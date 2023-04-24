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https://sputnikarabic.ae/20230424/أكثر-من-70-من-الفرنسيين-غير-راضين-عن-أداء-ماكرون-1076217166.html
أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أداء ماكرون
أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أداء ماكرون
كشف استطلاع جديد للرأي أن أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T09:07+0000
2023-04-24T09:07+0000
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وكان 26% فقط ممن شملهم الاستطلاع راضين عن أداء الرئيس، بانخفاض نقطتين عن استطلاع مماثل في مارس/آذار الماضي.يقترب هذا الرقم من أدنى مستوى لشعبية ماكرون (23%)، والذي تم تسجيله في ديسمبر/ كانون الأول 2018 في ذروة أزمة "السترات الصفراء".تقل نسبة التأييد المسجلة في الاستطلاع الحالي بمقدار 15 نقطة عن شعبية ماكرون عندما أعيد انتخابه لولاية ثانية في أبريل/ نيسان 2022.أظهر الاستطلاع الذي نُشر يوم أمس الأحد، وأجرته "المؤسسة الفرنسية للرأي العام" (Ifop)، لصالح مجلة Journal du" Dimanche" أن أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس، الذي تقترب شعبيته من أدنى مستوياتها، في تراجع يعود بشكل رئيسي إلى إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.ومن بين 72% من المستطلعين الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن الرئيس، قال 47% إنهم "غير راضين بشكل كبير"، بزيادة 7% عن استطلاع الشهر الماضي.وتعكس الزيادة غضب شريحة كبيرة من الفرنسيين على إصدار ماكرون في 15 أبريل/ نيسان الجاري مرسومًا لإصلاح نظام التقاعد (ينص بنده الرئيسي على رفع سن التقاعد) بموجب آلية دستورية دون عرضه على الجمعية الوطنية (البرلمان) لعدم وجود أغلبية مؤيدة له.
https://sputnikarabic.ae/20230327/فرنسا-شعبية-إيمانويل-ماكرون-في-تراجع-مستمر-1075219552.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, الأخبار

أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أداء ماكرون

09:07 GMT 24.04.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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كشف استطلاع جديد للرأي أن أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون.
وكان 26% فقط ممن شملهم الاستطلاع راضين عن أداء الرئيس، بانخفاض نقطتين عن استطلاع مماثل في مارس/آذار الماضي.
يقترب هذا الرقم من أدنى مستوى لشعبية ماكرون (23%)، والذي تم تسجيله في ديسمبر/ كانون الأول 2018 في ذروة أزمة "السترات الصفراء".
تقل نسبة التأييد المسجلة في الاستطلاع الحالي بمقدار 15 نقطة عن شعبية ماكرون عندما أعيد انتخابه لولاية ثانية في أبريل/ نيسان 2022.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
فرنسا.. شعبية إيمانويل ماكرون في تراجع مستمر
27 مارس, 22:35 GMT
أظهر الاستطلاع الذي نُشر يوم أمس الأحد، وأجرته "المؤسسة الفرنسية للرأي العام" (Ifop)، لصالح مجلة Journal du" Dimanche" أن أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس، الذي تقترب شعبيته من أدنى مستوياتها، في تراجع يعود بشكل رئيسي إلى إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.
ومن بين 72% من المستطلعين الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن الرئيس، قال 47% إنهم "غير راضين بشكل كبير"، بزيادة 7% عن استطلاع الشهر الماضي.
وتعكس الزيادة غضب شريحة كبيرة من الفرنسيين على إصدار ماكرون في 15 أبريل/ نيسان الجاري مرسومًا لإصلاح نظام التقاعد (ينص بنده الرئيسي على رفع سن التقاعد) بموجب آلية دستورية دون عرضه على الجمعية الوطنية (البرلمان) لعدم وجود أغلبية مؤيدة له.
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