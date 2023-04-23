https://sputnikarabic.ae/20230423/خبير-زيلينسكي-يفكر-بالانضمام-لحلف-الناتو-لضمان-الحماية-1076195294.html

خبير: زيلينسكي يفكر بالانضمام لحلف الناتو لضمان الحماية

خبير: زيلينسكي يفكر بالانضمام لحلف الناتو لضمان الحماية

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية " مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 23.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-23T09:36+0000

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راديو

شؤون عسكرية

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خبير: زيلينسكي يفكر بالانضمام لحلف الناتو لضمان الحماية خبير: زيلينسكي يفكر بالانضمام لحلف الناتو لضمان الحماية

إسرائيل وألمانيا تناقشان صفقة لبيع منظومة صواريخ إسرائيلية لألمانيا.. فهل هذه الصفقة ستمر إلى أوكرانيا عبر ألمانيا، عن هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والمحلل السياسي الدكتور فراس شبول:الجيش الإيراني يتسلم 200 طائرة مسيرة استراتيجية، عن هذا الموضوع تحدث الخبير بالشأن الإيراني الدكتور صالح القزويني:وعن الضجة التي أثيرت سابقا حول إمداد روسيا بالمسيرات الإيرانية المتطورة و لماذا المسموح لكييف ممنوع على موسكو أضاف قزويني قائلا:الكونغرس الأمريكي يوجه تحذيرا نهائيا لبايدن بشأن أوكرانيا، عن هذا تحدث الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الأستاذ ستيفن صهيوني:زيلينسكي يضغط لضم كييف إلى الناتو وأوكرانيا تخطط سرا لقصف القوات الروسية في سوريا، عن هذا تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين إسماعيل:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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