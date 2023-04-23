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https://sputnikarabic.ae/20230423/مؤسسة-عالمية-شبكة-الإنترنت-تشهد-انهيارا-شبه-كامل-في-السودان-1076193901.html
مؤسسة عالمية: شبكة الإنترنت تشهد انهيارا شبه كامل في السودان
مؤسسة عالمية: شبكة الإنترنت تشهد انهيارا شبه كامل في السودان
وصفت مؤسسة "نت بلوكس" العالمية لمراقبة الإنترنت، ما تشهده الشبكة في السودان بأنه انهيار شبه كامل. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T07:48+0000
2023-04-23T07:48+0000
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ووفقا لـ"سكاي" نيوز فإن "نت بلوكس"، أصدرت تقريرا تضمن رسما بيانيا حول أوضاع الإنترنت في السودان، أكدت فيه أن "كفاءة الإنترنت في السودان تتراجع بشكل يومي منذ بدء الصراع".ورصدت المؤسسة العالمية وصول حالة الشبكة الإنترنت في السودان إلى مستوى العمل بكفاءة تساوي 2 % فقط، اليوم الأحد.وتدور في السودان معارك بين الجيش النظامي، وقوات الدعم السريع التي يقودها "حميدتي"، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات المقدمة من الدولة.وفي تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أخيرا أكدت أن المعارك أدت إلى وفاة 413 شخصا وإصابة 3551 آخرين، لافتة إلى أن تلك الحصيلة تتضمن 5 على الأقل من عمال الإغاثة العاملين في البلاد.طالع أيضا: السودان يحظر جمعية حماية المستهلك لمقاضاتها الحكومة بسبب قطع الإنترنت
https://sputnikarabic.ae/20230423/السودان-ت-ا-ا-تدعو-إلى-إقامة-هدنة-10-أيام-بين-الجيش-والدعم-السريع-1076193260.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

مؤسسة عالمية: شبكة الإنترنت تشهد انهيارا شبه كامل في السودان

07:48 GMT 23.04.2023
© AFP 2023جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© AFP 2023
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وصفت مؤسسة "نت بلوكس" العالمية لمراقبة الإنترنت، ما تشهده الشبكة في السودان بأنه انهيار شبه كامل.
ووفقا لـ"سكاي" نيوز فإن "نت بلوكس"، أصدرت تقريرا تضمن رسما بيانيا حول أوضاع الإنترنت في السودان، أكدت فيه أن "كفاءة الإنترنت في السودان تتراجع بشكل يومي منذ بدء الصراع".
عمود من الدخان يتصاعد خلف مبان قرب منطقة المطار بالخرطوم في 19 أبريل 2023 ، وسط قتال بين الجيش والقوات شبه العسكرية عقب انهيار هدنة استمرت 24 ساعة. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
السودان.. ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ تدعو إلى إقامة هدنة 10 أيام بين الجيش والدعم السريع
05:39 GMT
ورصدت المؤسسة العالمية وصول حالة الشبكة الإنترنت في السودان إلى مستوى العمل بكفاءة تساوي 2 % فقط، اليوم الأحد.
وتدور في السودان معارك بين الجيش النظامي، وقوات الدعم السريع التي يقودها "حميدتي"، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات المقدمة من الدولة.

وفي الأساس تعاني مناطق كثيرة في السودان من نقص في الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، وهو ما أدى إلى خروج بعض المستشفيات عن الخدمة لعدم وجود تلك الخدمات وغيرها بداخلها.

وفي تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أخيرا أكدت أن المعارك أدت إلى وفاة 413 شخصا وإصابة 3551 آخرين، لافتة إلى أن تلك الحصيلة تتضمن 5 على الأقل من عمال الإغاثة العاملين في البلاد.
طالع أيضا: السودان يحظر جمعية حماية المستهلك لمقاضاتها الحكومة بسبب قطع الإنترنت
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