عربي
الخارجية المصرية تعلن إصابة أحد موظفي سفارتها في السودان بطلق ناري
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230423/صحفي-أمريكي-يكشف-عن-سر-تدركه-الدول-الغربية-بشأن-الصراع-الأوكراني-1076194216.html
صحفي أمريكي يكشف عن سر تدركه الدول الغربية بشأن الصراع الأوكراني
صحفي أمريكي يكشف عن سر تدركه الدول الغربية بشأن الصراع الأوكراني
كشف الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، أن الدول الغربية بأن الأسلحة التي يتم توفيرها للقوات الأوكرانية ينتهي بها المطاف في السوق السوداء، لكن وسائل الإعلام في تلك... 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T08:09+0000
2023-04-23T08:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075815324_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_96dd591a299e0b88d01b88eb95168dc4.jpg
وقال هيرش خلال مقابلة مع قناة "أرتي- أمريكا" إنه "بعد أشهر من اندلاع الصراع في فبراير/ شباط من العام الماضي، كانت هناك مخاوف كبيرة، بما في ذلك إعادة بيع الأنظمة الصاروخية المحمولة، التي يمكن أن تسقط الطائرات على ارتفاع كبير وتسبب هذا في قلق خطير ومنذ حوالي ستة أشهر كشفت شبكة "سي بي اس" وثائق مواد لكنه تم إخفائها بعد ذلك".وبحسب الصحفي الأمريكي فإنه حتى خلال المرحلة الأولى من الصراع كانت بولندا ورومانيا ودول أخرى مجاورة "مغمورة بالأسلحة" التي قدمها الغرب لأوكرانيا.وأضاف هيرش: "بعبارة أخرى العديد من القادة غالبًا ليسوا جنرالات، ولكن رجال برتب أخرى تلقوا شحنات من الأسلحة وأعادوا بيعها شخصيًا أو ألقوا بها في السوق السوداء".
https://sputnikarabic.ae/20220908/تحذيرات-روسية-وأممية-من-مخاطر-تدفق-الأسلحة-الغربية-إلى-أوكرانيا-وضخها-في-السوق-السوداء-1067498972.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075815324_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_903d6b62e6019bd18f47f2732a2ed13a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

صحفي أمريكي يكشف عن سر تدركه الدول الغربية بشأن الصراع الأوكراني

08:09 GMT 23.04.2023 (تم التحديث: 08:11 GMT 23.04.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لساحة "سفوبودا" (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، أن الدول الغربية بأن الأسلحة التي يتم توفيرها للقوات الأوكرانية ينتهي بها المطاف في السوق السوداء، لكن وسائل الإعلام في تلك الدول صامتة حيال ذلك.
وقال هيرش خلال مقابلة مع قناة "أرتي- أمريكا" إنه "بعد أشهر من اندلاع الصراع في فبراير/ شباط من العام الماضي، كانت هناك مخاوف كبيرة، بما في ذلك إعادة بيع الأنظمة الصاروخية المحمولة، التي يمكن أن تسقط الطائرات على ارتفاع كبير وتسبب هذا في قلق خطير ومنذ حوالي ستة أشهر كشفت شبكة "سي بي اس" وثائق مواد لكنه تم إخفائها بعد ذلك".
عواقب قصف قوات الجيش الأوكراني قرية فرونزي في جمهورية لوغانسك الشعبية، 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
تحذيرات روسية وأممية من مخاطر تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا وضخها في السوق السوداء
8 سبتمبر 2022, 23:03 GMT
وبحسب الصحفي الأمريكي فإنه حتى خلال المرحلة الأولى من الصراع كانت بولندا ورومانيا ودول أخرى مجاورة "مغمورة بالأسلحة" التي قدمها الغرب لأوكرانيا.
وأضاف هيرش: "بعبارة أخرى العديد من القادة غالبًا ليسوا جنرالات، ولكن رجال برتب أخرى تلقوا شحنات من الأسلحة وأعادوا بيعها شخصيًا أو ألقوا بها في السوق السوداء".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:14 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة21 أبريل, 12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала