https://sputnikarabic.ae/20230423/توضيح-من-الخارجية-التونسية-بشأن-ما-يتم-تداوله-حول-إجراءات-جديدة-لدخول-البلاد-1076197287.html
توضيح من الخارجية التونسية بشأن ما يتم تداوله حول وجود إجراءات جديدة لدخول البلاد
توضيح من الخارجية التونسية بشأن ما يتم تداوله حول وجود إجراءات جديدة لدخول البلاد
أصدرت وزارة الخارجية التونسية توضيحا بشأن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول "إجراءات جديدة لدخول البلاد". 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T12:13+0000
2023-04-23T12:13+0000
2023-04-23T12:13+0000
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ووفق بيان نشرته إذاعة "آي إف إم" التونسية، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عدم وجود أي تغيير في "شروط الدخول إلى البلاد عبر جميع المعابر الجوية والبحرية والبرية".وأكد البيان أنه "يجري قبول المسافرين الوافدين وفق نفس الشروط المعمول بها طيلة السنوات الماضية دون أي إجراءات جديدة أو إضافية".وقال البيان: "جميع السلطات التونسية تواصل توفير أفضل الظروف لاستقبال ضيوف تونس من كل البلدان الشقيقة والصديقة وجميع التسهيلات من أجل حسن إقامتهم وسلامتهم".وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت ما قالت إنها شروط جديدة سيتم تطبيقها لدخول تونس خلال الفترة المقبلة.طالع أيضا: سفارة فرنسا لدى تونس: التونسيون رابع جنسية يتم منحها تأشيرات دخول إلى باريس
https://sputnikarabic.ae/20230302/تونس-تمنع-مسؤولا-إسبانيا-كان-يخطط-للمشاركة-في-احتجاجات-من-دخول-أراضيها-1074238246.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تونس اليوم
توضيح من الخارجية التونسية بشأن ما يتم تداوله حول وجود إجراءات جديدة لدخول البلاد
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أصدرت وزارة الخارجية التونسية توضيحا بشأن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول "إجراءات جديدة لدخول البلاد".
ووفق بيان
نشرته إذاعة "آي إف إم" التونسية، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عدم وجود أي تغيير في "شروط الدخول إلى البلاد عبر جميع المعابر الجوية والبحرية والبرية".
وأكد البيان
أنه "يجري قبول المسافرين الوافدين وفق نفس الشروط المعمول بها طيلة السنوات الماضية دون أي إجراءات جديدة أو إضافية".
ونفت الوزارة التونسية ما تم تداوله "من أخبار حول فرض شروط جديدة للدخول إلى تونس بالنسبة للقادمين من الدول الأوروبية".
وقال البيان: "جميع السلطات التونسية تواصل توفير أفضل الظروف لاستقبال ضيوف تونس من كل البلدان الشقيقة والصديقة وجميع التسهيلات من أجل حسن إقامتهم وسلامتهم".
وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت ما قالت إنها شروط جديدة سيتم تطبيقها لدخول تونس خلال الفترة المقبلة.