https://sputnikarabic.ae/20230424/أسطول-البحر-الأسود-الروسي-يصد-هجوما-بطائرة-مسيرة-على-سيفاستوبول-1076209630.html
أسطول البحر الأسود الروسي يصد هجوما بطائرة مسيرة على سيفاستوبول
أسطول البحر الأسود الروسي يصد هجوما بطائرة مسيرة على سيفاستوبول
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، أن أسطول البحر الأسود الروسي يصد هجوماً بطائرات بدون طيار على القسم الخارجي من ميناء سيفاستوبول. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T01:32+0000
2023-04-24T01:32+0000
2023-04-24T02:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسطول البحر الأسود
روسيا
طائرات بدون طيار
البحر الأسود
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وكتب رازفوجايف، اليوم الاثنين، على قناته على تطبيق "تلغرام"، "أسطولنا الآن يصد هجومًا بطائرات بدون طيار على الجزء الخارجي للميناء. جميع خدمات المدينة في حالة تأهب".وحث المحافظ جميع السكان على التزام الهدوء.وكتب رازفوجايف، اليوم الإثنين، على قناته على تطبيق "تلغرام"، "اليوم ، بدءًا من الساعة 3.30 صباحاً، جرت محاولة لمهاجمة سيفاستوبول. وفقًا للوضع الحالي: تم تدمير طائرة بدون طيار من قبل قوات الدعم المضاد للتخريب فوق المائي، انفجرت الثانية بنفسها. حدث كل شيء في الجزء الخارجي للميناء، لم تتضرر أي مباني".وأضاف حاكم سيفاستوبول، أن المدينة الآن هادئة، لكن جميع القوات والخدمات في حالة تأهب القتالي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أسطول البحر الأسود, روسيا, طائرات بدون طيار, البحر الأسود
أسطول البحر الأسود, روسيا, طائرات بدون طيار, البحر الأسود
أسطول البحر الأسود الروسي يصد هجوما بطائرة مسيرة على سيفاستوبول
01:32 GMT 24.04.2023 (تم التحديث: 02:00 GMT 24.04.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، أن أسطول البحر الأسود الروسي يصد هجوماً بطائرات بدون طيار على القسم الخارجي من ميناء سيفاستوبول.
سيمفيروبول - سبوتنيك. وكتب رازفوجايف، اليوم الاثنين، على قناته على تطبيق "تلغرام"، "أسطولنا الآن يصد هجومًا بطائرات
بدون طيار على الجزء الخارجي للميناء. جميع خدمات المدينة في حالة تأهب".
وحث المحافظ جميع السكان على التزام الهدوء.
وكتب رازفوجايف، اليوم الإثنين، على قناته على تطبيق "تلغرام"، "اليوم ، بدءًا من الساعة 3.30 صباحاً، جرت محاولة لمهاجمة سيفاستوبول. وفقًا للوضع الحالي: تم تدمير طائرة بدون طيار من قبل قوات الدعم المضاد للتخريب فوق المائي، انفجرت الثانية بنفسها. حدث كل شيء في الجزء الخارجي للميناء، لم تتضرر أي مباني".
وأضاف حاكم سيفاستوبول، أن المدينة الآن هادئة، لكن جميع القوات والخدمات في حالة تأهب القتالي.