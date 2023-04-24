https://sputnikarabic.ae/20230424/إعلام-البيت-الأبيض-يخشى-مواجهة-وحش-برأسين-من-الصقور-والحمائم-1076235784.html
إعلام: البيت الأبيض يخشى مواجهة "وحش برأسين من الصقور والحمائم"
إعلام: البيت الأبيض يخشى مواجهة "وحش برأسين من الصقور والحمائم"
تخشى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من الانتقادات التي سوف توجه لرئيس الدولة في الداخل والخارج في حال عدم نجاح "الهجوم" الأوكراني المضاد. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T14:38+0000
2023-04-24T14:38+0000
2023-04-24T14:38+0000
العالم
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وجاء في المصادر أن إدارة بايدن تستعد سرا لاحتمالية عدم ارتقاء الهجوم الأوكراني المضاد في الربيع إلى مستوى التوقعات، إذ أن النقاد في الداخل والحلفاء في الخارج سوف يؤكدون أن أمريكا لم ترق الى المستوى المطلوب.بالإضافة إلى ذلك، يخشى البيت الأبيض من أن تؤدي الإخفاقات، المحتملة في سياق الهجوم المضاد، إلى استياء ليس فقط داخل البلاد، ولكن أيضًا من جانب الشركاء الأجانب.وذكر في التقرير أن أمريكا بقيادة الرئيس جو بايدن كانت قد عرضت دعمًا ثابتا لأوكرانيا، وتعهدت باستمرار تزويدها بالأسلحة والمساعدات الاقتصادية "مهما استغرق الأمر".في وقت سابق ، ذكرت صحيفة "فورجين بوليسي" نقلاً عن النائب الأوكراني ألكساندرا أوستينوفا، أن أوكرانيا كانت تأمل في شن هجوم في أبريل/نيسان، لكنها أجلته إلى أجل غير مسمى بسبب نقص الأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230424/إعلام-زيلينسكي-يختار-10-أمناء-للهجوم-المضاد-1076228111.html
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العالم
إعلام: البيت الأبيض يخشى مواجهة "وحش برأسين من الصقور والحمائم"
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تخشى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من الانتقادات التي سوف توجه لرئيس الدولة في الداخل والخارج في حال عدم نجاح "الهجوم" الأوكراني المضاد.
وجاء في المصادر أن إدارة بايدن
تستعد سرا لاحتمالية عدم ارتقاء الهجوم الأوكراني المضاد في الربيع إلى مستوى التوقعات، إذ أن النقاد في الداخل والحلفاء في الخارج سوف يؤكدون أن أمريكا لم ترق الى المستوى المطلوب.
بالإضافة إلى ذلك، يخشى البيت الأبيض من أن تؤدي الإخفاقات، المحتملة في سياق الهجوم المضاد، إلى استياء ليس فقط داخل البلاد، ولكن أيضًا من جانب الشركاء الأجانب.
وأعرب مسؤولو الإدارة بشكل خاص عن مخاوفهم من مواجهة وحش برأسين من الصقور والحمائم في نهاية المطاف، وذلك في حال حقق القتال الوشيك مكاسب محدودة، وذلك وفقًا لتقارير وكالة "بوليتيكو" نقلاً عن مصادر في البيت الأبيض.
وذكر في التقرير أن أمريكا بقيادة الرئيس جو بايدن كانت قد عرضت دعمًا ثابتا لأوكرانيا، وتعهدت باستمرار تزويدها بالأسلحة والمساعدات الاقتصادية "مهما استغرق الأمر".
في وقت سابق ، ذكرت صحيفة "فورجين بوليسي" نقلاً عن النائب الأوكراني ألكساندرا أوستينوفا، أن أوكرانيا كانت تأمل في شن هجوم في أبريل/نيسان، لكنها أجلته إلى أجل غير مسمى بسبب نقص الأسلحة.