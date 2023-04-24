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https://sputnikarabic.ae/20230424/إجلاء-الرعايا-الأجانب-والعرب-من-السودان-1076212818.html
إجلاء الرعايا الأجانب والعرب من السودان
إجلاء الرعايا الأجانب والعرب من السودان
أعلنت عدة دول أجنبية وعربية إجلاء مواطنيها من السودان على خلفية اندلاع القتال الدامي للأسبوع الثاني على التوالي بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T08:43+0000
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وقال مصدر عسكري إن أول طائرة تابعة للقوات الجوية الألمانية على متنها 101 شخص تم إجلاؤهم من السودان وصلت إلى برلين في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين. وحتى الآن، أجلت ألمانيا 313 من رعاياها في السودان.كما أعلنت عدة دول عربية أمس الأحد عن إجلاء رعاياها من السودان بنجاح. حيث أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن "إجلاء 436 مواطنا من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية".وأفاد الجيش الأردني بأنه تم "إقلاع أربع طائرات من سلاح الجو الملكي من مطار ماركا العسكري متجهةً إلى جمهورية السودان، لإجلاء 260 شخصاً من الجالية الأردنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية".ومن جهتها قالت القوات المسلحة السودانية، إنه تم "إخلاء البعثتين القطرية والأردنية عن طريق البر وبعثات أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا عن طريق الجو".كمت جاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية، السبت، إنه تم إجلاء 157 شخصا من السودان، بينهم 91 سعوديا وآخرون من جنسيات مختلفة... و"تم إجلاء 66 شخصا من الكويت وقطر والإمارات ومصر وتونس و7 دول أخرى".وبدوره أكد السفير الروسي لدى السودان، أندريه تشيرنوفول، لوكالة "سبوتنيك"، أن "غالبية المواطنين الروس الذين كانوا في مناطق القتال بالخرطوم تم إجلاؤهم إلى السفارة الروسية". وأشار السفير الروسي لدى الخرطوم، أندريه تشيرنوفول، إلى أن 140 شخصاً أكدوا للسفارة الروسية، الرغبة في مغادرة السودان عن طريق سفارة روسيا، مشيرا إلى أن القائمة تتزايد بسبب طلبات مواطني دول رابطة الدول المستقلة وعدد من الدول الأخرى.لمتابعة آخر مستجدات الأحداث في السودان - تغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
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фото, صور, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
фото, صور, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

إجلاء الرعايا الأجانب والعرب من السودان

08:43 GMT 24.04.2023
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أعلنت عدة دول أجنبية وعربية إجلاء مواطنيها من السودان على خلفية اندلاع القتال الدامي للأسبوع الثاني على التوالي بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال مصدر عسكري إن أول طائرة تابعة للقوات الجوية الألمانية على متنها 101 شخص تم إجلاؤهم من السودان وصلت إلى برلين في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين. وحتى الآن، أجلت ألمانيا 313 من رعاياها في السودان.
كما أعلنت عدة دول عربية أمس الأحد عن إجلاء رعاياها من السودان بنجاح. حيث أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن "إجلاء 436 مواطنا من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية".
وأفاد الجيش الأردني بأنه تم "إقلاع أربع طائرات من سلاح الجو الملكي من مطار ماركا العسكري متجهةً إلى جمهورية السودان، لإجلاء 260 شخصاً من الجالية الأردنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية".
ومن جهتها قالت القوات المسلحة السودانية، إنه تم "إخلاء البعثتين القطرية والأردنية عن طريق البر وبعثات أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا عن طريق الجو".
كمت جاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية، السبت، إنه تم إجلاء 157 شخصا من السودان، بينهم 91 سعوديا وآخرون من جنسيات مختلفة... و"تم إجلاء 66 شخصا من الكويت وقطر والإمارات ومصر وتونس و7 دول أخرى".
وبدوره أكد السفير الروسي لدى السودان، أندريه تشيرنوفول، لوكالة "سبوتنيك"، أن "غالبية المواطنين الروس الذين كانوا في مناطق القتال بالخرطوم تم إجلاؤهم إلى السفارة الروسية".
وأشار السفير الروسي لدى الخرطوم، أندريه تشيرنوفول، إلى أن 140 شخصاً أكدوا للسفارة الروسية، الرغبة في مغادرة السودان عن طريق سفارة روسيا، مشيرا إلى أن القائمة تتزايد بسبب طلبات مواطني دول رابطة الدول المستقلة وعدد من الدول الأخرى.
لمتابعة آخر مستجدات الأحداث في السودان - تغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
© AFP 2023 / Khalil Mazraawiالأشخاص الذين تم إجلاؤهم من السودان يصلون إلى مطار عسكري في عمان في 24 أبريل 2023.
الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من السودان يصلون إلى مطار عسكري في عمان في 24 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
1/10
© AFP 2023 / Khalil Mazraawi
الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من السودان يصلون إلى مطار عسكري في عمان في 24 أبريل 2023.
© AP Photo / Italian Defense Ministry

في هذه الصورة من مقطع فيديو قدمته وزارة الدفاع الإيطالية، يستعد العسكريون لإجلاء الأشخاص من مطار الخرطوم، السودان، 23 أبريل 2023.

