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https://sputnikarabic.ae/20230423/وزراء-زراعة-مجموعة-السبع-يؤيدون-تمديد-اتفاقية-الحبوب-1076193506.html
وزراء زراعة "مجموعة السبع" يؤيدون تمديد اتفاقية الحبوب
وزراء زراعة "مجموعة السبع" يؤيدون تمديد اتفاقية الحبوب
أكد وزراء الزراعة في دول مجموعة السبع، اليوم الأحد، أهمية اتفاقية الحبوب وأجمعوا على دعمها بقوة بهدف تمديدها وتنفيذها بالكامل وتوسيعها. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T06:27+0000
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العالم
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وأشار وزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع عقب اجتماع استمر يومين في مدينة كوراشيكي اليابانية بمحافظة أوكاياما إلى أن "الجميع يدرك أهمية مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها تركيا وفي هذا الصدد يعرب المجتمعون عن دعمهم القوي لتمديد الاتفاقية وتنفيذها الكامل".في الوقت نفسه، اتهم ممثلو مجموعة الدول السبع روسيا مرة أخرى بمزاعم "استخدام الحبوب كإجراء لزعزعة الاستقرار وأداة للإكراه الجيوسياسي".ولفت بيان المجموعة إلى أن الدول تعتزم مواصلة تطوير الإجراءات التقييدية ضد روسيا لحماية السكان المحتاجين من عواقب غير متوقعة وضمان عدم تأثر الغذاء والأسمدة".
https://sputnikarabic.ae/20230421/مجموعة-السبع-تدرس-فرض-حظر-كامل-على-الصادرات-إلى-روسيا-1076140603.html
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وزراء زراعة "مجموعة السبع" يؤيدون تمديد اتفاقية الحبوب

06:27 GMT 23.04.2023
© Sputnik . Burcu Okutanمركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022
مركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© Sputnik . Burcu Okutan
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أكد وزراء الزراعة في دول مجموعة السبع، اليوم الأحد، أهمية اتفاقية الحبوب وأجمعوا على دعمها بقوة بهدف تمديدها وتنفيذها بالكامل وتوسيعها.
وأشار وزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع عقب اجتماع استمر يومين في مدينة كوراشيكي اليابانية بمحافظة أوكاياما إلى أن "الجميع يدرك أهمية مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها تركيا وفي هذا الصدد يعرب المجتمعون عن دعمهم القوي لتمديد الاتفاقية وتنفيذها الكامل".
من اليسار إلى اليمين: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والمستشار الألماني أولاف شولز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة العمل الأخيرة لقمة مجموعة السبع في قلعة إلماو بجنوب ألمانيا في 28 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجموعة "السبع" تدرس فرض حظر كامل على الصادرات إلى روسيا
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في الوقت نفسه، اتهم ممثلو مجموعة الدول السبع روسيا مرة أخرى بمزاعم "استخدام الحبوب كإجراء لزعزعة الاستقرار وأداة للإكراه الجيوسياسي".
ولفت بيان المجموعة إلى أن الدول تعتزم مواصلة تطوير الإجراءات التقييدية ضد روسيا لحماية السكان المحتاجين من عواقب غير متوقعة وضمان عدم تأثر الغذاء والأسمدة".
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