https://sputnikarabic.ae/20230424/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-واليابان-يعارضان-حظر-جميع-الصادرات-إلى-روسيا-1076245818.html

إعلام: الاتحاد الأوروبي واليابان يعارضان حظر جميع الصادرات إلى روسيا

إعلام: الاتحاد الأوروبي واليابان يعارضان حظر جميع الصادرات إلى روسيا

عارض الاتحاد الأوروبي واليابان الفكرة المقترحة من الولايات المتحدة إلى دول "مجموعة السبع" بشأن منع تصدير جميع المنتجات إلى روسيا. 24.04.2023, سبوتنيك عربي

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العقوبات الأمريكية ضد روسيا

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ووفقًا لاثنين من المصادر، نقلت عنهما صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية، فقد تم تقديم هذه الفكرة من قبل واشنطن بسبب "الاستياء المتزايد" لديها من نظام العقوبات الحالي الذي "يزخر بالثغرات".وأشارت ثلاثة مصادر مطلعة أخرى للصحيفة إلى أن ممثلي اليابان والاتحاد الأوروبي وصفوا هذه الخطوة بـ "المستحيلة".وقال أحد المسؤولين بشروط الاستمرار في عدم الكشف عن هويته "من وجهة نظرنا، هذا أمر غير ممكن".وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية، نقلاً عن مصادر في حكومة اليابان، أن دول مجموعة السبع تنظر في إدخال حظر تصدير إلى روسيا على جميع المنتجات تقريباً.ووفقاً لمعلومات من وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، تتمثل الفكرة في الانتقال إلى نظام العقوبات حيث يتم حظر التصدير بالكامل افتراضيًا ويتم تشكيل قوائم استثناءات تسمح بالاستيراد.وكما ذكر المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، فإن حظر تصدير كل المنتجات إلى البلاد سيؤثر على الاقتصاد العالمي وقد يؤدي إلى تصاعد الأزمات في العالم.

https://sputnikarabic.ae/20230421/بيسكوف-حظر-الصادرات-إلى-روسيا-قد-يزيد-الأزمات-في-العالم-1076158576.html

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