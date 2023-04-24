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https://sputnikarabic.ae/20230424/إعلام-غربي-الاتحاد-الأوروبي-مجرد-قزم-سياسي-ودودة-عسكرية-1076217419.html
إعلام غربي: الاتحاد الأوروبي مجرد "قزم" سياسي و"دودة" عسكرية
إعلام غربي: الاتحاد الأوروبي مجرد "قزم" سياسي و"دودة" عسكرية
كشفت مصادر إعلامية غربية أن الاتحاد الأوروبي لا يعتبر لاعبا أساسيا (ذا وزن) في العلاقات الدولية ولم يكن كذلك منذ عقود، مؤكدة أن الاتحاد من الناحية السياسية... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T09:40+0000
2023-04-24T09:40+0000
العالم
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وجاء حسب المصدر، أن تأثير الاتحاد الأوروبي على الوضع العالمي المستقبلي هو بمثابة "خداع للنفس"، لأنه من الناحية السياسية "قزم"، ومن الناحية العسكرية "دودة". وتابع المقال عن الاتحاد الأوربي: "ولهذا السبب ، يُعتبر قزمًا سياسيًا في العالم. ومن الناحيه العسكرية، فإن الاتحاد الأوروبي أيضًا متخلف جدًا. حيث لا يمكن لأي دولة أوروبية الدفاع عن نفسها بمفردها وضمان أمن واستقرار الدول المجاورة. كما أنها معًا غير قادرة على القيام بذلك".في وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى التحرك نحو الحكم الذاتي الاستراتيجي والتوقف عن التكيف مع "الإيقاع الأمريكي". ووفقًا لماكرون، يحتاج الأوروبيون إلى "الاستيقاظ" والتفكير في مصالحهم.
https://sputnikarabic.ae/20230424/بوريل-وزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-لن-يتبنوا-اليوم-عقوبات-إضافية-ضد-روسيا-1076215187.html
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العالم

إعلام غربي: الاتحاد الأوروبي مجرد "قزم" سياسي و"دودة" عسكرية

09:40 GMT 24.04.2023
© Photo / Srdjan ZivulovicRazor wire is seen in front of an European Union (EU) sign during a protest against barbed wire fences along the border crossing between Slovenia and Croatia in Brezovica pri Gradinu, Slovenia, in this file picture taken December 19, 2015.
Razor wire is seen in front of an European Union (EU) sign during a protest against barbed wire fences along the border crossing between Slovenia and Croatia in Brezovica pri Gradinu, Slovenia, in this file picture taken December 19, 2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© Photo / Srdjan Zivulovic
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كشفت مصادر إعلامية غربية أن الاتحاد الأوروبي لا يعتبر لاعبا أساسيا (ذا وزن) في العلاقات الدولية ولم يكن كذلك منذ عقود، مؤكدة أن الاتحاد من الناحية السياسية "قزم".
وجاء حسب المصدر، أن تأثير الاتحاد الأوروبي على الوضع العالمي المستقبلي هو بمثابة "خداع للنفس"، لأنه من الناحية السياسية "قزم"، ومن الناحية العسكرية "دودة".

وبحسب المقال الذي نشر في مجلة "فوكس" الألمانية والذي تحدث عن التعددية القطبية والعلاقة مع الصين، فإن الاتحاد الأوروبي يؤدي دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، لكنه لا يتمتع بوحدة سياسية وغير قادر على الدفاع عن نفسه. ولن تتمكن أوروبا من ممارسة أي تأثير دبلوماسي على المجريات الدولية.

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وتابع المقال عن الاتحاد الأوربي: "ولهذا السبب ، يُعتبر قزمًا سياسيًا في العالم. ومن الناحيه العسكرية، فإن الاتحاد الأوروبي أيضًا متخلف جدًا. حيث لا يمكن لأي دولة أوروبية الدفاع عن نفسها بمفردها وضمان أمن واستقرار الدول المجاورة. كما أنها معًا غير قادرة على القيام بذلك".

وأضاف الكاتب، "هذا.. الاتحاد الأوروبي "دودة حرب"، لذلك لا يمكنه أن يمارس أي تأثير دبلوماسي محدد على النزاعات الدولية". وذلك حسب مجلة "فوكوس" الألمانية.

في وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى التحرك نحو الحكم الذاتي الاستراتيجي والتوقف عن التكيف مع "الإيقاع الأمريكي". ووفقًا لماكرون، يحتاج الأوروبيون إلى "الاستيقاظ" والتفكير في مصالحهم.
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