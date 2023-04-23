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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230423/صحفي-أمريكي-يكشف-سبب-استياء-وغضب-الغرب-من-زيلينسكي-1076194799.html
صحفي أمريكي يكشف سبب استياء وغضب الغرب من زيلينسكي
صحفي أمريكي يكشف سبب استياء وغضب الغرب من زيلينسكي
أعلن الصحفي الاستقصائي الأمريكي، سيمور هيرش، أن الغرب غير راض عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بسبب ارتفاع مستوى الفساد بين حاشيته. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T08:56+0000
2023-04-23T08:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال هيرش خلال مقابلة خاصة على قناة "RT": "الفكرة الرئيسية التي أرادوا نقلها إلى الرئيس زيلينسكي كانت أن المسؤولين والجنرالات في الولايات المتحدة غاضبون منه كثيرًا لأنه يحصل على الكثير من المال".وبحسب هيرش، أعطى الأمريكيون زيلينسكي قائمة تضم 35 مسؤولاً متورطين في الفساد يقودون سيارات فارهة في كييف، حيث تم بالفعل طرد عشرة منهم.ولخص الصحفي الأمريكي "الفساد هناك فاحش لقد كان دائمًا على هذا النحو والوضع لا يتغير".ووضعت المفوضية الأوروبية عدة شروط لأوكرانيا للحصول على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تدابير لمكافحة الفساد.
https://sputnikarabic.ae/20230423/صحفي-أمريكي-يكشف-عن-سر-تدركه-الدول-الغربية-بشأن-الصراع-الأوكراني-1076194216.html
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العالم
العالم

صحفي أمريكي يكشف سبب استياء وغضب الغرب من زيلينسكي

08:56 GMT 23.04.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Leo Correa
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أعلن الصحفي الاستقصائي الأمريكي، سيمور هيرش، أن الغرب غير راض عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بسبب ارتفاع مستوى الفساد بين حاشيته.
وقال هيرش خلال مقابلة خاصة على قناة "RT": "الفكرة الرئيسية التي أرادوا نقلها إلى الرئيس زيلينسكي كانت أن المسؤولين والجنرالات في الولايات المتحدة غاضبون منه كثيرًا لأنه يحصل على الكثير من المال".
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
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صحفي أمريكي يكشف عن سر تدركه الدول الغربية بشأن الصراع الأوكراني
08:09 GMT
وبحسب هيرش، أعطى الأمريكيون زيلينسكي قائمة تضم 35 مسؤولاً متورطين في الفساد يقودون سيارات فارهة في كييف، حيث تم بالفعل طرد عشرة منهم.
ولخص الصحفي الأمريكي "الفساد هناك فاحش لقد كان دائمًا على هذا النحو والوضع لا يتغير".
ووضعت المفوضية الأوروبية عدة شروط لأوكرانيا للحصول على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تدابير لمكافحة الفساد.
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