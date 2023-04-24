عربي
لافروف خلال ترأسه مجلس الأمن الدولي: لن يسمح أحد للأقلية الغربية بالتحدث نيابة عن البشرية
https://sputnikarabic.ae/20230424/إعلام-البيت-الأبيض-يخشى-مواجهة-وحش-برأسين-من-الصقور-والحمائم-1076235784.html
إعلام: البيت الأبيض يخشى مواجهة "وحش برأسين من الصقور والحمائم"
إعلام: البيت الأبيض يخشى مواجهة "وحش برأسين من الصقور والحمائم"
تخشى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من الانتقادات التي سوف توجه لرئيس الدولة في الداخل والخارج في حال عدم نجاح "الهجوم" الأوكراني المضاد. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T14:38+0000
2023-04-24T14:38+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764186_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_500f2bde705ceef127b01d80e3701579.jpg
وجاء في المصادر أن إدارة بايدن تستعد سرا لاحتمالية عدم ارتقاء الهجوم الأوكراني المضاد في الربيع إلى مستوى التوقعات، إذ أن النقاد في الداخل والحلفاء في الخارج سوف يؤكدون أن أمريكا لم ترق الى المستوى المطلوب.بالإضافة إلى ذلك، يخشى البيت الأبيض من أن تؤدي الإخفاقات، المحتملة في سياق الهجوم المضاد، إلى استياء ليس فقط داخل البلاد، ولكن أيضًا من جانب الشركاء الأجانب.وذكر في التقرير أن أمريكا بقيادة الرئيس جو بايدن كانت قد عرضت دعمًا ثابتا لأوكرانيا، وتعهدت باستمرار تزويدها بالأسلحة والمساعدات الاقتصادية "مهما استغرق الأمر".في وقت سابق ، ذكرت صحيفة "فورجين بوليسي" نقلاً عن النائب الأوكراني ألكساندرا أوستينوفا، أن أوكرانيا كانت تأمل في شن هجوم في أبريل/نيسان، لكنها أجلته إلى أجل غير مسمى بسبب نقص الأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230424/إعلام-زيلينسكي-يختار-10-أمناء-للهجوم-المضاد-1076228111.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764186_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c381576c9cc64bfb368d2b6eff7e2e9b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

إعلام: البيت الأبيض يخشى مواجهة "وحش برأسين من الصقور والحمائم"

14:38 GMT 24.04.2023
© AFP 2023 / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© AFP 2023 / Evan Vucci
تابعنا عبرTelegram
تخشى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من الانتقادات التي سوف توجه لرئيس الدولة في الداخل والخارج في حال عدم نجاح "الهجوم" الأوكراني المضاد.
وجاء في المصادر أن إدارة بايدن تستعد سرا لاحتمالية عدم ارتقاء الهجوم الأوكراني المضاد في الربيع إلى مستوى التوقعات، إذ أن النقاد في الداخل والحلفاء في الخارج سوف يؤكدون أن أمريكا لم ترق الى المستوى المطلوب.
بالإضافة إلى ذلك، يخشى البيت الأبيض من أن تؤدي الإخفاقات، المحتملة في سياق الهجوم المضاد، إلى استياء ليس فقط داخل البلاد، ولكن أيضًا من جانب الشركاء الأجانب.

وأعرب مسؤولو الإدارة بشكل خاص عن مخاوفهم من مواجهة وحش برأسين من الصقور والحمائم في نهاية المطاف، وذلك في حال حقق القتال الوشيك مكاسب محدودة، وذلك وفقًا لتقارير وكالة "بوليتيكو" نقلاً عن مصادر في البيت الأبيض.

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: زيلينسكي يختار 10 "أمناء" للهجوم المضاد
13:09 GMT
وذكر في التقرير أن أمريكا بقيادة الرئيس جو بايدن كانت قد عرضت دعمًا ثابتا لأوكرانيا، وتعهدت باستمرار تزويدها بالأسلحة والمساعدات الاقتصادية "مهما استغرق الأمر".
في وقت سابق ، ذكرت صحيفة "فورجين بوليسي" نقلاً عن النائب الأوكراني ألكساندرا أوستينوفا، أن أوكرانيا كانت تأمل في شن هجوم في أبريل/نيسان، لكنها أجلته إلى أجل غير مسمى بسبب نقص الأسلحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:36 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала