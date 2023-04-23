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https://sputnikarabic.ae/20230423/صحيفة-تكشف-عن-السلاح-الروسي-الذي-يرعب-أمريكا--1076197457.html
صحيفة تكشف عن سلاح روسي "يرعب" أمريكا
صحيفة تكشف عن سلاح روسي "يرعب" أمريكا
أفادت صحيفة متخصصة بالشؤون العسكرية، أن الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" تعتبر أخطر سفينة بحرية روسية مسلحة بصواريخ كروز زيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي... 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T12:29+0000
2023-04-23T12:29+0000
روسيا
العالم
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وجاء في الصحيفة، نفذت روسيا أحد برامج التحديث العسكرية الفنية الأكثر طموحا في الفرقاطة 1155M المارشال شابوشنيكوف، وكانت السفينة مسلحة بصواريخ كروز التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي زادت على الفور من قدراتها القتالية عدة مرات.ووصفت الصحيفة إدخال صاروخ كروز زيركون الذي تفوق سرعته سرعة الصوت في ترسانة السفينة بأنه التحسين الأكثر ذكاء للمارشال شابوشنيكوف، مشيرة إلى أن هذا السلاح يعتبر أخطر فئة من صواريخ كروز المضادة للسفن في العالم.وأشار المنشور إلى أنه "على الرغم من حقيقة أن فرقاطة 1155M لم يتم تطويرها في الأصل لمحاربة السفن، إلا أن ظهور صواريخ زركون في الخدمة يجعل من الممكن تحييد مجموعة الضربات السطحية (البحرية) للعدو بأكملها".وفقًا للرئيس الروسس فلاديمير بوتين، فإن "زيركون" قادر على حماية أمن البلاد بشكل موثوق.وأشار وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى أن الصواريخ تتغلب على أي دفاع جوي ودفاع صاروخي، وتطير لمسافة تصل إلى ألف كيلومتر بسرعة تصل إلى تسعة ماخ.
https://sputnikarabic.ae/20230415/الفرقاطة-مارشال-شابوشنيكوف-تتوجه-إلى-البحر-فيديو-1075937694.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحيفة تكشف عن سلاح روسي "يرعب" أمريكا

12:29 GMT 23.04.2023
© Sputnik . Vitaly Ankov / الانتقال إلى بنك الصور فرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"
فرقاطة مارشال شابوشنيكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© Sputnik . Vitaly Ankov
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أفادت صحيفة متخصصة بالشؤون العسكرية، أن الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" تعتبر أخطر سفينة بحرية روسية مسلحة بصواريخ كروز زيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي ترعب أمريكا.
وجاء في الصحيفة، نفذت روسيا أحد برامج التحديث العسكرية الفنية الأكثر طموحا في الفرقاطة 1155M المارشال شابوشنيكوف، وكانت السفينة مسلحة بصواريخ كروز التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي زادت على الفور من قدراتها القتالية عدة مرات.

وأشارت صحيفة "militarywatch"، إلى أنه منذ عام 2017، تلقت الفرقاطة الروسية المضادة للغواصات تحسينات كبيرة في أجهزة الاستشعار والإلكترونيات والأسلحة.

ووصفت الصحيفة إدخال صاروخ كروز زيركون الذي تفوق سرعته سرعة الصوت في ترسانة السفينة بأنه التحسين الأكثر ذكاء للمارشال شابوشنيكوف، مشيرة إلى أن هذا السلاح يعتبر أخطر فئة من صواريخ كروز المضادة للسفن في العالم.
فرقاطة مارشال شابوشنيكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" تتوجه إلى البحر... فيديو
15 أبريل, 06:54 GMT
وأشار المنشور إلى أنه "على الرغم من حقيقة أن فرقاطة 1155M لم يتم تطويرها في الأصل لمحاربة السفن، إلا أن ظهور صواريخ زركون في الخدمة يجعل من الممكن تحييد مجموعة الضربات السطحية (البحرية) للعدو بأكملها".
وفقًا للرئيس الروسس فلاديمير بوتين، فإن "زيركون" قادر على حماية أمن البلاد بشكل موثوق.
وأشار وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى أن الصواريخ تتغلب على أي دفاع جوي ودفاع صاروخي، وتطير لمسافة تصل إلى ألف كيلومتر بسرعة تصل إلى تسعة ماخ.
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