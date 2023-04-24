https://sputnikarabic.ae/20230424/إعلام-زيلينسكي-يختار-10-أمناء-للهجوم-المضاد-1076228111.html
إعلام: زيلينسكي يختار 10 "أمناء" للهجوم المضاد
إعلام: زيلينسكي يختار 10 "أمناء" للهجوم المضاد
كشفت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اختار عشرة أشخاص "أمناء" مسؤولين عن الهجوم المضاد، إذ سيكونون مسؤولين عن تسليح... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T13:09+0000
2023-04-24T13:09+0000
2023-04-24T13:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "أوراينسكا برافدا" نقلا عن أحد المصادر أنه تم عقد اجتماع مغلق في المقر الرئاسي وتمت دعوة أكثر من 10 مرشحين للقيام بدور"القيمين على الهجوم المضاد".وأشارت الصحيفة الأوكرانية إلى أن بين المدعوين العديد من نواب رؤساء مكتب زيلينسكي، ورؤساء الأجهزة الاستخبارات، ومدراء من قطاعي البنوك والطاقة في الدولة ووزراء ونواب، مضيفة أن كل واحد من الحاضرين سيكون لديه مهمة شخصية كبيرة من الرئيس، كما لم يتم الكشف عن أسماء الحاضرين لأسباب أمنية.وبحسب الصحيفة، قرر زيلينسكي أن هؤلاء الأشخاص الذين ثبتت كفاءتهم هم الذين يجب أن يتعاملوا مع مسألة تجنيد أشخاص جدد وتعد هذه المرحلة ألوية للهجوم المضاد وتم توزيع قوائم على كل منهم حصر احتياجات الوحدات المكفولة.وتابعت الصحيفة بالقول إن القيمين المنتخبين حديثًا مسؤولون عن "التوظيف السريع للفرق، حيث يعرف العديد من المسؤولين والمديرين بالضبط كيفية إنشاء سلاسل التوريد بشكل صحيح وسريع لما تحتاجه الكتائب العسكرية المختلفة".
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العالم
إعلام: زيلينسكي يختار 10 "أمناء" للهجوم المضاد
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كشفت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اختار عشرة أشخاص "أمناء" مسؤولين عن الهجوم المضاد، إذ سيكونون مسؤولين عن تسليح وتجهيز ألوية الهجوم التابعة للقوات الأوكرانية.
وذكرت صحيفة "أوراينسكا برافدا" نقلا عن أحد المصادر أنه تم عقد اجتماع مغلق في المقر الرئاسي وتمت دعوة أكثر من 10 مرشحين للقيام بدور"القيمين على الهجوم المضاد".
وأشارت الصحيفة الأوكرانية إلى أن بين المدعوين العديد من نواب رؤساء مكتب زيلينسكي، ورؤساء الأجهزة الاستخبارات، ومدراء من قطاعي البنوك والطاقة في الدولة ووزراء ونواب، مضيفة أن كل واحد من الحاضرين سيكون لديه مهمة شخصية كبيرة من الرئيس، كما لم يتم الكشف عن أسماء الحاضرين لأسباب أمنية.
وبحسب الصحيفة، قرر زيلينسكي أن هؤلاء الأشخاص الذين ثبتت كفاءتهم هم الذين يجب أن يتعاملوا مع مسألة تجنيد أشخاص جدد وتعد هذه المرحلة ألوية للهجوم المضاد وتم توزيع قوائم على كل منهم حصر احتياجات الوحدات المكفولة.
وتابعت الصحيفة بالقول إن القيمين المنتخبين حديثًا مسؤولون عن "التوظيف السريع للفرق، حيث يعرف العديد من المسؤولين والمديرين بالضبط كيفية إنشاء سلاسل التوريد بشكل صحيح وسريع لما تحتاجه الكتائب العسكرية المختلفة".