https://sputnikarabic.ae/20230423/وزير-الخارجية-الإيراني-لا-توجد-أية-قيود-أمام-تطوير-العلاقات-مع-الإمارات-1076200889.html
وزير الخارجية الإيراني: لا توجد أية قيود أمام تطوير العلاقات مع الإمارات
وزير الخارجية الإيراني: لا توجد أية قيود أمام تطوير العلاقات مع الإمارات
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنه "لا توجد أية قيود أمام تطوير العلاقات بين إيران والإمارات". 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T14:25+0000
2023-04-23T14:25+0000
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وقال عبد اللهيان، خلال محادثات هاتفية مع نظيره الاماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إنه "لا توجد أية قيود أمام التطوير الشامل للعلاقات الثنائية"، مؤكدا على أهمية تطوير التعاون قدر الإمكان، بما في ذلك بين القطاعين الخاصين في البلدين، حسب وكالة فارس الإيرانية.من جانبه أوضح الشيخ عبد الله بن زايد، أنه "في الأسابيع الأخيرة، شهدنا تعزيزا للتعاون في المنطقة، بما في ذلك العلاقات الجيدة بين إيران والسعودية والأوضاع الجديدة في سوريا".ودعا وزيرا خارجية الإمارات وإيران بعضهما البعض لزيارة أبوظبي وطهران.وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي، (البرلمان الإيراني)، أعلن أن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيلتقي رئيس الإمارات، محمد بن زايد، قريبا".وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، يعقوب رضا زاده، إن "الاتصالات بين وزيري خارجية إيران والإمارات قد بدأت بعد الاجتماع الأخير لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مع رئيس الإمارات، والاجتماع الذي تم تقييمه بشكل جيد".وذكر رضا زاده، أنه "بعد زيارة شمخاني للإمارات، سنرى تطورا في العلاقات السياسية بين إيران والإمارات"، مضيفا أن "رئيس الإمارات محمد بن زايد، سيلتقي الرئيس الإيراني قريبا، وقد يعقد هذا الاجتماع في إيران أو في الإمارات".وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الشهر الماضي، بأن طهران عينت سفيرا جديدا لها لدى دولة الإمارات، وذلك بعد 8 سنوات من شغور المنصب.وذكرت وكالة "إسنا" للأنباء، نقلا عن مصادر لها، أن سفير إيران الجديد لدى الإمارات هو رضا عامري مدير عام لشؤون الرعایا الإيرانيين بوزارة الخارجية.
https://sputnikarabic.ae/20230322/وزير-خارجية-الإمارات-لنظيره-الإيراني-التحول-في-العلاقات-بين-إيران-والسعودية-يصب-في-صالح-المنطقة-1075014521.html
https://sputnikarabic.ae/20230406/إيران-رئيسي-سيلتقي-قريبا-رئيس-الإمارات-محمد-بن-زايد-1075585833.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
وزير الخارجية الإيراني: لا توجد أية قيود أمام تطوير العلاقات مع الإمارات
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنه "لا توجد أية قيود أمام تطوير العلاقات بين إيران والإمارات".
وقال عبد اللهيان، خلال محادثات هاتفية مع نظيره الاماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إنه "لا توجد أية قيود أمام التطوير الشامل للعلاقات الثنائية"، مؤكدا على أهمية تطوير التعاون قدر الإمكان، بما في ذلك بين القطاعين الخاصين في البلدين، حسب وكالة
فارس الإيرانية.
من جانبه أوضح الشيخ عبد الله بن زايد، أنه "في الأسابيع الأخيرة، شهدنا تعزيزا للتعاون في المنطقة، بما في ذلك العلاقات الجيدة بين إيران والسعودية والأوضاع الجديدة في سوريا".
ودعا وزيرا خارجية الإمارات وإيران بعضهما البعض لزيارة أبوظبي وطهران.
وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي، (البرلمان الإيراني)، أعلن أن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيلتقي رئيس الإمارات
، محمد بن زايد، قريبا".
وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، يعقوب رضا زاده، إن "الاتصالات بين وزيري خارجية إيران والإمارات قد بدأت بعد الاجتماع الأخير لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
مع رئيس الإمارات، والاجتماع الذي تم تقييمه بشكل جيد".
وذكر رضا زاده، أنه "بعد زيارة شمخاني للإمارات، سنرى تطورا في العلاقات السياسية بين إيران والإمارات"، مضيفا أن "رئيس الإمارات محمد بن زايد، سيلتقي الرئيس الإيراني قريبا، وقد يعقد هذا الاجتماع في إيران أو في الإمارات".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الشهر الماضي، بأن طهران عينت سفيرا جديدا لها لدى دولة الإمارات
، وذلك بعد 8 سنوات من شغور المنصب.
وذكرت
وكالة "إسنا" للأنباء، نقلا عن مصادر لها، أن سفير إيران الجديد لدى الإمارات هو رضا عامري مدير عام لشؤون الرعایا الإيرانيين بوزارة الخارجية.