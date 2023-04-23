https://sputnikarabic.ae/20230423/صحفي-أمريكي-يكشف-عن-سر-تدركه-الدول-الغربية-بشأن-الصراع-الأوكراني-1076194216.html

صحفي أمريكي يكشف عن سر تدركه الدول الغربية بشأن الصراع الأوكراني

صحفي أمريكي يكشف عن سر تدركه الدول الغربية بشأن الصراع الأوكراني

كشف الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، أن الدول الغربية بأن الأسلحة التي يتم توفيرها للقوات الأوكرانية ينتهي بها المطاف في السوق السوداء، لكن وسائل الإعلام في تلك... 23.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-23T08:09+0000

2023-04-23T08:09+0000

2023-04-23T08:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال هيرش خلال مقابلة مع قناة "أرتي- أمريكا" إنه "بعد أشهر من اندلاع الصراع في فبراير/ شباط من العام الماضي، كانت هناك مخاوف كبيرة، بما في ذلك إعادة بيع الأنظمة الصاروخية المحمولة، التي يمكن أن تسقط الطائرات على ارتفاع كبير وتسبب هذا في قلق خطير ومنذ حوالي ستة أشهر كشفت شبكة "سي بي اس" وثائق مواد لكنه تم إخفائها بعد ذلك".وبحسب الصحفي الأمريكي فإنه حتى خلال المرحلة الأولى من الصراع كانت بولندا ورومانيا ودول أخرى مجاورة "مغمورة بالأسلحة" التي قدمها الغرب لأوكرانيا.وأضاف هيرش: "بعبارة أخرى العديد من القادة غالبًا ليسوا جنرالات، ولكن رجال برتب أخرى تلقوا شحنات من الأسلحة وأعادوا بيعها شخصيًا أو ألقوا بها في السوق السوداء".

https://sputnikarabic.ae/20220908/تحذيرات-روسية-وأممية-من-مخاطر-تدفق-الأسلحة-الغربية-إلى-أوكرانيا-وضخها-في-السوق-السوداء-1067498972.html

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