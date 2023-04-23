https://sputnikarabic.ae/20230423/خبير-زيلينسكي-يفكر-بالانضمام-لحلف-الناتو-لضمان-الحماية-1076195294.html
خبير: زيلينسكي يفكر بالانضمام لحلف الناتو لضمان الحماية
خبير: زيلينسكي يفكر بالانضمام لحلف الناتو لضمان الحماية
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية " مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T09:36+0000
2023-04-23T09:36+0000
2023-04-23T09:36+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: زيلينسكي يفكر بالانضمام لحلف الناتو لضمان الحماية
خبير: زيلينسكي يفكر بالانضمام لحلف الناتو لضمان الحماية
إسرائيل وألمانيا تناقشان صفقة لبيع منظومة صواريخ إسرائيلية لألمانيا.. فهل هذه الصفقة ستمر إلى أوكرانيا عبر ألمانيا، عن هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والمحلل السياسي الدكتور فراس شبول:الجيش الإيراني يتسلم 200 طائرة مسيرة استراتيجية، عن هذا الموضوع تحدث الخبير بالشأن الإيراني الدكتور صالح القزويني:وعن الضجة التي أثيرت سابقا حول إمداد روسيا بالمسيرات الإيرانية المتطورة و لماذا المسموح لكييف ممنوع على موسكو أضاف قزويني قائلا:الكونغرس الأمريكي يوجه تحذيرا نهائيا لبايدن بشأن أوكرانيا، عن هذا تحدث الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الأستاذ ستيفن صهيوني:زيلينسكي يضغط لضم كييف إلى الناتو وأوكرانيا تخطط سرا لقصف القوات الروسية في سوريا، عن هذا تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين إسماعيل:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: زيلينسكي يفكر بالانضمام لحلف الناتو لضمان الحماية
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية " مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
إسرائيل وألمانيا تناقشان صفقة لبيع منظومة صواريخ إسرائيلية لألمانيا.. فهل هذه الصفقة ستمر إلى أوكرانيا عبر ألمانيا، عن هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والمحلل السياسي الدكتور فراس شبول:
"إسرائيل لو أرادت أن تصل أسلحتها إلى أوكرانيا لأرسلتها بدون مواربة وبشكل مباشر وليس عن طريق ألمانيا ولكن بهذه الصفقة تريد ألمانيا أن تتقارب مع الولايات المتحدة أكثر وأيضا لكشف أنواع جديدة من الأسلحة المصنَّعة في الولايات المتحدة ويمكن أيضا من باب الدبلوماسية العسكرية لدعم اقتصاد الكيان الصهيوني عن طريق شراء هذه الصفقة أما بالنسبة لروسيا فإذا أحست بأي خطر من أي دولة في العالم إن كان عسكريا أو دبلوماسيا فسوف تقوم بالرد".
الجيش الإيراني يتسلم 200 طائرة مسيرة استراتيجية، عن هذا الموضوع تحدث الخبير بالشأن الإيراني الدكتور صالح القزويني:
"اعتماد إيران على المسيرات ليست قضية الساعة ولا حديثة بل بدأت وأدخلت هذا السلاح إلى قواتها المسلحة منذ 20 عاما لذلك من الطبيعي أن تكون إيران متقدمة بهذا المجال".
وعن الضجة التي أثيرت سابقا حول إمداد روسيا بالمسيرات الإيرانية المتطورة و لماذا المسموح لكييف ممنوع على موسكو أضاف قزويني قائلا:
"أوكرانيا تزوَّد بكل شيء وهي تطلب وتأخذ ما تريد ولكن روسيا يُفرض عليها العقوبات، أما عن الضجة التي أثيرت حول هذا الموضوع فقد كان الهدف منها هو شن هجمة إعلامية واسعة ضد إيران وتشويه صورتها وأيضا للتقليل من قدرات القوات الروسية للإيحاء بأن روسيا عاجزة وليس لديها القدرة على إيلام عدوها".
الكونغرس الأمريكي يوجه تحذيرا نهائيا لبايدن بشأن أوكرانيا، عن هذا تحدث الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الأستاذ ستيفن صهيوني:
"لا يمكننا الوثوق بالحزب اليمقراطي أو الجمهوري فكلاهما وجهان لعملة واحدة فما يفعله الجمهوريون هو للضغط على بايدن فقط وليس حبا بالإنسانية".
زيلينسكي يضغط لضم كييف إلى الناتو وأوكرانيا تخطط سرا لقصف القوات الروسية في سوريا، عن هذا تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين إسماعيل:
"من الواضح أن سلطة أوكرانيا أصبحت بين كماشتين، الهجوم الروسي والإسناد الأوروبي، لذلك يفكر الرئيس الأوكراني بالانضمام لحلف الناتو لضمان الحماية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...