https://sputnikarabic.ae/20230423/جنود-الجيش-الأمريكي-يعثرون-على-مليون-دولار-في-الرقة-1076203550.html
جنود الجيش الأمريكي يعثرون على مليون دولار في الرقة
جنود الجيش الأمريكي يعثرون على مليون دولار في الرقة
أكدت مصادر محلية بريف محافظة الرقة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن الجيش الأمريكي عثر على مخبأ سري سابق لتنظيم "داعش" الإرهابي وبداخله مليون دولار، في جنوبي... 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T16:20+0000
2023-04-23T16:20+0000
2023-04-23T16:29+0000
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وقالت المصادر إن عربات تابعة للجيش الأمريكي، وبغطاء جوي من طائرته الحربية ودعم من مسلحي قوات "قسد" الموالين له، داهمت مخبأ سري تابع لتنظيم "داعش"، في أطراف الرقة الجنوبية ، وهو منزل يتضمن 3 غرف تحت الأرض.وتابعت المصادر أن المخبأ كان بداخله أربعة براميل مملوءة بكميات من الذهب والأموال تُقدر بنحو مليون دولار أمريكي، إضافة إلى مجموعة من الأسلحة يُعتقد أن التنظيم كان يستخدمها في عملياته الهجومية.وأضافت المصادر أن المخبأ هو منزل ضمن مزرعة واقعة بمنطقة كسرة فرج بأطراف الرقة الجنوبية، تعرف باسم (مزرعة البغدادي)، ذلك لأن أبو بكر البغدادي قائد تنظيم "داعش" الأسبق، كان يمكث فيها إبان سيطرة التنظيم على المنطقة، حيث كانت تعتبر الرقة عاصمة الخلافة المزعومة في سوريا.وجاءت المداهمة بعد معلومات للأمريكيين و"قسد" بوجود مخبأ سري، حيث عُثر عليه بالفعل وبداخله ثلاث غرف مموهة بشكل دقيق تضم أربعة براميل مملوءة بكميات كبيرة من الذهب وأموال تقدر بنحو مليون دولار أمريكي، وإنهم حصلوا على هذه المعلومات من خلال التحقيق مع عدد من اعضاء وعناصر التنظيم السابقين، بحسب المصادر.وكان تنظيم "داعش" الإرهابي إبان سيطرته على مدن وبلدات عديدة في العراق وسوريا قام بعمليات سطو وسرقة لعدد كبير من المصارف المالية العامة والخاصة، إضافة إلى الأموال التي كانت تصل له من دول غربية عديدة وقيامه بفرض الإتاوات والضرائب المالية الكبيرة على التجار والمدنيين في هذه المناطق.
https://sputnikarabic.ae/20220620/محافظ-الحسكة-لـسبوتنيك-داعش-الذي-استخدم-مناطق-النفوذ-الأمريكي-وراء-الهجوم-الإرهابي-على-الحافة-1063907098.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي, الجيش الأمريكي, الأخبار, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي, الجيش الأمريكي, الأخبار, حصري, تقارير سبوتنيك
جنود الجيش الأمريكي يعثرون على مليون دولار في الرقة
16:20 GMT 23.04.2023 (تم التحديث: 16:29 GMT 23.04.2023) تابعنا عبر
حصري
أكدت مصادر محلية بريف محافظة الرقة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن الجيش الأمريكي عثر على مخبأ سري سابق لتنظيم "داعش" الإرهابي وبداخله مليون دولار، في جنوبي الرقة.
وقالت المصادر إن عربات تابعة للجيش الأمريكي، وبغطاء جوي من طائرته الحربية ودعم من مسلحي قوات "قسد" الموالين له، داهمت مخبأ سري تابع لتنظيم "داعش"، في أطراف الرقة الجنوبية ، وهو منزل يتضمن 3 غرف تحت الأرض.
وتابعت المصادر أن المخبأ كان بداخله أربعة براميل مملوءة بكميات من الذهب والأموال تُقدر بنحو مليون دولار أمريكي، إضافة إلى مجموعة من الأسلحة يُعتقد أن التنظيم كان يستخدمها في عملياته الهجومية.
وأضافت المصادر أن المخبأ هو منزل ضمن مزرعة واقعة بمنطقة كسرة فرج بأطراف الرقة الجنوبية، تعرف باسم (مزرعة البغدادي)، ذلك لأن أبو بكر البغدادي قائد تنظيم "داعش" الأسبق، كان يمكث فيها إبان سيطرة التنظيم على المنطقة، حيث كانت تعتبر الرقة عاصمة الخلافة المزعومة في سوريا
.
وجاءت المداهمة بعد معلومات للأمريكيين و"قسد
" بوجود مخبأ سري، حيث عُثر عليه بالفعل وبداخله ثلاث غرف مموهة بشكل دقيق تضم أربعة براميل مملوءة بكميات كبيرة من الذهب وأموال تقدر بنحو مليون دولار أمريكي، وإنهم حصلوا على هذه المعلومات من خلال التحقيق مع عدد من اعضاء وعناصر التنظيم السابقين، بحسب المصادر.
وكان تنظيم "داعش" الإرهابي إبان سيطرته على مدن وبلدات عديدة في العراق وسوريا قام بعمليات سطو وسرقة لعدد كبير من المصارف المالية العامة والخاصة، إضافة إلى الأموال التي كانت تصل له من دول غربية عديدة وقيامه بفرض الإتاوات والضرائب المالية الكبيرة على التجار والمدنيين في هذه المناطق.