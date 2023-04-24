https://sputnikarabic.ae/20230424/إجلاء-الرعايا-الأجانب-والعرب-من-السودان-1076212818.html

إجلاء الرعايا الأجانب والعرب من السودان

إجلاء الرعايا الأجانب والعرب من السودان

أعلنت عدة دول أجنبية وعربية إجلاء مواطنيها من السودان على خلفية اندلاع القتال الدامي للأسبوع الثاني على التوالي بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. 24.04.2023, سبوتنيك عربي

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وقال مصدر عسكري إن أول طائرة تابعة للقوات الجوية الألمانية على متنها 101 شخص تم إجلاؤهم من السودان وصلت إلى برلين في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين. وحتى الآن، أجلت ألمانيا 313 من رعاياها في السودان.كما أعلنت عدة دول عربية أمس الأحد عن إجلاء رعاياها من السودان بنجاح. حيث أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن "إجلاء 436 مواطنا من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية".وأفاد الجيش الأردني بأنه تم "إقلاع أربع طائرات من سلاح الجو الملكي من مطار ماركا العسكري متجهةً إلى جمهورية السودان، لإجلاء 260 شخصاً من الجالية الأردنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية".ومن جهتها قالت القوات المسلحة السودانية، إنه تم "إخلاء البعثتين القطرية والأردنية عن طريق البر وبعثات أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا عن طريق الجو".كمت جاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية، السبت، إنه تم إجلاء 157 شخصا من السودان، بينهم 91 سعوديا وآخرون من جنسيات مختلفة... و"تم إجلاء 66 شخصا من الكويت وقطر والإمارات ومصر وتونس و7 دول أخرى".وبدوره أكد السفير الروسي لدى السودان، أندريه تشيرنوفول، لوكالة "سبوتنيك"، أن "غالبية المواطنين الروس الذين كانوا في مناطق القتال بالخرطوم تم إجلاؤهم إلى السفارة الروسية". وأشار السفير الروسي لدى الخرطوم، أندريه تشيرنوفول، إلى أن 140 شخصاً أكدوا للسفارة الروسية، الرغبة في مغادرة السودان عن طريق سفارة روسيا، مشيرا إلى أن القائمة تتزايد بسبب طلبات مواطني دول رابطة الدول المستقلة وعدد من الدول الأخرى.لمتابعة آخر مستجدات الأحداث في السودان - تغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

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фото, صور, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية