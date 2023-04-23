https://sputnikarabic.ae/20230423/مؤسسة-عالمية-شبكة-الإنترنت-تشهد-انهيارا-شبه-كامل-في-السودان-1076193901.html

مؤسسة عالمية: شبكة الإنترنت تشهد انهيارا شبه كامل في السودان

مؤسسة عالمية: شبكة الإنترنت تشهد انهيارا شبه كامل في السودان

وصفت مؤسسة "نت بلوكس" العالمية لمراقبة الإنترنت، ما تشهده الشبكة في السودان بأنه انهيار شبه كامل. 23.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-23T07:48+0000

2023-04-23T07:48+0000

2023-04-23T07:48+0000

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ووفقا لـ"سكاي" نيوز فإن "نت بلوكس"، أصدرت تقريرا تضمن رسما بيانيا حول أوضاع الإنترنت في السودان، أكدت فيه أن "كفاءة الإنترنت في السودان تتراجع بشكل يومي منذ بدء الصراع".ورصدت المؤسسة العالمية وصول حالة الشبكة الإنترنت في السودان إلى مستوى العمل بكفاءة تساوي 2 % فقط، اليوم الأحد.وتدور في السودان معارك بين الجيش النظامي، وقوات الدعم السريع التي يقودها "حميدتي"، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات المقدمة من الدولة.وفي تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أخيرا أكدت أن المعارك أدت إلى وفاة 413 شخصا وإصابة 3551 آخرين، لافتة إلى أن تلك الحصيلة تتضمن 5 على الأقل من عمال الإغاثة العاملين في البلاد.طالع أيضا: السودان يحظر جمعية حماية المستهلك لمقاضاتها الحكومة بسبب قطع الإنترنت

https://sputnikarabic.ae/20230423/السودان-ت-ا-ا-تدعو-إلى-إقامة-هدنة-10-أيام-بين-الجيش-والدعم-السريع-1076193260.html

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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار