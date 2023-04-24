https://sputnikarabic.ae/20230424/إعلام-غربي-الاتحاد-الأوروبي-مجرد-قزم-سياسي-ودودة-عسكرية-1076217419.html

إعلام غربي: الاتحاد الأوروبي مجرد "قزم" سياسي و"دودة" عسكرية

إعلام غربي: الاتحاد الأوروبي مجرد "قزم" سياسي و"دودة" عسكرية

كشفت مصادر إعلامية غربية أن الاتحاد الأوروبي لا يعتبر لاعبا أساسيا (ذا وزن) في العلاقات الدولية ولم يكن كذلك منذ عقود، مؤكدة أن الاتحاد من الناحية السياسية... 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T09:40+0000

2023-04-24T09:40+0000

2023-04-24T09:40+0000

العالم

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وجاء حسب المصدر، أن تأثير الاتحاد الأوروبي على الوضع العالمي المستقبلي هو بمثابة "خداع للنفس"، لأنه من الناحية السياسية "قزم"، ومن الناحية العسكرية "دودة". وتابع المقال عن الاتحاد الأوربي: "ولهذا السبب ، يُعتبر قزمًا سياسيًا في العالم. ومن الناحيه العسكرية، فإن الاتحاد الأوروبي أيضًا متخلف جدًا. حيث لا يمكن لأي دولة أوروبية الدفاع عن نفسها بمفردها وضمان أمن واستقرار الدول المجاورة. كما أنها معًا غير قادرة على القيام بذلك".في وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى التحرك نحو الحكم الذاتي الاستراتيجي والتوقف عن التكيف مع "الإيقاع الأمريكي". ووفقًا لماكرون، يحتاج الأوروبيون إلى "الاستيقاظ" والتفكير في مصالحهم.

https://sputnikarabic.ae/20230424/بوريل-وزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-لن-يتبنوا-اليوم-عقوبات-إضافية-ضد-روسيا-1076215187.html

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