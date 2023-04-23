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https://sputnikarabic.ae/20230423/وزير-الطرق-الإيراني-تلقينا-طلبا-من-السعودية-بتسيير-3-رحلات-جوية-بين-البلدين-أسبوعيا-1076198611.html
وزير الطرق الإيراني: تلقينا طلبا من السعودية بتسيير 3 رحلات جوية بين البلدين أسبوعيا
وزير الطرق الإيراني: تلقينا طلبا من السعودية بتسيير 3 رحلات جوية بين البلدين أسبوعيا
أعلن وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني، مهرداد بذرباش، أن منظمة الطيران المدني الإيرانية، تلقت طلبا رسميًا من هيئة الطيران المدني السعودية، بتسيير 3 رحلات... 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T13:05+0000
2023-04-23T13:05+0000
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طهران- سبوتنيك. وقال بذرباش في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء: "في الأيام الأخيرة، تلقينا طلبا رسميا من الطيران المدني السعودي بتنظيم 3 رحلات أسبوعيا من إيران فضلا عن رحلات الحج".وشدّد الوزير على ضرورة تعزيز الدبلوماسية الإقليمية، مشيرا إلى أن "منظمة الطيران التابعة لوزارة الطرق والتنمية العمرانية، انطلاقا من واجباتها المتأصلة، ستبذل كل الجهود لتسيير رحلات جوية بين إيران والسعودية".وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.وأعلنت إيران والسعودية، في 10 آذار/ مارس الماضي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ.
https://sputnikarabic.ae/20230422/نتنياهو-يحذر-السعودية-من-تبعات-إعادة-علاقاتها-مع-إيران-1076179927.html
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العالم العربي, السعودية, إيران
العالم العربي, السعودية, إيران

وزير الطرق الإيراني: تلقينا طلبا من السعودية بتسيير 3 رحلات جوية بين البلدين أسبوعيا

13:05 GMT 23.04.2023
© AFP 2023 / APحرب بين إيران والسعودية
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© AFP 2023 / AP
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أعلن وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني، مهرداد بذرباش، أن منظمة الطيران المدني الإيرانية، تلقت طلبا رسميًا من هيئة الطيران المدني السعودية، بتسيير 3 رحلات جوية أسبوعيًا، خارج رحلات الحج.
طهران- سبوتنيك. وقال بذرباش في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء: "في الأيام الأخيرة، تلقينا طلبا رسميا من الطيران المدني السعودي بتنظيم 3 رحلات أسبوعيا من إيران فضلا عن رحلات الحج".
وأضاف: "قبل ذلك، أعلن البلدان عزمهما الراسخ على بذل كل الجهود لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي في إطار تنفيذ الاتفاقية العامة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والتعاون العلمي، وعلى هذا الأساس سيتم تنظيم رحلات جوية بين إيران والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى رحلات الحج".
وشدّد الوزير على ضرورة تعزيز الدبلوماسية الإقليمية، مشيرا إلى أن "منظمة الطيران التابعة لوزارة الطرق والتنمية العمرانية، انطلاقا من واجباتها المتأصلة، ستبذل كل الجهود لتسيير رحلات جوية بين إيران والسعودية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 7 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
نتنياهو يحذر السعودية من "تبعات" إعادة علاقاتها مع إيران
أمس, 06:57 GMT
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.
وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.
وأعلنت إيران والسعودية، في 10 آذار/ مارس الماضي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ.
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