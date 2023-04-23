https://sputnikarabic.ae/20230423/صحفي-أمريكي-يكشف-سبب-استياء-وغضب-الغرب-من-زيلينسكي-1076194799.html
صحفي أمريكي يكشف سبب استياء وغضب الغرب من زيلينسكي
صحفي أمريكي يكشف سبب استياء وغضب الغرب من زيلينسكي
أعلن الصحفي الاستقصائي الأمريكي، سيمور هيرش، أن الغرب غير راض عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بسبب ارتفاع مستوى الفساد بين حاشيته. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T08:56+0000
2023-04-23T08:56+0000
2023-04-23T08:56+0000
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وقال هيرش خلال مقابلة خاصة على قناة "RT": "الفكرة الرئيسية التي أرادوا نقلها إلى الرئيس زيلينسكي كانت أن المسؤولين والجنرالات في الولايات المتحدة غاضبون منه كثيرًا لأنه يحصل على الكثير من المال".وبحسب هيرش، أعطى الأمريكيون زيلينسكي قائمة تضم 35 مسؤولاً متورطين في الفساد يقودون سيارات فارهة في كييف، حيث تم بالفعل طرد عشرة منهم.ولخص الصحفي الأمريكي "الفساد هناك فاحش لقد كان دائمًا على هذا النحو والوضع لا يتغير".ووضعت المفوضية الأوروبية عدة شروط لأوكرانيا للحصول على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تدابير لمكافحة الفساد.
https://sputnikarabic.ae/20230423/صحفي-أمريكي-يكشف-عن-سر-تدركه-الدول-الغربية-بشأن-الصراع-الأوكراني-1076194216.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحفي أمريكي يكشف سبب استياء وغضب الغرب من زيلينسكي
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أعلن الصحفي الاستقصائي الأمريكي، سيمور هيرش، أن الغرب غير راض عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بسبب ارتفاع مستوى الفساد بين حاشيته.
وقال هيرش خلال مقابلة خاصة على قناة "RT": "الفكرة الرئيسية التي أرادوا نقلها إلى الرئيس زيلينسكي كانت أن المسؤولين والجنرالات في الولايات المتحدة غاضبون منه كثيرًا لأنه يحصل على الكثير من المال".
وبحسب هيرش، أعطى الأمريكيون زيلينسكي قائمة تضم 35 مسؤولاً متورطين في الفساد يقودون سيارات فارهة في كييف، حيث تم بالفعل طرد عشرة منهم.
ولخص الصحفي الأمريكي "الفساد هناك فاحش لقد كان دائمًا على هذا النحو والوضع لا يتغير".
ووضعت المفوضية الأوروبية عدة شروط لأوكرانيا للحصول على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تدابير لمكافحة الفساد.