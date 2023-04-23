https://sputnikarabic.ae/20230423/صحفي-أمريكي-يكشف-عن-سر-تدركه-الدول-الغربية-بشأن-الصراع-الأوكراني-1076194216.html
صحفي أمريكي يكشف عن سر تدركه الدول الغربية بشأن الصراع الأوكراني
صحفي أمريكي يكشف عن سر تدركه الدول الغربية بشأن الصراع الأوكراني
كشف الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، أن الدول الغربية بأن الأسلحة التي يتم توفيرها للقوات الأوكرانية ينتهي بها المطاف في السوق السوداء، لكن وسائل الإعلام في تلك... 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T08:09+0000
2023-04-23T08:09+0000
2023-04-23T08:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075815324_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_96dd591a299e0b88d01b88eb95168dc4.jpg
وقال هيرش خلال مقابلة مع قناة "أرتي- أمريكا" إنه "بعد أشهر من اندلاع الصراع في فبراير/ شباط من العام الماضي، كانت هناك مخاوف كبيرة، بما في ذلك إعادة بيع الأنظمة الصاروخية المحمولة، التي يمكن أن تسقط الطائرات على ارتفاع كبير وتسبب هذا في قلق خطير ومنذ حوالي ستة أشهر كشفت شبكة "سي بي اس" وثائق مواد لكنه تم إخفائها بعد ذلك".وبحسب الصحفي الأمريكي فإنه حتى خلال المرحلة الأولى من الصراع كانت بولندا ورومانيا ودول أخرى مجاورة "مغمورة بالأسلحة" التي قدمها الغرب لأوكرانيا.وأضاف هيرش: "بعبارة أخرى العديد من القادة غالبًا ليسوا جنرالات، ولكن رجال برتب أخرى تلقوا شحنات من الأسلحة وأعادوا بيعها شخصيًا أو ألقوا بها في السوق السوداء".
https://sputnikarabic.ae/20220908/تحذيرات-روسية-وأممية-من-مخاطر-تدفق-الأسلحة-الغربية-إلى-أوكرانيا-وضخها-في-السوق-السوداء-1067498972.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075815324_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_903d6b62e6019bd18f47f2732a2ed13a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحفي أمريكي يكشف عن سر تدركه الدول الغربية بشأن الصراع الأوكراني
08:09 GMT 23.04.2023 (تم التحديث: 08:11 GMT 23.04.2023) تابعنا عبر
كشف الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، أن الدول الغربية بأن الأسلحة التي يتم توفيرها للقوات الأوكرانية ينتهي بها المطاف في السوق السوداء، لكن وسائل الإعلام في تلك الدول صامتة حيال ذلك.
وقال هيرش خلال مقابلة مع قناة "أرتي- أمريكا" إنه "بعد أشهر من اندلاع الصراع في فبراير/ شباط من العام الماضي، كانت هناك مخاوف كبيرة، بما في ذلك إعادة بيع الأنظمة الصاروخية المحمولة، التي يمكن أن تسقط الطائرات على ارتفاع كبير وتسبب هذا في قلق خطير ومنذ حوالي ستة أشهر كشفت شبكة "سي بي اس" وثائق مواد لكنه تم إخفائها بعد ذلك".
وبحسب الصحفي الأمريكي فإنه حتى خلال المرحلة الأولى من الصراع كانت بولندا ورومانيا ودول أخرى مجاورة "مغمورة بالأسلحة" التي قدمها الغرب لأوكرانيا.
وأضاف هيرش: "بعبارة أخرى العديد من القادة غالبًا ليسوا جنرالات، ولكن رجال برتب أخرى تلقوا شحنات من الأسلحة وأعادوا بيعها شخصيًا أو ألقوا بها في السوق السوداء".