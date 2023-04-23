https://sputnikarabic.ae/20230423/سيناتور-أمريكي-يدعو-الولايات-المتحدة-لوقف-المساعدات-غير-المقيدة--إلى-أوكرانيا--1076204686.html
سيناتور أمريكي يدعو الولايات المتحدة لوقف المساعدات "غير المقيدة" إلى أوكرانيا
سيناتور أمريكي يدعو الولايات المتحدة لوقف المساعدات "غير المقيدة" إلى أوكرانيا
دعا السيناتور الجمهوري الأمريكي، بول راند، إلى إيقاف المساعدات "غير المقيدة" إلى أوكرانيا. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T18:06+0000
2023-04-23T18:06+0000
2023-04-23T18:06+0000
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وكتب بول راند في صفحته على "تويتر": "سنعارض كل حزم المساعدات المستقبلية ما لم تكن مرتبطة باستراتيجية دبلوماسية واضحة".وبحسب السيناتور، يجب أن تهدف الإستراتيجية إلى حل النزاع في أسرع وقت ممكن.وعلق راند على نشر زميله المشرع مايك لي، الذي كتب أن الولايات المتحدة ليست جزءًا من الصراع على أوكرانيا.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
https://sputnikarabic.ae/20230422/زيلينسكي-يحث-البنك-الأوروبي-لإعادة-الإعمار-والتنمية-على-تسريع-المشاريع-في-أوكرانيا-1076178297.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
سيناتور أمريكي يدعو الولايات المتحدة لوقف المساعدات "غير المقيدة" إلى أوكرانيا
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دعا السيناتور الجمهوري الأمريكي، بول راند، إلى إيقاف المساعدات "غير المقيدة" إلى أوكرانيا.
وكتب بول راند في صفحته على "تويتر": "سنعارض كل حزم المساعدات المستقبلية ما لم تكن مرتبطة باستراتيجية دبلوماسية واضحة".
وبحسب السيناتور، يجب أن تهدف الإستراتيجية إلى حل النزاع في أسرع وقت ممكن.
وعلق راند على نشر زميله المشرع مايك لي، الذي كتب أن الولايات المتحدة ليست جزءًا من الصراع على أوكرانيا.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.