أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تستحوذ على 89% من توليد الكهرباء باستخدام الفحم على مستوى العالم، بقيمة تقارب تريليون دولار.طالع أيضا: نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية يؤكد امتلاك المغرب مقومات غير محدودة في مجال الطاقة المتجددة
https://sputnikarabic.ae/20230213/مشروعات-الطاقة-النظيفة-في-المغرب-هل-تقلص-فاتورة-الاستيراد-1073469883.html
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الأخبار, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
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تقرير للبنك الدولي يرصد تكلفة تحول المغرب نحو الطاقة النظيفة.. 2.6 مليار دولار سنويا
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قدر تقرير صادر عن البنك الدولي، القيمة الخاصة بتحول المغرب نحو الطاقة النظيفة، مؤكدا أنها تقارب الـ 2.6 مليار دولار سنويا.
ووفق التقرير
الذي نشره موقع هسبريس المغربي، قال البنك الدولي: "التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء بالمغرب يتطلب حشد تمويلات إضافية تناهز 2.6 مليارات دولار سنوياً بحلول 2030".
وتوقع البنك
الدولي بلوغ "التكاليف السنوية الإضافية لدفع عملية التحويل في استخدام الطاقة بالمغرب 17.4 مليارات دولار سنوياً حتى عام 2050".
ونصح التقرير المغرب بـ "مضاعفة معدل تركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية الشمسية، وزيادة أنظمة طاقة الرياح البرية والبحرية لزيادة وتيرة نشر الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتسارع".
يشار إلى أن البنك الدولي قدر أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تستحوذ على 89% من توليد الكهرباء باستخدام الفحم على مستوى العالم، بقيمة تقارب تريليون دولار.