في هذه الصورة من مقطع فيديو قدمته وزارة الدفاع الإيطالية، يستعد العسكريون لإجلاء الأشخاص من مطار الخرطوم، السودان، 23 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Italian Defense Ministry

في هذه الصورة من مقطع فيديو قدمته وزارة الدفاع الإيطالية، يستعد العسكريون لإجلاء الأشخاص من مطار الخرطوم، السودان، 23 أبريل 2023.

© AFP 2023اللبنانيون يصلون إلى بورتسودان قبل إجلائهم عن طريق البحر في 23 أبريل 2023 ، حيث يفر الناس من العاصمة السودانية التي مزقتها الحرب.
اللبنانيون يصلون إلى بورتسودان قبل إجلائهم عن طريق البحر في 23 أبريل 2023 ، حيث يفر الناس من العاصمة السودانية التي مزقتها الحرب. - سبوتنيك عربي
3/10
© AFP 2023
اللبنانيون يصلون إلى بورتسودان قبل إجلائهم عن طريق البحر في 23 أبريل 2023 ، حيث يفر الناس من العاصمة السودانية التي مزقتها الحرب.
© Photo / Official account of the Ministry of Defense in the Kingdom of Saudi Arabiaجانب من عملية الإجلاء التي نفذتها القوات البحرية لمواطنين سعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.
جانب من عملية الإجلاء التي نفذتها القوات البحرية لمواطنين سعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة. - سبوتنيك عربي
4/10
© Photo / Official account of the Ministry of Defense in the Kingdom of Saudi Arabia
جانب من عملية الإجلاء التي نفذتها القوات البحرية لمواطنين سعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.
© AFP 2023 / Khalil Mazraawiجندي يحمل طفلاً أثناء نزول أشخاص تم إجلاؤهم من السودان من طائرة في مطار عسكري في عمان في 24 أبريل 2023.
جندي يحمل طفلاً أثناء نزول أشخاص تم إجلاؤهم من السودان من طائرة في مطار عسكري في عمان في 24 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
5/10
© AFP 2023 / Khalil Mazraawi
جندي يحمل طفلاً أثناء نزول أشخاص تم إجلاؤهم من السودان من طائرة في مطار عسكري في عمان في 24 أبريل 2023.
© AFP 2023 / JIJI Press

طائرة نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية من طراز C-130 تغادر إلى جيبوتي استعدادًا لإجلاء الرعايا اليابانيين من السودان، في قاعدة كوماكي الجوية في محافظة آيتشي في 21 أبريل 2023.

طائرة نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية من طراز C-130 تغادر إلى جيبوتي استعدادًا لإجلاء الرعايا اليابانيين من السودان، في قاعدة كوماكي الجوية في محافظة آيتشي في 21 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
6/10
© AFP 2023 / JIJI Press

طائرة نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية من طراز C-130 تغادر إلى جيبوتي استعدادًا لإجلاء الرعايا اليابانيين من السودان، في قاعدة كوماكي الجوية في محافظة آيتشي في 21 أبريل 2023.

© Photo / Official account of the Ministry of Defense in the Kingdom of Saudi Arabia

إجلاء المواطنين السعوديين والمواطنين الآخرين عبر سفينة البحرية السعودية من السودان هربًا من النزاعات، بورتسودان، السودان، 22 أبريل 2023.

إجلاء المواطنين السعوديين والمواطنين الآخرين عبر سفينة البحرية السعودية من السودان هربًا من النزاعات، بورتسودان، السودان، 22 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Official account of the Ministry of Defense in the Kingdom of Saudi Arabia

إجلاء المواطنين السعوديين والمواطنين الآخرين عبر سفينة البحرية السعودية من السودان هربًا من النزاعات، بورتسودان، السودان، 22 أبريل 2023.

© AFP 2023

اللبنانيون يصلون إلى بورتسودان قبل إجلائهم عن طريق البحر في 23 أبريل 2023، حيث يفر الناس من العاصمة السودانية التي مزقتها الحرب.

اللبنانيون يصلون إلى بورتسودان قبل إجلائهم عن طريق البحر في 23 أبريل 2023، حيث يفر الناس من العاصمة السودانية التي مزقتها الحرب. - سبوتنيك عربي
8/10
© AFP 2023

اللبنانيون يصلون إلى بورتسودان قبل إجلائهم عن طريق البحر في 23 أبريل 2023، حيث يفر الناس من العاصمة السودانية التي مزقتها الحرب.

© AFP 2023 / Khalil Mazraawiالأشخاص الذين تم إجلاؤهم من السودان يصلون إلى مطار عسكري في عمان في 24 أبريل 2023.
الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من السودان يصلون إلى مطار عسكري في عمان في 24 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
9/10
© AFP 2023 / Khalil Mazraawi
الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من السودان يصلون إلى مطار عسكري في عمان في 24 أبريل 2023.
© AFP 2023 / Khalil Mazraawiأطفال تم إجلاؤهم من السودان ينتظرون بعد وصولهم إلى مطار عسكري في عمان في 24 أبريل 2023.
أطفال تم إجلاؤهم من السودان ينتظرون بعد وصولهم إلى مطار عسكري في عمان في 24 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
10/10
© AFP 2023 / Khalil Mazraawi
أطفال تم إجلاؤهم من السودان ينتظرون بعد وصولهم إلى مطار عسكري في عمان في 24 أبريل 2023.
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